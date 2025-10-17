કાશ્મીર મુદ્દે પાકિસ્તાનને લાગ્યો મોટો ઝટકો, રશિયન રાજદૂતે લાઈવમાં કરી બેઈજ્જતી !
Russia on Kashmir: પાકિસ્તાનમાં રશિયન રાજદૂત આલ્બર્ટ ખોરેવે એક પાકિસ્તાની એન્કરે કાશ્મીર ઉપર પશ્ન કરતા તેની લાઈવમાં બેઈજ્જતી કરવામાં આવી હતી. તેઓ પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં રશિયાના રાજદુત છે.
Russia on Kashmir: વિશ્વભરમાં આતંકવાદ ફેલાવવા માટે કુખ્યાત પાકિસ્તાન, ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારત દ્વારા ભારે હાર ખાધા પછી પણ સુધર્યું નથી. તે સમયાંતરે કાશ્મીર મુદ્દો ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખે છે, પરંતુ હજુ પણ વ્યાપક નિંદાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ વખતે, રશિયન રાજદૂત સમક્ષ કાશ્મીર મુદ્દો ઉઠાવવા બદલ પાકિસ્તાની ન્યૂઝ એન્કરને ઓકાત દેખાડવામાં આવી હતી. ભારતને ટેકો આપતા રશિયાએ પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે આ મુદ્દો દ્વિપક્ષીય છે.
પરમાણુ યુદ્ધ તરફ દોરી શકે
એક પાકિસ્તાની ન્યૂઝ એન્કરે એક ન્યૂઝ શોમાં રશિયન રાજદૂત આલ્બર્ટ ખોરેવ સાથે વાત કરી. તેમણે કાશ્મીર મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને આશા વ્યક્ત કરી કે રશિયન રાજદૂત તેમના કાર્યક્રમમાં દેખાયા હોવાથી તેઓ તેમના તરફથી બોલી શકે છે. એન્કરે પૂછ્યું કે શું તમને લાગે છે કે યુએનના ઠરાવો અનુસાર કાશ્મીર વિવાદ ઉકેલવામાં ભારતની ખચકાટ પરમાણુ યુદ્ધ તરફ દોરી શકે છે?
કાશ્મીર મુદ્દાના ઉકેલમાં અવરોધ
ઇસ્લામાબાદમાં રશિયન રાજદૂત આલ્બર્ટ ખોરેવે સ્પષ્ટ જવાબ આપતા કહ્યું કે રશિયા માને છે કે પાકિસ્તાન અને ભારતે કાશ્મીર વિવાદ ફક્ત દ્વિપક્ષીય માધ્યમથી જ ઉકેલવો જોઈએ. અમારું માનવું છે કે તૃતીય પક્ષની દખલગીરીથી કાશ્મીર મુદ્દાના ઉકેલમાં અવરોધ આવે છે.
હવે કોઈ વાતચીત થશે નહીં
પાકિસ્તાન સમયાંતરે કાશ્મીર મુદ્દાને આંતરરાષ્ટ્રીય બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, ક્યારેક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આશ્રય લે છે, ક્યારેક તુર્કીના એર્ડોગન સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરે છે. જોકે, ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર પર હવે કોઈ વાતચીત થશે નહીં, પરંતુ ફક્ત પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (પીઓકે) પર થશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન ભાગ છે.
ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
પહલગામમાં એપ્રિલમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો. ભારતે પહેલા સિંધુ જળ સંધિ રદ કરીને પાકિસ્તાન સામે મોટી કાર્યવાહી કરી અને પછી, 7 મેની રાત્રે, ઓપરેશન સિંદૂર હેઠળ પાકિસ્તાન અને પીઓકેમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા.
Kashmir Issue Should be Resolved Only Bilaterally: Russian Ambassador Backs India’s Stance in Pakistani Media
Pakistan anchor: Do you believe that India’s reluctance to solve Kashmir dispute per UN resolutions could lead to a nuclear war?
Russian Ambassador to Islamabad Albert… pic.twitter.com/LQSCyhMxAe
— Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) October 17, 2025
આ સ્ટ્રાઈકમાં 100થી વધુ લશ્કર-એ-તૈયબા (એલઈટી) અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ (જેઈએમ) આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. ચીન અને તુર્કીની મદદથી પાકિસ્તાને ભારત પર નિષ્ફળ હુમલો કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, પરંતુ ક્યારેય સફળ ન થયું. ત્યારબાદ, ભારતે અનેક પાકિસ્તાની એરબેઝ પર મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડ્યા અને તેમને નષ્ટ કરી દીધા. ચાર દિવસ પછી, પાકિસ્તાને ભારતને યુદ્ધવિરામ માટે વિનંતી કરી.
