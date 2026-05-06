/ભારતીય જહાજે મદદની વિનંતી કરી તો પાક નેવી આવી સામે, અરબ સાગરમાં પહોંચાડી ઈમરજન્સી સહાયતા

Pak Navy India: અરબ સાગરમાં એક ભારતીય જહાજ દ્વારા મદદ માંગવા પર પાકિસ્તાની નૌસેનાએ તત્કાલ પ્રતિક્રિયા આપી. એક્સપર્ટે આ ઘટનાની પ્રશંસા કરી છે.
ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાની નેવીએ કથિત રીતે ભારતના જહાજની મદદ કરી. પાક નેવીએ અરબ સાગરમાં ભારતીય જહાજથી ડિસ્ટ્રેસ કોલ (મદદની વિનંતી) સાંભળ્યા બાદ પ્રતિક્રિયા આપી અને ફસાયેલા ચાલક દળને ભોજન અને બીજી જરૂરી મદદ આપી. ઓમાનથી ભારત આવી રહેલા આ જહાજના ચાલક દળમાં છ ભારતીય અને એક ઈન્ડોનેશિયાનો નાગરિક સામેલ છે. ચાલક દળના ધા સભ્યો સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પાકિસ્તાનના અખબાર ડોને સોમવારે પોતાના રિપોર્ટમાં તે જણાવ્યું કે પાક નેવીએ ભારતના જહાજની મદદ કરી. બચાવ અભિયાનમાં પાકિસ્તાની નૌસેનાને મેટીરાઇમ સિક્યોરિટી એજન્સીની મદદ મળી. સમુદ્રમાં કોઈ જહાજની મદદ કરવી નવી વાત નથી પરંતુ આ ઘટનાક્રમે ધ્યાન ખેંચ્યું છે કારણ કે ભારત અને પાકિસ્તાનના સંબંધ તણાવપૂર્ણ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યાં છે.
મુંબઈથી ગયો હતો કોલ
રિપોર્ટ અનુસાર ભારતીય જહાજ એમવી ગૌતમના ચાલક દળો માટે સહાયતા અભિયાન ત્યારે શરૂ થયું, જ્યારે મુંબઈમાં મેરીટાઈમ રેસ્ક્યુ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટરે પાકિસ્તાની અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો અને મદદની વિનંતી કરી. ચાલક દશે જહાજમાં તકનીકી ખામીની સૂચના આપી, જ્યારે જહાજ ઓમાનથી ભારત આવી રહ્યું હતું.
Military professionalism is inseparable from humanitarian duty.
The Pakistan 🇵🇰 Navy’s response to a distress call from an Indian vessel in the Arabian Sea, via the frigate ‘Kashmir,’ reflects high discipline and the triumph of humanitarian values over political tensions.
The… pic.twitter.com/cgkghr2dUP
— 🇸🇦Abdulsalam Saleh (@abdulslam2017) May 4, 2026
પાકિસ્તાની મીડિયા પ્રમાણે ફસાયેલા ચાલક દળને ભોજન અને તકનીકી સહાયતા સહિત ઈમરજન્સી મદદ આપવામાં આવી. પાકિસ્તાની નૌસેનાએ બચાવ અભિયાન ચલાવવા માટે પાકિસ્તાની મેરીટાઇમ સિક્યોરિટી એજન્સીના એક જહાજ PNS કાશ્મીરને તૈનાત કર્યું. પાક નેવીએ ઈમરજન્સી સ્થિતિને તત્કાલ સામનો કરવાની વાત કહી છે.
- પાકિસ્તાની નૌસેનાએ ખરાબી બાદ જહાજ MV ગૌતમના ચાલક દળને સહાયતા પ્રદાન કરી.
- પાકિસ્તાની નૌસેનાએ છ ભારતીય અને એક ઈન્ડોનેશિયાના ચાલક દળની મદદ કરી.
- ભારત તરફથી મદદ માંગ્યા બાદ પાકિસ્તાની નૌસેનાએ તત્કાલ પ્રતિક્રિયા આપી મદદ કરી.
- પાકિસ્તાની અને ભારતીય નેવી વચ્ચે સમુદ્રમાં આ સંપર્કની એક્સપર્ટે પ્રશંસા કરી છે.
ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધ
ભારત અને પાકિસ્તાનના સંબંધ ઐતિહાસિક રૂપથી ખુબ સારા રહ્યાં નથી પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષથી બંનેના સંબંધ સૌથી નીચલા સ્તર પર છે. પાછલા વર્ષે પહેલગામ હુમલા બાદ બંને દેશોના સંબંધો ખરાબ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું અને સૈન્ય સંઘર્ષ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારથી બંનેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ છે.