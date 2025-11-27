પાકિસ્તાની 'નોસ્ટ્રાડેમસ'ની ભવિષ્યવાણી ફરી વાયરલ, આવનારા કેટલાક દિવસો ખૂબ જ ભારે!
Who Is Pakistani Nostradamus: સોશિયલ મીડિયા પર પાકિસ્તાનના રિયાઝ અહેમદ ગૌહર શાહીની એક જૂની ભવિષ્યવાણી ફરીથી ચર્ચામાં છે. શાહીને 'પાકિસ્તાનના નોસ્ટ્રાડેમસ' કહેવામાં આવે છે. જણાવી દઈએ કે, શાહીએ દાવો કર્યો હતો કે, આગામી 20-25 વર્ષોમાં એક વિશાળ ધૂમકેતુ પૃથ્વી સાથે ટકરાશે અને સમગ્ર માનવ સભ્યતા તથા જીવ-જંતુઓ નષ્ટ થઈ જશે.
Pakistani Nostradamus Prediction: દુનિયાનો અંત થવાની વાતો સમયાંતરે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતી રહે છે. હાલમાં પાકિસ્તાનના રહસ્યવાદી રિયાઝ અહેમદ ગૌહર શાહીની એક જૂની ભવિષ્યવાણી ફરીથી ચર્ચામાં છે. તેમના અનુયાયીઓ તેમને 'પાકિસ્તાનના નોસ્ટ્રાડેમસ' કહે છે. શાહીએ દાવો કર્યો હતો કે, એક વિશાળ અને વિનાશકારી ધૂમકેતુ (comet) પૃથ્વી સાથે ટકરાશે, જેનાથી સમગ્ર માનવ સભ્યતા અને તમામ જીવ-જંતુઓ નષ્ટ થઈ જશે. તેમના અનુસાર, આ ઘટના પૃથ્વીનો છેલ્લો દિવસ હશે અને બધું એક જ ક્ષણમાં સમાપ્ત થઈ જશે.
બ્રિટનના અખબાર ડેલી મેલ અનુસાર, શાહીએ તેમના પુસ્તક The Religion of God (Divine Love): The Untold Mysteries and God's Secrets (2000)માં લખ્યું હતું કે, આ ધૂમકેતુને ઈશ્વરીય દંડના રૂપમાં પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવશે. તેમની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, આગામી 20-25 વર્ષોમાં આ ઘટના ઘટશે, જે સમય-સીમા 2020-2025ની વચ્ચે આવે છે. શાહીના અનુયાયીઓનો દાવો છે કે, આ ટક્કરથી ભયાનક ભૂકંપ, સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાં અને મોટા શહેરોનું ડૂબવું સંભવ છે, જેનાથી હાલની વિશ્વ વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ જશે.
નોંધનીય છે કે, રિયાઝ અહેમદ ગૌહર શાહી પાકિસ્તાનના રાવલપિંડીના રહેવાસી છે. તેઓ 2001માં લંડનમાં અચાનક ગાયબ થઈ ગયા હતા. તેમના અનુયાયીઓ માને છે કે, તેમનું મૃત્યુ થયું નથી, પરંતુ તેઓ દુનિયાની નજરોથી છુપાઈ ગયા છે અને તેઓ મહાવિનાશની ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેની તેમણે દાયકાઓ પહેલા ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમના સમર્થકો તેમને 'મહદી' અથવા 'ઈશ્વરીય અવતાર' પણ કહે છે.
નાસાએ ભવિષ્યવાણીને નકારી કાઢી
બીજી તરફ, નાસા અને અન્ય અંતરિક્ષ એજન્સીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, 2026 સુધી પૃથ્વી માટે કોઈ પણ મોટા ધૂમકેતુ કે લઘુગ્રહ સાથે ટકરાવાનો કોઈ ખતરો નથી. તાજેતરમાં લઘુગ્રહ એપોફિસ સહિત અનેક સંભવિત ખતરનાક વસ્તુઓને 'સંભવિત જોખમ'ની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવી છે.
વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર, આવનારા ઘણા દાયકાઓ સુધી કોઈ મોટો ટક્કરવાળો ધૂમકેતુ પૃથ્વી તરફ આવી રહ્યો નથી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, શાહીની ભવિષ્યવાણી વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ પાયાવિહોણી છે. જો કે, આ ભવિષ્યવાણી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે, પરંતુ વર્તમાન અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન અનુસાર પૃથ્વી માટે કોઈ વાસ્તવિક ખતરો હાજર નથી.
