મારો પતિ ભારતમાં બીજા લગ્ન કરી રહ્યો છે, પ્લીઝ મદદ કરો! પાકિસ્તાની મહિલાએ PM મોદી પાસે માંગી મદદ

Pakitani Woman Help From PM Modi : પાકિસ્તાનના કરાચીમાં રહેતી નિકિતા નાગદેવ નામની મહિલાની ભારતમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. એક વીડિયો સંદેશમાં તેણે વડાપ્રધાન મોદીને ન્યાય માટે અપીલ કરી છે. તેના પતિ વિક્રમ નાગદેવ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં રહે છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:54 PM IST

pakistan news : પાકિસ્તાનના કરાચીમાં રહેતી નિકિતા નાગદેવ માટે, તેના લગ્ન લાંબા કાનૂની અને ભાવનાત્મક કસોટી બની ગયા છે. તેણીએ તેના પતિ પર પાકિસ્તાનમાં તેને ત્યજી દેવાનો અને દિલ્હીમાં બીજા લગ્ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. નિકિતાએ 26 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ કરાચીમાં લાંબા ગાળાના ભારતીય વિઝા પર ઇન્દોરમાં રહેતા પાકિસ્તાની મૂળના વિક્રમ નાગદેવ સાથે હિન્દુ વિધિઓ અનુસાર લગ્ન કર્યા.

લગ્નના એક મહિના પછી, 26 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, વિક્રમ તેણીને ભારત લાવ્યો. નિકિતાનો આરોપ છે કે 9 જુલાઈ, 2020 ના રોજ, તેણીને અટારી બોર્ડર પર લઈ જવામાં આવી હતી અને વિઝા ટેક્નિકલતાના બહાને પાકિસ્તાન પાછી મોકલી દેવામાં આવી હતી. "હું તેમને ભારત બોલાવવા માટે વારંવાર વિનંતી કરતી રહી, પરંતુ તેઓએ દરેક વખતે ના પાડી," નિકિતાએ કરાચીથી ભાવનાત્મક વિડિઓ સંદેશમાં કહ્યું.

નિકિતાએ આરોપ લગાવ્યો કે લગ્ન પછી તરત જ તેના સાસરિયાઓનું વર્તન બગડ્યું. "જ્યારે હું પાકિસ્તાનથી મારા સાસરિયાના ઘરે પાછી આવી, ત્યારે તેમનું વર્તન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું," તેણીએ કહ્યું. નિકિતાએ આરોપ લગાવ્યો કે તેણીને ખબર પડી કે તેના પતિનો એક સંબંધી સાથે અફેર છે. જ્યારે તેણીએ તેના સસરાને આ વિશે જણાવ્યું, ત્યારે તેમણે અહેવાલ મુજબ કહ્યું, "છોકરાઓનાં અફેર હોય છે, કંઈ કરી શકાતું નથી."

નિકિતાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે કોવિડ-૧૯ લોકડાઉન દરમિયાન, વિક્રમે તેના પર પાકિસ્તાન પાછા ફરવા માટે દબાણ કર્યું હતું અને ત્યારથી તેણે ભારતમાં તેના પુનઃપ્રવેશને અવરોધિત કર્યો છે. કરાચી પહોંચ્યા પછી, નિકિતાને કથિત રીતે ખબર પડી કે તેનો પતિ, વિક્રમ, કાયદેસર રીતે પરિણીત હોવા છતાં, દિલ્હીની બીજી મહિલા સાથે લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.

નિકિતાએ 27 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી. મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ દ્વારા અધિકૃત સિંધી મધ્યસ્થી અને કાનૂની સલાહકાર કેન્દ્રે આ મામલો હાથ ધર્યો. વિક્રમ અને તેની સગાઈ થયેલી મહિલાને નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, અને સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ મધ્યસ્થી કોઈ ઉકેલ લાવી શકી ન હતી.

30 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ સિંધી પંચ કેન્દ્રે તેના અહેવાલમાં તારણ કાઢ્યું હતું કે નિકિતા કે વિક્રમ બંને ભારતીય નાગરિક ન હોવાથી, આ વિવાદ પાકિસ્તાનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. જો કે, કેન્દ્રએ વિક્રમને પાકિસ્તાન મોકલવાની ભલામણ કરી હતી.

મે 2025 ની શરૂઆતમાં, નિકિતાએ ઇન્દોર સામાજિક પંચાયતનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેણે પણ વિક્રમને દેશનિકાલ કરવાની ભલામણ કરી હતી. ઇન્દોરના કલેક્ટર આશિષ સિંહે પાછળથી પુષ્ટિ આપી હતી કે તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને તારણો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પોતાના ભાવનાત્મક વીડિયોમાં, નિકિતાએ ન્યાયની માંગણી કરતા કહ્યું, "જો આજે ન્યાય નહીં મળે, તો મહિલાઓ ન્યાય પરથી વિશ્વાસ ગુમાવી દેશે. હું દરેકને મારી સાથે ઉભા રહેવા વિનંતી કરું છું."

એપ્રિલની શરૂઆતમાં, આ કેસ સિંધી પંચ મધ્યસ્થી અને કાનૂની પરિષદ કેન્દ્ર સમક્ષ પણ લાવવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રએ વિક્રમ અને તેની કથિત મંગેતરને નોટિસ જારી કરી હતી. આ વર્ષે એપ્રિલમાં પોતાના અહેવાલમાં, કેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે બંને પાકિસ્તાની નાગરિક હતા અને આ મામલો પાકિસ્તાનના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
pakistanViral Videopm modiપાકિસ્તાનવાયરલ વીડિયો

