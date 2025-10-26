'ધૂમ' સ્ટાઈલમાં કરી હતી પેરિસ મ્યુઝિયમમાં ચોરી, પોલીસે કરી બેની ધરપકડ; હવે ખુલશે બધા રહસ્ય
Louvre Museum theft case: પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલા યુવાનોની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી નેપોલિયનના ઐતિહાસિક ઘરેણાં ચોરોએ ચોરીને બધાને ચોંકાવી દીધા હતા.
Paris Louvre Museum theft case: પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં તાજેતરમાં થયેલી લૂંટમાં પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી કિંમતી રત્નો ચોરવાના આરોપમાં પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી ચોરોએ થોડીવારમાં જ લગભગ 102 મિલિયન ડોલરની ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. જો કે, પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલા યુવકોની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. લૂવર મ્યુઝિયમમાંથી નેપોલિયનના ઐતિહાસિક ઘરેણાં ચોરીને ચોરોએ બધાને ચોંકાવી દીધા હતા.
કેવી રીતે પહોંચ્યા ચોરો?
19 ઓક્ટોબરના રોજ લિફ્ટ દ્વારા લૂવર મ્યુઝિયમમાં પહોંચેલા ચોરોએ આ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચોરો લૂવર મ્યુઝિયમના પહેલા માળની બાલ્કનીમાં ચઢી ગયા હતા, જ્યારબાદ તેઓએ બારી તોડી નાખી. આટલું જ નહીં, તેઓએ ચોરીને અંજામ આપવા માટે પ્રદર્શન બોક્સને પણ તોડી નાખ્યું હતું. ત્યારબાદ ચોર ત્યાંથી 19મી સદીના નેપોલિયનિક મોંઘા અને ઐતિહાસિક ઘરેણાં લઈને નાસી છૂટ્યા હતા.
ચોરોની પ્રશંસા
હોલીવુડ અભિનેતા જ્યોર્જ ક્લુનીએ પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં થયેલી ચોરી અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. પોતાની ફિલ્મ 'જે કેલી'નું પ્રમોશન કરી રહેલ 64 વર્ષીય ક્લુનીએ કહ્યું કે, તેમને ચોરો પર "ગર્વ" છે. જો કે, તેમણે મજાકમાં એમ પણ કહ્યું કે, તેઓ તેમની આગામી ઓશન્સ ફિલ્મમાં લૂવર મ્યુઝિયમ લૂંટવા માંગે છે.
ફરીથી ખુલ્યું મ્યુઝિયમ
ફ્રાન્સનું ઐતિહાસિક લૂવર મ્યુઝિયમ બુધવારે સવારે ફરી ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે. ત્રણ દિવસ પહેલા લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરોએ બારી તોડીને અંદર ઘૂસી ગયા હતા અને અમૂલ્ય અને ઐતિહાસિક ઘરેણાં ચોરી ગયા હતા. લૂવર મ્યુઝિયમમાં થયેલી આ મિલિયન રૂપિયાની ચોરી મોના લિસા પેઇન્ટિંગથી માત્ર 250 મીટર દૂર થઈ હતી. આ ચોરીમાં ચોરોએ નેપોલિયનના ઘરેણાં ચોરી લીધા હતા, જેમાં કેટલાક નેપોલિયન સાથે સંકળાયેલા ઐતિહાસિક દાગીનાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
