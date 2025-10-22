Prev
શું ખરેખર ધરતીની નીચે આવેલું છે પાતાળ લોક? દુનિયામાં છુપાયેલા છે આ રહસ્યમય માર્ગો, જેને જોઈને વૈજ્ઞાનિકો પણ થયા હેરાન!

Mysterious Places On Earth: શું ધરતીની નીચે પાતાળ લોક છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ લોકો સદીઓથી શોધી રહ્યા છે. પરંતુ આજના સમયમાં પણ આ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે ખરેખર ધરતીની નીચે પાતાળ લોક આવેલું છે કે નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:02 PM IST

Mysterious Places On Earth: પાતાળ લોક સાથે જોડાયેલી કહાનીઓ તો તમે બાળપણમાં જરૂર સાંભળી હશે. આ દંતકથા અનુસાર, ધરતીની નીચે એક એવી જગ્યા છે, જ્યાં સાપ અને રાક્ષસો નિવાસ કરે છે. પરંતુ શું તમારા મનમાં આ પ્રશ્ન આવ્યો છે કે, આ સાચું છે કે માત્ર એક કલ્પના?

પાતાળ લોક ખરેખર છે કે નથી?
એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે, ધરતીની લગભગ 70,000 યોજન નીચે જવા પર પાતાળ લોકની શરૂઆત થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે, પાતાળ લોક દુનિયાની બીજી બાજુ (દક્ષિણ અમેરિકા)માં જોવા મળી શકે છે. પરંતુ શું પાતાળ લોક ખરેખર અસ્તિત્વમાં છે કે નથી? ચાલો જાણીએ.

ધરતીમાં પાતાળ લોકનું રહસ્ય
ફિઝિક્સ ઓફ ધ અર્થ એન્ડ પ્લાનેટ્રી ઇન્ટિરિયર્સ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલ એક સ્ટડીનું માનીએ તો ધરતીનો આંતરિક ભાગ પીગળેલા અને સેમી મુલાયમ પદાર્થોથી બનેલો છે. આનો અર્થ એ છે કે, આવી સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ નથી કહી શકાતું કે ધરતીની નીચે ખરેખર પાતાળ લોક જેવું કોઈ સ્થાન છે કે નથી.

અમેરિકામાં હનુમાન જેવી મૂર્તિઓ
આ જ રીતે પુરાતત્વવિદોને હાલમાં જ અમેરિકાના હોન્ડુરાસમાં સિયુદાદ બ્લાન્કા નામના એક પ્રાચીન શહેરના અવશેષો મળી આવ્યા છે. આ સ્થળની ગુફાઓમાં હનુમાન જેવી મૂર્તિઓ મળી આવી છે. લોકોનો દાવો છે કે, આ શહેરનો સંબંધ રામાયણના પાતાળપુરી સાથે હોઈ શકે છે.

મેક્સિકોનો યુકાટન પેનિંસુલા
એવું માનવામાં આવે છે કે, મેક્સિકો દેશમાં એક એવી જગ્યા આવે છે, જેનું નામ યુકાટન પેનિંસુલા છે. તેનું નામ યક્ષથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમને પાતાળ લોકના રક્ષક માનવામાં આવે છે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે કે, મધ્ય અમેરિકાના દેશ બેલીઝ દેશનો રાજા બાલીના જ પરિજનો અથવા વંશજો દ્વારા વસાવવામાં આવ્યું હતું.

સોન ડુંગ ગુફા, વિયેતનામ
વિયેતનામના ફોંગ ન્હા-કે બાંગ નામનું નેશનલ પાર્કમાં બનેલી સોન ડુંગ ગુફા દુનિયાની સૌથી મોટી ગુફા છે. તેની અંદર નદીઓ, જંગલો, વૃક્ષો અને વાદળો પણ છે. વર્ષ 1991માં શોધાયેલ આ ગુફા હવે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે અને તેના રહસ્યમય વાતાવરણને કારણે ઘણા લોકો તેને પાતાળ લોક માને છે.

મધ્યપ્રદેશમાં પાતાળ ધાટી
મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લામાં પાતાળ કોટ નામની એક ઘાટી આવેલી છે. આ વેલીમાં લગભગ ગામ છે અને તેની ઊંડાઈને કારણે ત્યાં સુધી સૂર્યપ્રકાશ પહોંચી શકતો નથી. દિવસે બપોર પછી જ આ જગ્યા પર અંધારું છવાઈ જાય છે.

