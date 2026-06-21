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ટ્ર્મ્પની દાદાગીરી કે માસ્ટરસ્ટ્રોક? ડીલ તૂટશે તો હોર્મુઝમાંથી પસાર થતાં જહાજો પાસેથી ડોલર વસૂલ કરશે અમેરિકા

Switzerland Peace Talks: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યુ કે જો ઈરાનની સાથે અંતિમ શાંતિ સમજુતિ નિષ્ફળ રહી તો અમેરિકા સુરક્ષા ખર્ચની ભરપાઈ માટે હોર્મુઝમાંથી પસાર થતાં જહાજો પર ટોલ ટેક્સ લગાવશે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:35 AM IST
ટ્ર્મ્પની દાદાગીરી કે માસ્ટરસ્ટ્રોક? ડીલ તૂટશે તો હોર્મુઝમાંથી પસાર થતાં જહાજો પાસેથી ડોલર વસૂલ કરશે અમેરિકા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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