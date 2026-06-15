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અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરારની જાહેરાત, લેબનોન સહિત તમામ મોરચે યુદ્ધવિરામ, ટ્રમ્પે નાકાબંધી હટાવવાનો આપ્યો આદેશ

US-Iran Peace Deal: અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ કરાર થયો છે. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન અને આ કરારના મધ્યસ્થી શાહબાઝ શરીફે આની જાહેરાત કરી છે. શાહબાઝે જણાવ્યું હતું કે આ કાયમી યુદ્ધવિરામ લેબનોન સહિત તમામ મોરચે લાગુ પડશે. ટ્રમ્પે પણ આ કરારની પુષ્ટિ કરી છે અને નાકાબંધી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:25 AM IST
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરારની જાહેરાત, લેબનોન સહિત તમામ મોરચે યુદ્ધવિરામ, ટ્રમ્પે નાકાબંધી હટાવવાનો આપ્યો આદેશ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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