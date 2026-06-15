/અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરારની જાહેરાત, લેબનોન સહિત તમામ મોરચે યુદ્ધવિરામ, ટ્રમ્પે નાકાબંધી હટાવવાનો આપ્યો આદેશ

US-Iran Peace Deal: પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થયો છે, જેમાં બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી કાર્યવાહીનો અંત આવ્યો છે. શાહબાઝએ જણાવ્યું હતું કે કરાર પર ઔપચારિક હસ્તાક્ષર 19 જૂને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં થશે. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાનની જાહેરાતના થોડા સમય પછી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ કરારની પુષ્ટિ કરી છે.
અમેરિકા અને ઈરાન શાંતિ કરાર પર સંમત છે: શાહબાઝ શરીફ
ઈરાન સાથેના કરારની જાહેરાત કરતાં, તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર યુએસ નૌકાદળની નાકાબંધી હટાવવાની જાહેરાત કરી. તેમણે સ્ટ્રેટને વાણિજ્યિક જહાજો માટે ફરીથી ખોલવાની પણ જાહેરાત કરી છે.
શાહબાઝ શરીફે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સઘન વાટાઘાટો પછી, બંને પક્ષોએ લેબનોન સહિત તમામ મોરચે લશ્કરી કાર્યવાહી તાત્કાલિક અને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આને એક મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી સફળતા ગણાવતા, શરીફે કહ્યું કે આ કરાર પ્રાદેશિક મધ્યસ્થીઓની મદદથી શક્ય બન્યો છે.
કતર, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો
તેમની કથિત સફળતાથી ખુશ શાહબાઝ શરીફે કાયમી યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થવા બદલ યુએસ અને ઈરાની સરકારોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે બંને પક્ષોએ વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનો પોતાનો દૃઢ નિર્ધાર દર્શાવ્યો. શાહબાઝે વાતચીતને સરળ બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવા બદલ કતરની પ્રશંસા કરી. તેમણે ડીલની સફળતામાં યોગદાન આપવા બદલ સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીનો પણ આભાર માન્યો.
On Truth Social, US President Donald Trump posts, "The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the… pic.twitter.com/fPLg91aBTy
— ANI (@ANI) June 14, 2026
શરીફે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કરારના અમલીકરણ, તકનીકી વ્યવસ્થા અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓની તૈયારીઓ પર ચર્ચા કરવા માટે હવે બધા મધ્યસ્થી આગામી થોડા દિવસોમાં બેઠકો કરશે. ત્યારબાદ 19 જૂને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ઔપચારિક હસ્તાક્ષર સમારોહ યોજાશે.
ટ્રમ્પે કરારની પુષ્ટિ કરી, નૌકાદળ નાકાબંધી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ડીલની પુષ્ટિ કરી. તેમણે લખ્યું કે, ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન સાથેનો ડીલ હવે પૂર્ણ થઈ છે. બધાને અભિનંદન! ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વાણિજ્યિક શિપિંગ માટે તાત્કાલિક ખોલવાનો અને યુએસ નેવી દ્વારા લગાવવામાં આવેલ નાકાબંધી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર, ટ્રમ્પે લખ્યું કે, વિશ્વના જહાજો, તમારા એન્જિન શરૂ કરો. તેલ વહેવા દો!
આ જાહેરાત પછી, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પ્રશંસા કરતા જોવા મળ્યા. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ તરફથી મળેલી આ શ્રેષ્ઠ જન્મદિવસની ભેટ હતી. રુબિયો અહીં જ અટક્યા નહીં, તેમણે ઉમેર્યું કે અમેરિકા ભાગ્યશાળી છે કે તેને ટ્રમ્પ જેવા મહાન નેતા મળ્યા છે, જેમની પાસે અપાર હિંમત, આંતરિક શક્તિ, પ્રચંડ રમૂજ અને પોતાના દેશ માટે અતૂટ પ્રેમ છે.
જે.ડી. વેન્સ હસ્તાક્ષર માટે જીનીવા જશે
યુએસ પ્રમુખ જે.ડી. વેન્સે પણ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 19 જૂને ઈરાન શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે જીનીવાની યાત્રા કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કરારમાં લેબનોન સહિત તમામ મોરચે તાત્કાલિક અને કાયમી યુદ્ધવિરામની શરત શામેલ છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે આ ડીલ પશ્ચિમ એશિયામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા તણાવને ઘટાડવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હોઈ શકે છે. જો કે, હુથી, હિઝબુલ્લાહ અને હમાસ જેવા આતંકવાદી સંગઠનોનો સામનો કરવા માટે આ ડીલ ખરેખર ટકાઉ રહેશે કે કેમ તે એક મુખ્ય પ્રશ્ન હશે.