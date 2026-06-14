/ઈરાનની સાથે આજે પીસ ડીલ પર થશે હસ્તાક્ષર, ફરી ખુલશે હોર્મુઝ, ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

ઈરાન સાથે શાંતિ સમજુતિને લઈને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે શાંતિ સમજુતિ પર આજે (રવિવાર) એ હસ્તાક્ષર થશે. ત્યારબાદ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલી જશે. તો સ્થિતિ સામાન્ય થવા પર ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ લેવા માટે અમેરિકા ઈરાન જશે. તો પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ સમજુતિને આગામી 24 કલાકમાં અંતિમ રૂપ આપી શકાય છે. ઇસ્લામાબાદે સંકેત આપ્યો કે રવિવારે સમજુતિ પર સહી થવાની આશા છે, જેનાથી મહિનાઓના ટકરાવ અને વાતચીત બાદ કૂટનીતિક સફળતા મળવાની આશા જાગી છે.
મહત્વનું છે કે ઈરાન સમજુતિ પર મોટો દાવો કરતા ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે ઈરાનની સાથે બરાક ઓબામાની ડીલ, JCPOA, પરમાણુ હથિયાર મેળવવાનો એક સરળ, શાનદાર અને સીધો રસ્તો હતી. જો આ ડીલ રહી હોત તો ઈરાનની પાસે છ વર્ષ પહેલા પરમાણુ હથિયાર આવી ગયા હોત અને તેણે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોત. ઈરાનની સાથે મારી સમજુતિ તેનાથી ઉલટી છે.
હોર્મુઝ બધા માટે ખુલશે
ટ્રમ્પે કહ્યું કે હકીકતમાં હવે ઈરાન પરમાણુ હથિયાર ઈચ્ચતું નથી અને ન તેને તે મળશે, પછી ખરીદદાર બની, બનાવી કે કોઈ અન્ય રીતે. તેમણે કહ્યું કે આ ડીલ પર સહી થવાની સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલી જશે. ઈરાનની સાથે અમારા સંબંધ પાછલી સરકારોના મુકાબલે અલગ અને સારા છે. ઓબામાએ તેને અબજો ડોલર આપ્યા હતા, જેમાં 1.7 અબજ ડોલર રોકડા પણ સામેલ છે. તેનાથી અલગ, હવે કોઈ પૈસાની લેતી-દેતી થશે નહીં.
Iran PEACE DEAL to be singed TOMORROW — Trump
Hormuz OPEN immediately after
US to GO IN IRAN to ‘get nuclear dust’ when ‘all calm’ pic.twitter.com/6vVTr4IUXA
— RT (@RT_com) June 13, 2026
મિડલ ઈસ્ટની સાથે મળી કરીશું કામ
યોગ્ય સમય આવવા પર, જ્યારે બધુ શાંત થઈ જશે, તો અમે અમારા શાનદાર B-2 બોમ્બર્સ અને તેના શાનદાર પાયલટોની મદદથી અંદર જઈ પરમાણુ સામગ્રી (ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ) કાઢીશું જે ગ્રેનાઇટના પહાડોની નીચે ઊંડી દબાયેલી છે અને તેને નષ્ટ કરી દેશું. અમે ભવિષ્યમાં ઈરાન અને મિડલ ઈસ્ટની સાથે મળી કામ કરવા ઉત્સાહિત છીએ. આશા છે કે આ પ્રક્રિયા જલ્દી, સરળતાથી અને કોઈ સમસ્યા વગર પૂર્ણ થશે. જો તેમ ન થાય તો અમારી પાસે અંતિમ વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. આશા છે તેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે નહીં.
US-ઈરાન વાતચીત છેલ્લા તબક્કામાં પહોંચવાનું સ્વાગત
તો શનિવારે પાકિસ્તાનના વિદેશ કાર્યાલય દ્વારા જારી એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું- તેમણે અમેરિકા-ઈરાન વાતચીતને છેલ્લા તબક્કામાં પહોંચવાનું સ્વાગત કર્યું, જેમાં આજે (રવિવાર) ઈલેક્ટ્રોનિક હસ્તાક્ષર સમારોહ નિર્ધારિત છે, અને આશા વ્યક્ત કરી કે આ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ ક્ષેત્રમાં સ્થાયી શાંતિ અને સ્થિરતામાં યોગદાન આપશે. પરંતુ તેમાં જણાવવામાં આવેલી સમય-મર્યાદા વિશે વ્હાઇટ હાઉસ કે ઈરાની અધિકારીઓ તરફથી તત્કાલ પુષ્ટિ થઈ નથી.