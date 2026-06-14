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ઈરાનની સાથે આજે પીસ ડીલ પર થશે હસ્તાક્ષર, ફરી ખુલશે હોર્મુઝ, ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

ઈરાનની સાથે શાંતિ સમજુતિને લઈને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે આજે તેના પર સહી થશે. ત્યારબાદ હોર્મુઝ ખુલી જશે. તો સ્થિતિ સામાન્ય થવા પર ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ લેવા માટે અમેરિકા ઈરાન જશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:48 AM IST
ઈરાનની સાથે આજે પીસ ડીલ પર થશે હસ્તાક્ષર, ફરી ખુલશે હોર્મુઝ, ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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