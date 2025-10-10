"શાંતિને નહીં, રાજકારણને પ્રાથમિકતા...": ટ્રમ્પને નોબેલ પુરસ્કાર ન મળતા ગુસ્સે થયું અમેરિકા
Nobel Prize: આ વર્ષે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે વેનેઝુએલાના મારિયા કોરીના માચાડો (María Corina Machado) ને પસંદ કરવામાં આવી છે. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત બાદ અમેરિકાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
વોશિંગટનઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શાંતિનો નોબેલ પુરસ્કાર જીતવાથી ચૂકી ગયા છે. તેઓ ખુદને આ પુરસ્કાર માટે સૌથી મોટા દાવેદાર માની રહ્યા હતા પરંતુ પુરસ્કારથી ચૂક્યા બાદ વ્હાઇટ હાઉસે પ્રતિક્રિયા આપી છે. વ્હાઇટ હાઉસનું કહેવું છે કે નોબેલ સમિતિએ ફરી સિદ્ધ કરી દીધું કે તે શાંતિની જગ્યાએ રાજનીતિને પ્રાથમિકતા આપે છે.
વ્હાઇટ હાઉસનું કહેવું છે કે નોબેલ સમિતિએ ફરી સિદ્ધ કરી દીધું છે કે તે શાંતિની જગ્યાએ રાજનીતિને પ્રાથમિકતા આપે છે. હકીકતમાં ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી કહી રહ્યાં હતા કે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર તેમને આપવો જોઈએ. તે માટે તેઓ યુદ્ધ અટકાવવાની વાત કરી રહ્યા હતા.
ટ્રમ્પ જાહેરમાં ઘણી વખત કહી ચૂક્યા છે કે તેમણે સાત યુદ્ધ અટકાવ્યા છે અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અટકાવી આઠમું યુદ્ધ બંધ કરાવવા જઈ રહ્યાં ચે. પાકિસ્તાન અને ઇઝરાયલ જેવા દેશોએ પણ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે ટ્રમ્પનું સમર્થન કર્યું હતું.
મહત્વનું છે કે નોર્વેની નોબેલ સમિતિએ 2025નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના વિપક્ષ નેતા અને માનવાધિકાર કાર્યકર્તા મારિયા કોરિના મચાડોને આપવાની જાહેરાત કરી છે. મારિયા છેલ્લા 20 વર્ષથી વેનેઝુએલામાં લોકતાંત્રિક અધિકારીને પ્રોત્સાહન આપવા અને તાનાશાહીથી લોકતંત્ર તરફ શાંતિપૂર્ણ પરિવર્તન માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે.
નોબેલ સમિતિએ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે આજે જ્યારે દુનિયાના ઘણા ભાગમાં તાનાશાહી વધી છે અને લોકતંત્ર નબળું પડ્યું છે. તેવા સમયમાં મારિયા મચાડો જેવા લોકોની હિંમત આશાના કિરણ જેવી છે.
