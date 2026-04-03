પાકિસ્તાનમાં તેલના વધતા ભાવથી લોકોમાં રોષ, જાણો ક્યાં પહોંચ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldપાકિસ્તાનમાં તેલના વધતા ભાવથી લોકોમાં રોષ, જાણો ક્યાં પહોંચ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ

Pakistan Petrol Diesel Price: પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અચાનક વધારો થવાથી લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. કરાચીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ આસમાને પહોચી ગયો છે, જેના કારણે પંપો પર લાંબી કતારો લાગી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:52 PM IST
Pakistan Petrol Diesel Price: પશ્ચિમ એશિયા અને ખાડી ક્ષેત્રમાં સંઘર્ષને કારણે પાકિસ્તાનમાં ઇંધણ સંકટની સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર ભારે અસર પડી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અચાનક થયેલા વધારાને લઈને કરાચીમાં લોકોમાં રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. 

સરકારે 3 એપ્રિલ, 2026થી પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરીને 458.40 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલના ભાવમાં 520.35 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કર્યો છે. તેલના ભાવમાં અચાનક વધારો થવાથી ઘણા પાકિસ્તાનીઓ માટે મૂળભૂત ખર્ચાઓ પણ પૂરા કરવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે અને આજીવિકાનું સંકટ સર્જાયું છે.

લોકો વધુ ભાવ વધારા અંગે ચિંતિત છે.

તેલના ભાવ વધારા અંગે લોકોમાં ચિંતા છે કે તેલના ભાવમાં વધારો થવાના સમાચાર સાંભળીને સમગ્ર કરાચીમાં પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી, કારણ કે લોકોને વધુ ભાવ વધારાનો ભય હતો. ઘણા લોકોએ કહ્યું કે આ અચાનક વધારો દૈનિક વેતન મેળવનારાઓ માટે અસહ્ય બોજ બની ગયો છે. 

એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે, પહેલાં કિંમતોમાં 55 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવતો હતો, હવે તેમાં 137 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઘરના ખર્ચાઓનું સંચાલન કરવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. લોકોએ એમ પણ કહ્યું કે તેલ અને ગેસના વધતા ભાવ ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોને ખૂબ જ મુશ્કેલ બનાવી રહ્યા છે અને તેમને ઘણા આવશ્યક ખર્ચાઓમાં ઘટાડો કરવાની ફરજ પડી રહી છે.

પાકિસ્તાનમાં પહેલેથી જ તીવ્ર ફુગાવો

પાકિસ્તાન પહેલેથી જ ભારે બેરોજગારી અને ઉચ્ચ ફુગાવાથી પીડાઈ રહ્યું છે, અને લોકોને ડર છે કે આગામી દિવસોમાં ફુગાવો અસહ્ય બની શકે છે. તેલના ભાવમાં વધારા સાથે, પાકિસ્તાનમાં માલ અને સેવાઓના ભાવમાં વધારો થવાનો છે, જે સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો કરશે. 

પાકિસ્તાનના નાણામંત્રી મુહમ્મદ ઔરંગઝેબે જણાવ્યું હતું કે આ વધારો રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વની સંમતિથી દેશના ઉર્જા અને ખાદ્ય સુરક્ષા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે તેલના વધતા ભાવોની અસર સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં પડી છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Pakistan Petrol Diesel PricePakistan fuel prices 2026petrol price Pakistandiesel price PakistanKarachi fuel hikePakistan inflation newsenergy crisis PakistanPakistan cost of livingoil price surge PakistanPakistan economic impactpublic unrest PakistanGujarati NewsWorld news

