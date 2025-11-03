Prev
આ તારીખ પછી જન્મેલા લોકો નહીં કરી શકે સ્મોકિંગ, રાષ્ટ્રપતિએ બનાવ્યો કડક કાયદો

Smoking Ban: 1 જાન્યુઆરી, 2007 પછી જન્મેલા લોકો માટે ધૂમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝુ વર્ષની શરૂઆતથી જ આ પહેલ પર કામ કરી રહ્યા હતા, અને અંતે, નવેમ્બરથી તમાકુ પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:23 PM IST

આ તારીખ પછી જન્મેલા લોકો નહીં કરી શકે સ્મોકિંગ, રાષ્ટ્રપતિએ બનાવ્યો કડક કાયદો

Smoking Ban: માલદીવ આખી પેઢી માટે ધૂમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. જનરેશન Z સિગારેટ અથવા કોઈપણ તમાકુ ઉત્પાદનો હવે ઇસ્લામિક દેશમાં ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. નવા પ્રતિબંધો હેઠળ, હવે 1 જાન્યુઆરી, 2007 પછી જન્મેલા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે તમાકુ ધૂમ્રપાન કરવું, ખરીદવું અથવા વેચવું ગેરકાયદેસર રહેશે.

માલદીવના આરોગ્ય મંત્રાલયે આને એક ઐતિહાસિક પગલું ગણાવ્યું, અને કહ્યું કે તે નાગરિકોનું રક્ષણ કરવા અને તમાકુ મુક્ત પેઢીને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે આ પગલું માલદીવને "રાષ્ટ્રીય સ્તરે પેઢીગત તમાકુ પ્રતિબંધ લાગુ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બનાવે છે.

પ્રતિબંધ તમામ પ્રકારના તમાકુ પર લાગુ

માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝુ દ્વારા આ વર્ષની શરૂઆતમાં શરૂ કરાયેલી પહેલ બાદ, શનિવાર, 1 નવેમ્બરથી ધૂમ્રપાન પર પ્રતિબંધ લાગુ થયો. પ્રતિબંધની જાહેરાત કરતા માલદીવના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "નવી જોગવાઈ હેઠળ, 1 જાન્યુઆરી, 2007ના રોજ અથવા તે પછી જન્મેલા વ્યક્તિઓને માલદીવમાં તમાકુ ઉત્પાદનો ખરીદવા, ઉપયોગ કરવા અથવા વેચવા પર પ્રતિબંધ છે. આ પ્રતિબંધ તમામ પ્રકારના તમાકુ પર લાગુ પડે છે, અને છૂટક વેપારીઓએ તેમને વેચતા પહેલા ખરીદદારોની ઉંમર ચકાસવી જરૂરી છે.

પ્રવાસીઓ પર પણ લાગુ પડશે નિયમ

આ નિયમ માલદીવની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓને પણ લાગુ પડશે. માલદીવ એક પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ છે અને ભારતીયોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ અને વેપિંગ ઉત્પાદનોની આયાત, વેચાણ, વિતરણ, કબજો અને ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે. આ નિયમ તમામ વય જૂથોના લોકોને સમાન રીતે લાગુ પડશે.

કાયદો ભંગ કરવા બદલ કેટલો દંડ થશે?

માલદીવમાં, સગીરને તમાકુ ઉત્પાદનો વેચવા પર 50,000 રુફિયા (આશરે ₹284,000) નો દંડ થશે. વેપિંગ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવાથી 5,000 રુફિયા (આશરે ₹28,412) નો દંડ પણ થશે. બ્રિટન પણ પેઢી દર પેઢી સિગારેટ પીવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

આવું કરનાર પ્રથમ દેશ બન્યો

યુકેમાં પણ આવો જ એક પેઢી દર પેઢી પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ છે. જોકે, તે હાલમાં કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં છે. ન્યુઝીલેન્ડે પણ આવું જ પગલું ભર્યું, અને તે આવું કરનાર પ્રથમ દેશ બન્યો. જોકે, ન્યુઝીલેન્ડે નવેમ્બર 2023માં તેને અમલમાં મૂક્યાના એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ધૂમ્રપાન પ્રતિબંધને પાછો ખેંચી લીધો હતો.

કિશોરોમાં આ દર લગભગ બમણો

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) અનુસાર, દર વર્ષે વિશ્વભરમાં ધૂમ્રપાન 7 મિલિયનથી વધુ લોકોનું મૃત્યુ થાય છે. 2021માં હાથ ધરાયેલા રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણ મુજબ, 15થી 69 વર્ષની વયના માલદીવની વસ્તીના એક ચતુર્થાંશથી વધુ લોકો તમાકુનું સેવન કરતા હતા, અને 13થી 15 વર્ષની વયના કિશોરોમાં આ દર લગભગ બમણો હતો.

 

