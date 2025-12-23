Prev
ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં રહેતા લોકો સાવધાન ! ટ્રમ્પ સરકાર લઈને આવી ક્રિસમસ ઓફર, જાણો

US Immigrant News: યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે આ ઓફર લઈને આવ્યું છે. આ ઓફર દ્વારા તે લોકોને પોતાના દેશ સુરક્ષીત રીતે મોકલવામાં આવશે અને તેમને પૈસા પણ આપવામાં આવશે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:32 PM IST

US Immigrant News: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને દેશમાંથી બહાર કાઢવા માટે આ ઓફર લઈને આવ્યું છે. આ ઓફર હેઠળ, આ વર્ષના અંત સુધીમાં સ્વેચ્છાએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડવા માટે સંમત થનારા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને $3,000 (આશરે રૂ. 2,70,738) મળશે. યુએસ સરકાર તેમના મુસાફરી ખર્ચનો ખર્ચ પણ ઉઠાવશે.

કોઈપણ દંડ અથવા દંડમાંથી મુક્તિ મળશે

વિભાગે એક નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષના અંત સુધીમાં CBP (કસ્ટમ્સ અને બોર્ડર પ્રોટેક્શન) હોમ એપ પર દેશનિકાલ માટે નોંધણી કરાવનારા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને મફત રિટર્ન ટિકિટ અને $3,000 સ્ટાઇપેન્ડ મળશે. જો આ એપ દ્વારા નોંધણી કરાવનારાઓ દેશ છોડી શકતા નથી, તો તેમને કોઈપણ દંડ અથવા દંડમાંથી મુક્તિ મળશે.

સમાન સ્ટાઇપેન્ડની જાહેરાત

ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે મે મહિનામાં સમાન સ્ટાઇપેન્ડની જાહેરાત કરી હતી. દેશનિકાલ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું.

ટિકિટ માટે ચૂકવણી કરશે

DHSના નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, CBP હોમ એપ દ્વારા સ્વ-દેશનિકાલ એ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ પોતાને અને તેમના પરિવારોને આ રજાઓની મોસમમાં આપી શકે તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે. તે એક ઝડપી, મફત અને સરળ પ્રક્રિયા છે. ફક્ત એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારી માહિતી ભરો, અને DHS બાકીનું કામ સંભાળશે. DHS તમારી ઘરે પાછા ફરવાની વ્યવસ્થા કરશે અને તમારી ટિકિટ માટે ચૂકવણી કરશે.

દેશનિકાલ કરવામાં આવશે

તેણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ આ ખાસ ઓફરનો લાભ નહીં લે તેમની પાસે ફક્ત એક જ વિકલ્પ છે, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે, દેશનિકાલ કરવામાં આવશે અને ક્યારેય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાછા ફરી શકશે નહીં.

પોતાની મેળે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડી દેવું જોઈએ

હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સેક્રેટરી ક્રિસ્ટી નોએમે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સે આ "ઓફર"નો લાભ લેવો જોઈએ અને પોતાની મેળે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડી દેવું જોઈએ, કારણ કે "જો તેઓ નહીં કરે, તો અમે તેમને શોધીશું, તેમની ધરપકડ કરીશું, અને તેઓ ક્યારેય પાછા નહીં ફરે.

19 લાખ લોકોએ US છોડ્યું

DHS અનુસાર, 19 લાખ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ સ્વેચ્છાએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડી ગયા છે. જાન્યુઆરી 2025થી હજારો લોકોએ 'CBP હોમ'નો ઉપયોગ કર્યો છે.

