/આ જગ્યાએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 22 રૂપિયાનો ઘટાડો, સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

Petrol Diesel Prices Reduced: આ જગ્યાએ સરકારે ફરી એકવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે થયેલા ઘટાડા બાદ આ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. માર્ચ અને એપ્રિલમાં થયેલા નોંધપાત્ર વધારા બાદ આ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.
Petrol Diesel Prices Reduced: પાકિસ્તાન સરકારે ફરી એકવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે, તેણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 6 રૂપિયાથી 7 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. હવે, ઇંધણના ભાવમાં ફરી એકવાર 22 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.
પેટ્રોલમાં 22 રૂપિયા અને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ (HSD)માં 22 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલનો ભાવ હવે 380 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે અને ડીઝલનો ભાવ 381 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. આ ઘટાડો વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડા પછી આવ્યો છે.
એક અઠવાડિયામાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 11 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, કારણ કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ કરારની વાટાઘાટો પ્રસ્તાવ પર વિચારણા કરી રહી છે. જો કે, કેટલાક કઠોર નિવેદનો પણ બહાર આવ્યા છે, જેનાથી તણાવ વધ્યો છે. કરાર, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે, અસંભવિત લાગે છે.
કેરોસીનના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો
પાકિસ્તાનના પેટ્રોલિયમ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે નવા ભાવ 30 મેથી શરૂ થતા અઠવાડિયા માટે અમલમાં રહેશે. આ દરમિયાન, તેલ અને ગેસ નિયમનકારી સત્તામંડળે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું જેમાં જણાવાયું હતું કે કેરોસીનના ભાવ 313.44 રૂપિયાથી ઘટાડીને 272 રૂપિયા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ ભાવ પાકિસ્તાની રૂપિયામાં છે.
નાના ઘટાડા, મોટા વધારા
જ્યારે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે, ત્યારે પાકિસ્તાન સરકારે પણ તાજેતરના સમયમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રેકોર્ડ વધારો કર્યો છે. ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ, સરકારે 6 માર્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 55 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ 2 એપ્રિલે પેટ્રોલના ભાવમાં 43 ટકા અને ડીઝલના ભાવમાં 55 ટકાનો વધારો થયો હતો.
નોંધનીય છે કે પેટ્રોલનો ઉપયોગ મોટાભાગે ખાનગી વાહનો, નાની કાર, રિક્ષા અને ટુ-વ્હીલરમાં થાય છે, અને આ મધ્યમ અને નીચલા-મધ્યમ વર્ગના બજેટ પર સીધી અસર કરે છે. હાઇ-સ્પીડ ડીઝલનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે હેવી-ડ્યુટી વાહનો અને મોટા જનરેટરમાં થાય છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ચાર સમયગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે વધારો કરવામાં આવ્યો છે જેથી સામાન્ય માણસ ફુગાવાનો માર સહન ન કરે. આ વધારો તેલ કંપનીઓને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.