/Petrol News: અહીં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં 6 રૂપિયાનો થયો ઘટાડો, સરકારની જાહેરાત

Petrol Rate: એક બાજુ જ્યાં દેશમાં આજે છેલ્લા 10 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ત્રીજીવાર ભાવ વધારો ઝીકાયો ત્યાં પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તનાતનીના કારણે બીજા અનેક દેશો તેના ભરડામાં આવ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવના પગલે એનર્જી ક્રાઈસિસ જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં આજે ત્રીજીવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા. પેટ્રોલના ભાવમાં 87 પૈસા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લીટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો. જો કે આ બધા વચ્ચે પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો.
પાકિસ્તાનમાં ઘટ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
પાકિસ્તાન સરકારના નવા નોટિફિકેશન બાદ પેટ્રોલનો ભાવ 403.78 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને HSD નો ભાવ 402.78 રૂપિયા થયો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કાપ બાદ નવા ભાવ 23મી મે એટલે કે આજથી લાગૂ થયા છે. પાકિસ્તાનમાં સતત બીજા અઠવાડિયે ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આ અગાઉ ગત અઠવાડિયે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો.
પેટ્રોલનો ઉપયોગ મોટાભાગે પ્રાઈવેટ વાહનો, નાના વાહનો, રિક્ષા અને દ્વિચક્કી વાહનોમાં થતો હોય છે અને તેની સીધી અસર મધ્યમવર્ગને પડતો હોય છે. હાઈ સ્પીડ ડીઝલનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ભારે વાહનો અને મોટા જનરેટરોમાં થાય છે.
પાકિસ્તાનમાં રેકોર્ડ સ્તરે પેટ્રોલ ડીઝલ
હાલ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ભલે ઘટ્યા હોય પરંતુ પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રેકોર્ડ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે હુમલા શરૂ કર્યા બાદ સરકારે શરૂઆતમાં 6 માર્ચના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 55 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધાર્યા હતા. ત્યારબાદ 2 એપ્રિલના રોજ 43 ટકા પેટ્રોલના ભાવ અને 55 ટકા ડીઝલના ભાવ વધારવાની જાહેરાત થઈ હતી.
દર અઠવાડિયે થાય છે સમીક્ષા
અત્રે જણાવવાનું કે ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંતમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદથી પાકિસ્તાન સરકાર દર શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની સમીક્ષા કરે છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે અને અનેકવાર ભાવ વધ્યા છે ત્યારબાદ હવે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
ભારતમાં યુદ્ધ બાદ 3 વખત વધ્યા ભાવ
જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળા વચ્ચે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે પરંતુ તે અન્ય સાથે સરખામણી કરીએ તો ઓછો છે. ત્રણ વખત વધેલા ભાવમાં લગભગ 5 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો. શનિવારે ત્રીજીવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા. પેટ્રોલ 87 પૈસા અને ડીઝલ 91 પૈસા મોંઘુ થયું.
આ પહેલા 15મી મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 3-3 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ 19મી મેના રોજ પેટ્રોલ 87 પૈસા અને ડીઝલ 91 પૈસા મોંઘુ થયું હતું. આમ છેલ્લા 10 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં લગભગ 5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.