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જોરદાર ઘટવાના છે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ! ઈરાન યુદ્ધ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું એક મોટું નિવેદન

US President Big Statment: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલનો યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયો હતો. અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ બાદ, ઈરાને બદલો લેવા માટે હુમલા શરૂ કર્યા છે. આનાથી સમગ્ર પ્રદેશમાં તણાવ વધ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:12 PM IST
જોરદાર ઘટવાના છે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ! ઈરાન યુદ્ધ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું એક મોટું નિવેદન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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