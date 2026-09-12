/જોરદાર ઘટવાના છે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ! ઈરાન યુદ્ધ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું એક મોટું નિવેદન

US President Big Statment: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે નવેમ્બરમાં અમેરિકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણી પછી સંઘર્ષનો અંત આવી શકે છે. ટ્રમ્પે શનિવારે આયર્લેન્ડમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનું માનવું છે કે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન ચૂંટણીને મુશ્કેલ બનાવવા માટે યુદ્ધને ચૂંટણીમાં ખેંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે અને તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે. યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.
આ દરમિયાન, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયાને અમેરિકાના પ્રાદેશિક પોલીસમેનની જરૂર નથી. તેમણે નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું.
પેઝેશ્કિયાને કહ્યું હતું કે પ્રદેશની સુરક્ષા અને તેની સરહદોનું રક્ષણ એ ક્ષેત્રના દેશો અને મુખ્ય ખેલાડીઓની જવાબદારી હોવી જોઈએ. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઈરાન યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી અને ન તો તે આ સંઘર્ષ ચાલુ રાખવા માંગતું છે. તેમણે કહ્યું કે બધી મુશ્કેલીઓ છતાં, ઈરાનની પહેલી પ્રાથમિકતા શાંતિ છે.
તેલના ભાવ પર દબાણ વધ્યું
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલનું યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયું હતું. અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ બાદ, ઈરાને બદલો લેવા માટે હુમલા શરૂ કર્યા. આનાથી સમગ્ર પ્રદેશમાં તણાવ વધ્યો.
ઈરાને વિશ્વ માટે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નાકાબંધી કરી દીધી. અગાઉ, વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગનું તેલ તેમાંથી પસાર થતું હતું. આ વ્યૂહાત્મક માર્ગના નિયંત્રણ અંગે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ચાલુ રહ્યો છે. છ મહિનાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા આ નાકાબંધીએ તેલના ભાવ પર દબાણ વધાર્યું છે.
યુદ્ધ કેવી રીતે સમાપ્ત થશે?
આ સંઘર્ષની અસર હવે વૈશ્વિક તેલ બજાર પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ અઠવાડિયે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરને વટાવી ગયા છે. જૂનમાં બંને પક્ષો વચ્ચે એક ડીલ થઈ હતી, પરંતુ તે અલ્પજીવી રહ્યો અને ટૂંક સમયમાં તૂટી પડ્યો. ત્યારથી, વાટાઘાટોમાં કોઈ નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ નથી. લડાઈની તીવ્રતા થોડી ઓછી થઈ છે, પરંતુ સંઘર્ષ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થયો નથી. અમેરિકાએ હજુ સુધી સ્પષ્ટ બહાર નીકળવાનો માર્ગ આપ્યો નથી.