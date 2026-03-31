શું ફસાઈ ગયા છે ટ્રમ્પ? અમેરિકામાં પેટ્રોલ થયું મોંઘુ, ઈરાન યુદ્ધથી કિંમતોમાં લાગી આગ; શું ભારત માટે પણ ખતરાની ઘંટડી?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldશું ફસાઈ ગયા છે ટ્રમ્પ? અમેરિકામાં પેટ્રોલ થયું મોંઘુ, ઈરાન યુદ્ધથી કિંમતોમાં લાગી આગ; શું ભારત માટે પણ ખતરાની ઘંટડી?

Petrol Price Hike: ઈરાન સાથે યુદ્ધની માઠી અસર હવે ખુદ અમેરિકામાં મોંઘવારી સ્વરૂપે જોવા મળી રહી છે. અહીં ગેસોલિનની કિંમત 2022 પછીના સૌથી હાઈ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:10 PM IST
  • ગ્લોબલ ઓઈલ સંકટ વચ્ચે અમેરિકામાં ઈંધણના ભાવમાં મોટો ઉછાળો
  • અમેરિકામાં ગેસોલિન અને ડીઝલના ભાવે તૂડ્યો 4 વર્ષનો રેકોર્ડ 
  • ઈરાન સામેના યુદ્ધની કિંમત હવે અમેરિકી વાહનચાલકો ચૂકવી રહ્યા

US-Iran War Impact: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાની જ ચાલમાં ફસાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. આવું એટલા માટે કારણ કે, ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ અમેરિકાને હવે ભારે પડી રહ્યું છે અને તેની ખરાબ અસર હવે અમેરિકાના લોકો પર પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. આનો અંદાજો એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, દેશમાં ગેસોલિન (સૌથી સામાન્ય પેટ્રોલ) મોંઘું થઈ ગયું છે અને તેની કિંમત વર્ષ 2022 પછીના સૌથી હાઈ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ કિંમતોમાં જાણે આગ લાગી છે.

ઈરાન યુદ્ધ અને હોર્મુઝ બંધ થતા હાહાકાર
અમેરિકામાં ગેસોલિનના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને તેનો ભાવ ચાર વર્ષની ટોચે પહોંચી ગયો છે. APના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાન સાથે યુદ્ધે ખુદ અમેરિકામાં મોંઘવારી વધારવાનું કામ કર્યું છે, કારણ કે દુનિયાના કુલ વપરાશના લગભગ 20 ટકા ઓઈલ-ગેસની અવરજવર માટે મહત્વપૂર્ણ એવા ઈરાની કંટ્રોલવાળા 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'માં અવરોધ આવવાથી વૈશ્વિક ઓઈલ-ગેસ સંકટ (Global Oil-Gas Crisis) ઉભું થયું છે. માત્ર અમેરિકા જ નહીં, પરંતુ તમામ દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં તેજી આવી છે.

વાહન ચાલકો પર મોટો ઝટકો
રિપોર્ટમાં મોટર ક્લબ AAAના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, રેગ્યુલર ગેસોલિનના એક ગેલનની રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કિંમત હવે 4.02 ડોલર પર પહોંચી ગઈ છે. આ કિંમત ઈરાન સાથે અમેરિકાનું યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાની કિંમત કરતા એક ડોલર પ્રતિ ગેલન કરતા પણ વધારે છે. આ ઈંધણના ભાવની રાષ્ટ્રીય સરેરાશ છે, એટલે કે કેટલાક અમેરિકી રાજ્યોમાં કિંમત આનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.

અમેરિકામાં ડીઝલની કિંમતોની વાત કરીએ તો, તે હવે સરેરાશ 5.45 ડોલર પ્રતિ ગેલન થઈ ગઈ છે, જે યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા લગભગ 3.76 ડોલર પ્રતિ ગેલન હતી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, જો યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો ઈંધણના ભાવમાં હજુ પણ વધારો થઈ શકે છે. આ અગાઉ અમેરિકાના ડ્રાઈવરોએ પંપ પર આટલી ઊંચી કિંમત લગભગ ચાર વર્ષ પહેલા 2022માં જોઈ હતી, જ્યારે રશિયાએ યુક્રેન પર હુમલો કર્યો હતો અને ઓઈલ-ગેસની કિંમતો આસમાને પહોંચી હતી.

ક્રૂડની કિંમત વધવાની અસર
અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ પાંચમા સપ્તાહમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે અને તેને લગતી દરેક અપડેટની અસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત પર જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત (Crude Oil Price) હાલ 114-115 ડોલર પ્રતિ બેરલની રેન્જમાં ટ્રેડ થઈ રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં વધારો પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે, કારણ કે ક્રૂડ એ પેટ્રોલનો મુખ્ય ઘટક છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

