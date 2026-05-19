/તમારી મહેનતની કમાણીનો કેટલો ભાગ પી જાય છે પેટ્રોલ, નવા રિપોર્ટમાં ખુલાસો

Petrol Price Impacts: ભારતના પાડોશી દેશની વાત કરીએ તો મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન, અને નેપાળમાં પેટ્રોલની સ્થિતિ બહુ જ કફોી છે. આ દેશોમાં 40 લીટર પેટ્રોલ પૂરવવા માટે એક મહિનાની કમાણીનો 47 ટકાથી 52 ટકા હિસ્સો ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે. પેટ્રોલની કિંમત અને તેના ઉપયોગ વિશે ગેસોલિન એફોર્ડેબિલિટી રિપોર્ટ શું કહે છે તે જાણો.
Global petrol prices 2026 : ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે દુનિયાભરમાં પેટ્રોલની કિંમત સતત વધી રહી છે. ભારતમાં પેટ્રોલની કિંમત 3 રૂપિયા વધી ગઈ તો ખલબલી મચી ગઈ છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા કિંમતોના વિરોધમાં ગિગ વર્કર હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. પેટ્રોલની મોંઘવારીની અસર ગિગ વર્કરની કમાણી પર પડી છે. આવામાં સવાલ ઉઠે છે કે, દેશમાં સામાન્ય નાગરિકને પેટ્રોલ ભરાવવા માટે દર મહિને પોતાની કમાણીનો કેટલો હિસ્સો ખર્ચ કરવો પડે છે. જાણો ગેસોલિન એફોર્ડેબિલિટી રિપોર્ટ વિશે...
આ આધાર પર ગ્લોબલ પેટ્રોલ પ્રાઈસિસ ડોટ કોમ દ્વારા Gasoline Affordability નો એક રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં દુનિયાભરના દેશોની સરખામણી કરવામા આવી છે. આ રિપોર્ટમાં એવું જણાવાયું કે, 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવામાં એક વ્યક્તિને મહિનામાં તેની પગારનો કેટલો ખર્ચ કરવો પડે છે. ગ્લોબલ પેટ્રોલ પ્રાઈસિસ અનુસાર, તેમાં પ્રતિ વ્યક્તિની આવક માટે વિશ્વ બેંકથી પ્રતિ વ્યક્તિ જીડીપી પર ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
જો કોઈ દેશમાં 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવા માટે એક મહિનાની કમાણીનો 10 ટકા ખર્ચ થાય છે, તો તેનો મતલબ એ છે કે, એક સામાન્ય વ્યક્તિની મહિનાની કમાણનો દસમો ભાગ માત્ર એક ટેન્ક પેટ્રોલ ભરાવવામાં જતો રહે છે. એટલે કે, 20 હજાર રૂપિયા મહિના કમાય છે, તો તેના 2000 રૂપિયા પેટ્રોલમાં જતા રહે છે.
મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન અને નેપાળની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ
રિપોર્ટના અનુસાર, ભારતના પાડોશી દેશોની વાત કરીએ તો, મ્યાનમાર, પાકિસ્તાન અને નેપાળમાં આ સ્થિતિ ડરામણી બનતી જઈ રહી છે. આ દેશોમાં 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવામા લોકોને એક મહિનાની કમાણીનો 47 ટકાથી લઈને 52 ટકા સુધીનો ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. એટલે લગભગ કમાણીનો અડધો ભાગ પેટ્રોલ ભરાવવામાં જ જતો રહે છે. આ દેશોમાં એક આવક ઓછી છે, અને પેટ્રોલ મોંઘુ બનતુ જઈ રહ્યું છે. આ કારણે દેશમાં અંગત વાહન ચલાવવું સામાન્ય લોકો માટે આર્થિક બોજ બન્યું છે.
ભારતમાં કમાણીનો કેટલો ભાગ પી જાય છે પેટ્રોલ
ભારત આ લિસ્ટમાં નીચે સરકેલું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવામાં માસિક આવકનો લગભગ 8 થી 10 ટકાનો ખર્ચ થઈ શકે છે. એટલે કે ભારતમાં પેટ્રોલ સામાન્ય લોકોના બજેટ પર વિકસિત દેશોની સરખામણીમાં અનેકગણી વધુ અસર કરે છે.
આ દેશોમાં પેટ્રોલ સસ્તું અને સારી કમાણી
કતર કુવૈત જેવા દેશોમાં 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવામાં માસિક આવકનો લગભગ 1 ટકાથી 2 ટકાનો ખર્ચ થાય છે. આ પ્રકારે અમેરિકા, લક્ઝમબર્ગ અને સાઉદ અરબ દુનિયાના સૌથી ખાસ દેશોમાંથી એક છે, જ્યાં પેટ્રોલ સામાન્ય લોકોની આવકની સરખામણીમાં બહુ જ સસ્તુ માનવામા આવે છે. અહી લોકોની આવક વધારે છે, ઉપરથી ઘરેલુ તેલના ઉત્પાદનને કારણે પણ પેટ્રોલ અન્ય દેશોની સરખામણીમાં સસ્તુ હોય છે.
યુરોપમાં પેટ્રોલ મોંઘું, પરંતું લોકો પર ઓછી અસર
સૌથી રસપ્રદ બાબત એ છે કે, નોર્વે, સ્વિત્ઝરલેન્ડ અને જર્મની જેવા દેશોમાં પેટ્રોલની કિંમત ઉંચી છે. પરંતું અહી લોકોની આવક બહુ જ વધારે છે. આ દેશોમાં 40 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવા માટે સામાન્ય માસિક આવકના લગભગ 2 ટકાથી 4 ટકાનો ભાગનો ખર્ચ થાય છે. તેથી મોંઘું પેટ્રોલ હોવા છતાં લોકો પર આર્થિક દબાણ ઓછું આવે છે.