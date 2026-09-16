/અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ, સ્કૂલો-કોલેજો બંધ! પડોશી દેશ ઘૂંટણિયે, લોકડાઉન સિવાય છૂટકો નથી

Pakistan Economic Crisis : દેવાળિયું થવાની કગાર પર ઊભેલા પાકિસ્તાન સામે હવે અંધકારમાં ડૂબી જવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં શરૂ થયેલા યુદ્ધે પાકિસ્તાનના સપ્લાય રૂટ એટલે કે ‘સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ’ને બારૂદના ઢગલામાં ફેરવી દીધો છે. જહાજોના પૈડાં થંભી ગયા તો પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ.
આનન-ફાનનમાં ઈસ્લામાબાદમાં કેબિનેટની ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવવામાં આવી. જ્યાં ટેબલ પર એક એવો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો, જેણે આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી..
સરકારી અને ખાનગી કચેરીઓ 4 દિવસ જ ખૂલશે
પાકિસ્તાન હવે દેશમાં ઈંધણનો વપરાશ જબરદસ્તી ઘટાડવા માટે ‘પેટ્રોલિયમ સ્માર્ટ લોકડાઉન’ લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. સરકારના આ ગુપ્ત ડ્રાફ્ટ મુજબ સરકારી અને ખાનગી કચેરીઓ હવે અઠવાડિયામાં માત્ર ચાર દિવસ જ ખુલશે. શુક્રવાર, શનિવાર અને રવિવારે સમગ્ર દેશમાં ત્રણ દિવસ સંપૂર્ણ લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ રહેશે. એટલું જ નહીં રસ્તાઓ પરથી 50 ટકા સરકારી વાહનો હટાવવાનો આદેશ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી સરકારી તિજોરીમાંથી વપરાઈ રહેલું ડીઝલ અને પેટ્રોલ કોઈક રીતે બચાવી શકાય.
પેટ્રોલનો ભાવ 385 રૂપિયા લિટર
પાકિસ્તાનમાં પહેલેથી જ ઊર્જા સંકટ છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલ 385 રૂપિયા અને હાઈ-સ્પીડ ડીઝલ 390 રૂપિયા પ્રતિ લિટરની પાર પહોંચી ચૂક્યું છે. જ્યારે ડીઝલ મોંઘું થાય છે, ત્યારે માલ પરિવહન પણ મોંઘો થાય છે.
સૌથી મોટી અસર દેશના નાનકડા બાળકો પર પડશે
પરિણામ એ છે કે પાકિસ્તાનના બજારોમાં દૂધ, ટામેટાં, ડુંગળી અને રાશનના ભાવ સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર થઈ ગયા છે. આ સ્થિતિને કારણે લોકોનો વેપાર-ધંધો ઠપ્પ થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય માણસ મોંઘવારીની માર સહન કરી રહ્યો છે. જનતા હાય-હાય કરી રહી છે. પરંતુ મૂળભૂત સુવિધાઓમાં સુધારો થાય એ પહેલાં જ આ લોકડાઉન ફરી એકવાર લોકોની કમર તોડવા આવી રહ્યું છે. આ લોકડાઉનની સૌથી મોટી અસર દેશના નાનકડા બાળકો પર પડવાની છે..
પ્રસ્તાવ મુજબ સ્કૂલો અને કોલેજોને બે અઠવાડિયા માટે બંધ કરીને ઓનલાઈન મોડ પર શિફ્ટ કરવામાં આવશે. પરંતુ હકીકત એ છે કે પાકિસ્તાનના અડધાથી વધુ ઘરોમાં ન તો કમ્પ્યુટર છે અને ન તો યોગ્ય ઈન્ટરનેટ ઉપરથી વીજળીના કાપ વચ્ચે ઓનલાઈન અભ્યાસ માત્ર એક મજાક બનીને રહી જશે.
જમાત-એ-ઇસ્લામીની હવે રસ્તા પર ઉતરવાની તૈયારી
સરકારે ડેમેજ કંટ્રોલ માટે મોટરસાઈકલ ચાલકોને 5 લીટર અને કાર ચાલકોને 10 લીટર સસ્તું પેટ્રોલ આપવાની ‘ફ્યુઅલ રિલીફ સ્કીમ’ જાહેર કરી છે. પરંતુ ઊંટના મોઢામાં જીરા સમાન આ યોજના પણ જનતાના ગુસ્સાને શાંત કરી શકી નથી. આ સંકટે પાકિસ્તાનને માત્ર આર્થિક જ નહીં, પરંતુ ભયાનક રાજકીય ભંવર તરફ પણ ધકેલી દીધું છે. પાકિસ્તાનની દક્ષિણપંથી અને વિપક્ષી પાર્ટીઓ, જેમ કે જમાત-એ-ઇસ્લામી, હવે રસ્તા પર ઉતરવાની તૈયારી કરી ચૂકી છે.
તેમણે સરકારને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે કે જો આ ‘પેટ્રોલિયમ લોકડાઉન’ લાદવામાં આવ્યું. તો સમગ્ર દેશમાં ચક્કાજામ કરી દેવામાં આવશે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો ફેક્ટરીઓ અને કચેરીઓ ત્રણ દિવસ બંધ રહેશે, તો પાકિસ્તાનનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન અને નિકાસ સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ શકે છે. જે દેશ પહેલેથી જ IMFના દેવાના હપ્તાઓના સહારે ચાલી રહ્યો હોય. તે ભલા ત્રણ દિવસના લોકડાઉનથી થનારા આર્થિક નુકસાનને કેવી રીતે સહન કરી શકશે?
PIA પાસે જેટ ફ્યુઅલ ખરીદવાના પણ પૈસા નથી
પાકિસ્તાનની સરકારી એરલાઈન PIA પાસે જેટ ફ્યુઅલ ખરીદવાના પણ પૈસા નથી...જેના કારણે ફ્લાઈટ્સ રદ થવાનું જોખમ ઊભું થયું છે. ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે ખોટી આર્થિક નીતિઓ અને આતંકવાદને પોષવાની જીદે પાકિસ્તાનને આજે આ મુકામ પર લાવીને ઊભું કરી દીધું છે. એક તરફ દુનિયાનો દરેક દેશ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરવા માટે આગળ વધી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ પાકિસ્તાન એ વિચારવામાં મથામણ કરી રહ્યું છે કે દેશના વાહનોને રસ્તા પર દોડતા કેવી રીતે રોકી શકાય.
‘પેટ્રોલિયમ સ્માર્ટ લોકડાઉન’ ભલે સરકાર માટે થોડા અઠવાડિયા સુધી તેલ બચાવવાનો રસ્તો હોય...પરંતુ આ 24 કરોડની વસ્તી ધરાવતા દેશને આર્થિક મોત તરફ ધકેલવા જેવું સાબિત થઈ શકે છે. જો મિડલ ઈસ્ટનું સંકટ લાંબું ચાલ્યું. તો પાકિસ્તાન પાસે ન તો સળગાવવા માટે તેલ બચશે અને ન તો પોતાની જનતાનું પેટ ભરવા માટે અનાજ. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શહબાઝ શરીફનો આ ‘સ્માર્ટ’ દાવ પાકિસ્તાનને બચાવે છે કે પછી તેને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી નાખે છે...