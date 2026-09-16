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અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ, સ્કૂલો-કોલેજો બંધ! પડોશી દેશ ઘૂંટણિયે, લોકડાઉન સિવાય છૂટકો નથી

Petroleum Smart Lockdown : દુનિયાએ કોરોના મહામારી દરમિયાન લોકડાઉન જોયું છે. પ્રદૂષણને કારણે લોકડાઉન પણ જોયું છે પરંતુ શું તમે ક્યારેય ઈંધણ બચાવવા માટે દેશ બંધ કરવાનો, એટલે કે ‘પેટ્રોલિયમ લોકડાઉન’ વિશે સાંભળ્યું છે?
કંગાળ પાકિસ્તાન આ સમયે પોતાના ઈતિહાસના સૌથી મોટા ઊર્જા અને આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને આ સંકટમાંથી બહાર આવવા માટે પાકિસ્તાન સરકાર દેશમાં ‘સ્માર્ટ લોકડાઉન’ લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જે અંતર્ગત અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ થશે અને બાકીના દિવસોમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ રહેશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 16, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:08 PM IST
અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ, સ્કૂલો-કોલેજો બંધ! પડોશી દેશ ઘૂંટણિયે, લોકડાઉન સિવાય છૂટકો નથી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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