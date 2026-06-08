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Earthquake: ફિલિપાઈન્સમાં વિનાશકારી ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી, તબાહીના Videos જોઈને હચમચી જશો

Philippines Earthquake: ફિલિપાઈન્સમાં આજે મિંડાનાઓ કાઠા પાસે સમુદ્રમાં અત્યંત શક્તિશાળી  ભૂકંપ આવ્યો ત્યારબાદ ફિલિપાઈન્સની સાથે સાથે ઈન્ડોનેશિયામાં પણ સુનામીનું હાઈ એલર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ભૂકંપના ઝટકાઓ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે જેને જોઈને તમે પણ હચમચી જશો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:53 AM IST
Earthquake: ફિલિપાઈન્સમાં વિનાશકારી ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી, તબાહીના Videos જોઈને હચમચી જશો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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