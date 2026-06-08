/Earthquake: ફિલિપાઈન્સમાં વિનાશકારી ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી, તબાહીના Videos જોઈને હચમચી જશો

Philippines Earthquake News:ફિલિપાઈન્સમાં આજે સવારે 8.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. સવારે એક કલાકની અંદર જ ત્રણ વખત ધરતી ધ્રુજી. જોરદાર ઝટકાઓએ લોકોને હચમચાવી નાખ્યા. ભૂકંપનીથી મચેલી તબાહીના વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. ઈમારતો કાટમાળમાં ફેરવાઈ. ફિલિપાઈન્સના ભૂકંપ અને જવાળામુખી વિજ્ઞાન સંસ્થાને લોકોને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરી છે. સંસ્થાને કહ્યું છે કે ભૂંકપ બાદ આફ્ટરશોક્સ આવવાની આશંકા નકારી શકાય નહીં. નાગરિકોને જરૂરી સાવધાની વર્તવાની અને સ્થાનિક પ્રસાશનના નિર્દેશોનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ટીમોને નુકસાની સમીક્ષા કરવા માટે પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં મોકલવામાં આવી રહી છે.
પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર
પ્રશાંત મહાસાગરની ગોદમાં પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયરમાં આજે પ્રકૃતિનું સૌથી ભયાનક સ્વરૂપ જોવા મળ્યું. લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ દક્ષિણી ફિલિપાઈન્સમાં મિંડાનાઓ તટ પાસે સમુદ્રમાં ખુબ જ શક્તિશાળી વિનાશકારી ભૂકંપ આવ્યો. આ ઝટકા બાદ તરત ફિલિપાઈન્સ અને ઈન્ડોનેશિયા સહિત અનેક દેશોમાં સુનામીની ઈમરજન્સી ચેતવણી ઈશ્યું કરાઈ. વૈશ્વિક નિગરાણી એજન્સીઓ કાંઠા વિસ્તારો પર બાજ નજર રાખી રહી છે. જ્યારે બંને દેશોના અધિકારીઓ જમીનદોસ્ત થયેલા નુકસાનનું આકલન કરી રહ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ આ ભૂકંપના કારણે અત્યાર સુધીમાં 4 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
ભૂકંપ ખુબ શક્તિશાળી હતો તેની સટીક તીવ્રતા અંગે દુનિયાભરની એજન્સીઓમાં હડકંપ મચી ગયો છે. જર્મન રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જિયોસાયન્સિસ (GFZ)એ આ ભૂકંપની મારક ક્ષમતાને સૌથી ખતરનાક ગણાવતા તેની તીવ્રતા 8.2 પણ માપી લીધી. એજન્સીએ જણાવ્યું કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર જમીનથી માત્ર 10 કિમીની ઊંડાઈએ હતું. પહેલા આ ભૂકંપની તીવ્રતા 7.3 પણ આંકવામાં આવી હતી. તેની ભયાનકતા જોતા આંકડો બદલવામાં આવ્યો.
સુનામી એલર્ટ
અમેરિકી સુનામી ચેતવણી સિસ્ટમે ભૂકંપ બાદ તરત કાંઠા વિસ્તારો માટે સુનામીના જોખમની ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. પ્રશાંત સુનામી ચેતવણી કેન્દ્રએ ચેતવતા કહ્યું કે સમુદ્રની ઊંચી લહેરો કાંઠા વિસ્તારોની વસ્તીને પોતાની ઝપેટમાં લઈ શકે છે. ફિલિપાઈન્સની સરકારી એજન્સી (Phivolcs)એ તેની તીવ્રતા 7.0 જણાવતા સમુદ્રમાં એક મીટરથી વધુ ઊંચી લહેરો ઉઠવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. જ્યારે ઈન્ડોનેશિયાની હવામાન વિજ્ઞાન એજન્સી (BMKG)એ તેની 7.7 તીવ્રતાનો ભૂકંપ જાહેર કરીને સુનામી એલર્ટ બહાર પાડ્યું છે.
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે આ ભૂકંપ મિડાનાઓ ટાપુઓ પાસે સમુદ્રની વચ્ચોવચ આવ્યો છે. જે ભૌગોલિક રીતે ખુબ સંવેદનશીલ અને ભૂકંપ સક્રિય વિસ્તાર છે. ફિલિપાઈન્સની ભૂવૈજ્ઞાનિક એજન્સીએ ચેતવણી આપી છે કે મુખ્ય ભૂકંપ બાદ પણ સમુદ્રમાં અશાંતિ રહી શકે છે અને આગામી અનેક કલાકો સુધી ખતરનાક લહેરો ઉઠવાનો સિલસિલો ચાલુ રહી શકે છે. કાંઠા વિસ્તારના લોકોને સુરક્ષિત અને ઊંચાઈવાળા સ્થળો પર જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ભૂકંપના કેટલાક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે...
શાળાના બાળકો ડરી ગયા
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં ભૂકંપના ઝટકા બાદ શાળાના બાળકો ડરેલા જોવા મળી રહ્યા છે. એક બીજાના હાથ થામીને જમીન પર બેસેલા છે. વીડિયો ફિલિપાઈન્સના જનરલ સેન્ટોસ શહેરમાં આઈરેનિયો નેશનલ હાઈવે સ્કૂલનો હોવાનું કહેવાય છે.
🚨Ireneo National Highway School in General Santos City, Philippines as M7.8 earthquake strikes.
🎥: RMN GENSAN pic.twitter.com/SSnggg5pWz
— Random Hero (@RandomHeroWX) June 8, 2026
પત્તાની જેમ તૂટી ઈમારત
ફિલિપાઈન્સમાં આવેલો ભૂકંપ એટલો શક્તિશાળી હતો કે જનરલ સેન્ટોસમાં ઈમારત પત્તાના મહેલની જેમ ધસી પડી. એક ઈમારત તૂટી પડવાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
Just awful!
This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City...pic.twitter.com/SdOA0HlwON
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026
કાટમાળમાં ફેરવાયું બિલ્ડિંગ
એક અન્ય વીડિયોમાં શક્તિશાળી ભૂકંપ બાદ ફિલિપાઈન્સના જનરલ સેન્ટોસમાં જોબીલી ઈમારત તૂટી પડવાનો ખૌફનાક નજારો કેમેરામાં કેદ થયો.
Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
મોલમાં અફરાતફરી
ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ સામે આવેલા વીડિયોમાં ભયાનક નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઈમારત કડડડભૂસ થઈ રહી છે. જેના કારણે લોકોમાં અફરાતફરી મચી છે.
🧵 Video and images emerging after a M6.7 earthquake struck Mindanao in the #Philippines. Terrifying 😳 pic.twitter.com/KkKVLU53vt
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2023