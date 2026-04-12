ઈઝરાયેલના PM નેતન્યાહુનો એક ફોન કોલ અને ઈરાન-US વાતચીત થઈ ગઈ નિષ્ફળ, ઇનસાઈડ સ્ટોરી
Iran-US Peace Talks: ઈરાને જણાવ્યું કે, બેઠક દરમિયાન વેન્સને નેતન્યાહુનો ફોન આવતા વાતચીતનું ફોકસ અમેરિકા-ઈરાન ચર્ચા પરથી હટીને ઇઝરાયેલના હિતો પર ચાલ્યું ગયું. અમેરિકાએ વાતચીતના ટેબલ પર તે હાંસલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જે તે યુદ્ધ દ્વારા હાંસલ કરી શક્યું નહોતું.
- ઇઝરાયેલના હસ્તક્ષેપથી અમેરિકા-ઈરાન વાતચીત નિષ્ફળ
- ઈરાનના વિદેશ મંત્રીનો અમેરિકા પર ગંભીર આરોપ
- જે યુદ્ધમાં ન મળ્યું તે ટેબલ પર જોઈતું હતું: ઈરાન
Iran-US Peace Talks: પાકિસ્તાનમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની શાંતિ વાર્તા 21 કલાક સુધી ચાલેલી મેરેથોન બેઠક બાદ પણ સફળ થઈ શકી નહીં. બન્ને દેશો વચ્ચે અનેક મુદ્દાઓ પર સહમતિ ન બની શકી, જેના કારણે અમેરિકા અને ઈરાનનું પ્રતિનિધિમંડળ પોતપોતાના દેશ પરત ફરી ગયું છે. ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, વાતચીત દરમિયાન ઇઝરાયેલાના પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહુનો એક ફોન કોલ આવ્યો અને અધવચ્ચે જ વાતચીત પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. ઈરાને મોટો દાવો કરતા આખી બેઠકની 'ઇનસાઈડ સ્ટોરી' જણાવી છે.
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું કે, "બેઠક દરમિયાન વેન્સને નેતન્યાહુનો ફોન આવવાથી વાતચીતનું કેન્દ્ર અમેરિકા-ઈરાનથી હટીને ઇઝરાયેલના હિતો પર ચાલ્યું ગયું." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "અમેરિકાએ વાતચીતના ટેબલ પર તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો જે તે યુદ્ધ દ્વારા મેળવી શક્યું નહોતું." તેમણે કહ્યું કે, ઈરાને પાકિસ્તાનમાં થઈ રહેલી વાતચીતમાં સારા ઈરાદા સાથે ભાગ લીધો હતો અને કહ્યું કે, તેમના ગયા પહેલા વેન્સની પ્રેસ કોન્ફરન્સ બિનજરૂરી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ઈરાન પોતાના દેશના હિત અને સંપ્રભુતાની રક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ અને તૈયાર છે. વોશિંગ્ટને નેતન્યાહુના કોલની પુષ્ટિ કરી નથી કે તેનો ઇનકાર પણ કર્યો નથી.
ઈરાનનો પક્ષ અને અમેરિકાની 'વધારે પડતી માંગણીઓ'
ઈરાને કહ્યું કે, લગભગ 21 કલાક ચાલેલી વાતચીત દરમિયાન તેમની ટીમે વિવિધ રાજકીય અને સૈન્ય ક્ષેત્રોની સાથે શાંતિપૂર્ણ પરમાણુ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં પણ ઈરાની લોકોના મૂળભૂત અધિકારોને સુરક્ષિત રાખીને અમેરિકાની 'અત્યંત માંગણીઓ'ને પૂરી થતા રોકી દીધી.
ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાકર ગાલિબફે કહ્યું કે, જ્યાં ઈરાને અનેક ભવિષ્યલક્ષી પહેલ રજૂ કરી, ત્યાં અમેરિકા અંતે ઈરાની પક્ષનો 'વિશ્વાસ જીતવામાં' નિષ્ફળ રહ્યું. ગાલિબફે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે, "મેં વાતચીત પહેલા જ ભાર મૂક્યો હતો કે અમારી પાસે જરૂરી સદ્ભાવના અને ઈરાદો છે, પરંતુ પાછલા બે યુદ્ધોના અનુભવોને કારણે અમે સામે પક્ષે વિશ્વાસ કરતા નથી."
અમેરિકાનો આ હતો ઈરાદો
ઈરાનની અર્ધ-સરકારી સમાચાર એજન્સી 'તસનીમ'એ અધિકારીઓના હવાલેથી જણાવ્યું કે, અમેરિકીઓનો ઈરાદો એવા લક્ષ્યો હાંસલ કરવાનો હતો જે તેઓ યુદ્ધ દ્વારા મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. જેમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનો મુદ્દો અને દેશમાંથી પરમાણુ સામગ્રી હટાવવી સામેલ હતી. ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળે આ પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યા.
બીજી તરફ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે દાવો કર્યો હતો કે, 'સભ્યતા ખતમ કરવાની' ધમકી આપ્યા બાદ ઈરાન વાતચીતના ટેબલ પર આવ્યું હતું, જે હાલ નિષ્ફળ રહ્યું છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે, બન્ને દેશો ફરી વાતચીત કરશે. ટ્રમ્પે ફોક્સ ન્યૂઝના કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે, "હું તમને જણાવી દઉં, તે નિવેદને તેમને વાતચીતના ટેબલ પર લાવી દીધા હતા અને હવે તેઓ ટેબલ પરથી ઉઠી ગયા છે. મારું અનુમાન છે કે તેઓ પાછા આવશે અને આપણને તે બધું જ આપી દેશે જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ."
