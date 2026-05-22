/એક ફોન કોલે અટકાવી દીધી ઈરાનની બરબાદી! જાણો કયા નેતાઓનો એક કોલ રોકી શકે છે વિશ્વયુદ્ધ?

Middle East Crisis: ટ્રમ્પે એવી જાહેરાત કરી છે કે, ઈરાન વિરુદ્ધના સૈન્ય હુમલા કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના નેતાઓની અપીલ બાદ રદ કરવામાં આવ્યા છે. જાણો કયા નેતાઓ આ યુદ્ધને અટકાવી શકે છે.
Middle East Crisis: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા સૈન્ય તણાવ વચ્ચે એક મોટા રાજદ્વારી ઘટનાક્રમે આ ક્ષેત્રને અસ્થાયી રાહત આપી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હાલમાં જ જાહેરાત કરી છે કે, ઈરાન સામેના પ્રસ્તાવિત સૈન્ય હુમલાને કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના નેતાઓની સીધી અપીલ બાદ રદ કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, હવે સંબંધિત પક્ષો વચ્ચે ગંભીર વાતચીત ચાલી રહી છે અને ખાડી દેશોના નેતાઓએ વિનંતી કરી કે, ઈરાન વિરુદ્ધની સૈન્ય કાર્યવાહીને હાલ પૂરતી ટાળી દેવામાં આવે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે કયા નેતાઓના એક કોલથી વિશ્વયુદ્ધ અટકી શકે છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને અમેરિકાની વૈશ્વિક સૈન્ય શક્તિ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દુનિયાની સૌથી એડવાન્સ સૈન્ય શક્તિઓમાંથી એકની કમાન સંભાળે છે. અમેરિકા પાસે અજોડ વૈશ્વિક સૈન્ય પહોંચ, એડવાન્સ હથિયાર સિસ્ટમ અને શક્તિશાળી નૌકાદળ તેમજ હવાઈ ક્ષમતા છે. સૈન્ય શક્તિ ઉપરાંત વોશિંગ્ટન પ્રતિબંધો, આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કિંગ સિસ્ટમ અને અમેરિકી ડોલરના વૈશ્વિક પ્રભુત્વ દ્વારા પણ ભારે નાણાકીય પ્રભાવ ધરાવે છે. આ જ કારણે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો મિડલ ઈસ્ટથી લઈને પૂર્વી યુરોપ અને એશિયા સુધીના ક્ષેત્રોમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષોને ઝડપથી પ્રભાવિત કરી શકે છે.
પુતિનનો પ્રભાવ
વ્લાદિમીર પુતિન વૈશ્વિક ભૂ-રાજકારણમાં સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંથી એક છે. રશિયા પાસે દુનિયાનો સૌથી મોટો પરમાણુ હથિયારનો ભંડાર છે અને અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોમાં કેન્દ્રીય ભૂમિકા ભજવે છે. ઓઈલ, ગેસ અને ઉર્જા એક્સપોર્ટમાં રશિયાની ભૂમિકા મોસ્કોને વૈશ્વિક બજારો પર એક મોટી લીડ આપે છે. યુરોપથી લઈને મિડલ ઈસ્ટ અને એશિયા સુધી પુતિન સાથે જોડાયેલી રાજદ્વારી વાતચીતો ઘણીવાર સંઘર્ષો પર મંત્રણા અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લેવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.
શી જિનપિંગની શક્તિ
શી જિનપિંગ દુનિયાની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા અને વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી શક્તિશાળી મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સમાંથી એકનું નેતૃત્વ કરે છે. ચીન વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન, ટેક્નોલોજી ઉત્પાદન, વેપાર અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. 'બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવ' જેવી પરિયોજનાઓ દ્વારા ચીને એશિયા, આફ્રિકા, યુરોપ અને લેટિન અમેરિકા સુધી પોતાનો પ્રભાવ વધાર્યો છે. તાઇવાન અને દક્ષિણ ચીન સાગર જેવા મુદ્દાઓ પર ચીનનું વલણ અવારનવાર વૈશ્વિક રાજદ્વારી અને સૈન્ય સમીકરણોને અસર કરે છે.
નરેન્દ્ર મોદી એક ગ્લોબલ મિડિએટર
નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને ગ્લોબલ સાઉથનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર એક મહત્વપૂર્ણ અવાજ તરીકે ઝડપથી સ્થાપિત કર્યું છે. ભારત અમેરિકા અને રશિયા બન્ને સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધો જાળવી રાખે છે, જેના કારણે તે એક જ સમયે એકબીજાના કટ્ટર વિરોધી એવા વૈશ્વિક દેશો સાથે પણ રાજદ્વારી વાતચીત ચાલુ રાખી શકે છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ અને સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંથી એક હોવાને કારણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી અને વૈશ્વિક આર્થિક ચર્ચાઓમાં ભારતની ભૂમિકા નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે.
મોહમ્મદ બિન સલમાનનો પ્રભાવ
ઉર્જા ક્ષેત્રે સાઉદી અરેબિયાના દબદબાને કારણે મોહમ્મદ બિન સલમાનને મિડલ ઈસ્ટના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. ઓપેક (OPEC)ની અંદર એક અગ્રણી શક્તિ હોવાના કારણે સાઉદી અરેબિયા વૈશ્વિક ઓઈલના ભાવ અને ઉર્જા બજારોને મોટા પ્રમાણમાં પ્રભાવિત કરી શકે છે. ઇસ્લામિક દુનિયામાં આ સામ્રાજ્યનું ધાર્મિક મહત્વ પણ ખૂબ જ વધારે છે, કારણ કે મક્કા અને મદીના અહીં જ આવેલા છે.