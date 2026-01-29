ફરી એક મોટી પ્લેન દુર્ઘટના; લેન્ડિંગ પહેલા વિમાન તૂટી પડ્યું, સાંસદ સહિત 15 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત
Colombia Plane News: કોલંબિયાનું એક વિમાન વેનેઝુએલાની સરહદ નજીક ગુમ થયું છે, જેનો કાટમાળ મળી આવ્યો છે, જેમાં કોલંબિયાના એક ધારાસભ્ય સહિત તમામ 15 લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યુંછે. વિમાન લેન્ડિંગ પહેલા જ ગાયબ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે બંને દેશોની પોલીસ અને વાયુસેના દ્વારા શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
Colombia Plane Missing News: ભારતમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાએ હંગામો મચાવ્યો છે, અને સમગ્ર દેશ શોકમાં છે. આ દરમિયાન કોલંબિયામાં પણ એક વિમાન દુર્ઘટના બની છે. જી હા, વેનેઝુએલાની સરહદ નજીક કોલંબિયાનું એક વિમાન ગુમ થયું હતું, અને તેનો કાટમાળ મળી આવ્યો છે. કોલંબિયાના એક સાંસદ સહિત પંદર લોકો તેમાં સવાર હતા, જે બધાના મોત થયા છે. વિમાન ઉતરાણ પહેલા જ રડાર પરથી ગાયબ થઈ ગયું હતું.
કેટાટુમ્બોમાં ગુમ થયું હતું વિમાન
તમને જણાવી દઈએ કે એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ (ATC)નો છેલ્લે વેનેઝુએલાના કેટાટુમ્બો નજીક વિમાન સાથે સંપર્ક થયો હતો. બીચક્રાફ્ટ 1900 કોમર્શિયલ પ્લેન કોલંબિયાના કુકુટાથી ઉડાન ભરી હતી અને ઓકાણામાં લેન્ડિંગ કરવાનું હતું. જોકે, તે કેટાટુમ્બો ઉપર ગાયબ થઈ ગયું હતું, શોધ કામગીરી દરમિયાન તેનો કાટમાળ મળી આવ્યો હતો. કોલંબિયાના ઉડ્ડયન અધિકારીઓ અને એરલાઇન SATENA અનુસાર, વિમાન ખરાબ હવામાન અથવા ટેકનિકલ ખામીને કારણે ક્રેશ થયું હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
વિમાનમાં 2 ક્રૂ સભ્યો અને 13 મુસાફરો સવાર હતા
ક્રેશ થયેલા બીચક્રાફ્ટ 1900 વિમાનની માલિક કંપની SEARCA છે. ફ્લાઇટ NSE 8849 એ કુકુટાથી સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:42 વાગ્યે ઓકાના માટે ઉડાન ભરી હતી. વિમાન બપોરે 12 વાગ્યે ઉતરવાનું હતું, પરંતુ ટેકઓફના 10 મિનિટ પહેલા 11:54 વાગ્યે, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો અને કોઈ સંપર્ક પાછો મળી શક્યો નહીં. વિમાનમાં 13 મુસાફરો અને 2 ક્રૂ સભ્યો મળીને કુલ 13 લોકો સવાર હતા.
હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર
કોલમ્બિયન એરોસ્પેસ ફોર્સ અને સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટીએ અકસ્માતની તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. તપાસ નિર્દેશાલયે એક સમર્પિત હેલ્પલાઇન નંબર પણ જારી કર્યો છે: (601) 919 3333. સંસદ સભ્ય વિલ્મર કેરિલોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના સાથીદારો, ડાયોજેનેસ ક્વિન્ટેરો, કાર્લોસ સાલ્સેડો અને તેમની ટીમો, વિમાનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ડાયોજેનેસ ક્વિન્ટેરો કોલમ્બિયન ચેમ્બર ઓફ ડેપ્યુટીઝના સભ્ય હતા, જ્યારે કાર્લોસ સાલ્સેડો આગામી ચૂંટણીઓ માટે ઉમેદવાર હતા, અને તેમનું અવસાન થયું છે.
