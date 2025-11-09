Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

બાંગ્લાદેશના રસ્તે ભારત પર હુમલાની તૈયારી? હાફિઝ સઈદની નવી ચાલનો VIDEO વાયરલ

Hafiz Saeed: એક વાયરલ વીડિયોમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ (સૈફ)એ કહ્યું છે કે હાફિઝ સઈદ બાંગ્લાદેશના રસ્તે ભારત પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બાંગ્લાદેશમાં સ્થાનિક યુવાનોને જિહાદ માટે ઉશ્કેરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને આતંકવાદી તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે. વીડિયોમાં બાળકો પણ દેખાઈ રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશના રસ્તે ભારત પર હુમલાની તૈયારી? હાફિઝ સઈદની નવી ચાલનો VIDEO વાયરલ

Attack On India: લશ્કર-એ-તૈયબાના એક કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ સૈફે એક વીડિયોમાં કહ્યું છે કે હાફિઝ સઈદ હવે બાંગ્લાદેશના રસ્તે ભારત પર હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. આ વીડિયો 30 ઓક્ટોબરના રોજ પાકિસ્તાનના ખૈરપુર તમીવાલીમાં યોજાયેલી રેલીનો હોવાનું કહેવાય છે. વીડિયોમાં લશ્કર કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ સૈફ સ્પષ્ટપણે બોલતો જોવા મળે છે કે "હાફિઝ સઈદ ચૂપ બેઠો નથી, તે બાંગ્લાદેશના રસ્તે ભારત પર હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યો છે."

Add Zee News as a Preferred Source

તેણે દાવો કર્યો કે પૂર્વીય પાકિસ્તાન એટલે કે બાંગ્લાદેશમાં તેના લોકો સક્રિય છે અને ભારતને જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. રેલી દરમિયાન સૈફુલ્લાહે જણાવ્યું કે એક સહયોગીને બાંગ્લાદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે, જે ત્યાંના સ્થાનિક યુવાનોને જિહાદના નામે તૈયાર કરી રહ્યો છે અને તેમને આતંકવાદી તાલીમ આપી રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશ હવે એક પ્રકારનું "લોન્ચપેડ" બની રહ્યું છે, જેનો ઉપયોગ ભારત વિરુદ્ધ ષડયંત્રો માટે થઈ શકે છે.

વીડિયોમાં નજર આવી રહ્યા છે બાળકો
વીડિયોમાં બાળકોની હાજરી પણ જોવા મળે છે. સૈફુલ્લાહના ભાષણ દરમિયાન અનેક બાળકો પણ હાજર હતા, જેનાથી એવો સંદેશ ગયો કે કેટલાક આતંકવાદી સંગઠનો બાળકોને પણ મોટા-નાના કરીને પોતાના એજન્ડા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. વીડિયોના આધારે એવો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે પાકિસ્તાની આતંકવાદી સંગઠનો બાળકોને જિહાદી વિચારો તરફ વાળી રહ્યા છે. 

ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવનો પણ ઉલ્લેખ
સૈફુલ્લાહે પોતાના ભાષણમાં પાકિસ્તાની સેનાની પ્રશંસા પણ કરી અને કહ્યું કે 9-10 મેની રાત પછી પાકિસ્તાને જવાબ આપ્યો, જ્યારે અમેરિકા અને બાંગ્લાદેશ પણ કથિત રીતે પાકિસ્તાનની નજીક આવી રહ્યા છે - આ પણ તેના દાવાનો ભાગ રહ્યો. 

નોંધ: આ બધી બાબતો હાલમાં સૈફુલ્લાહના દાવાઓ અને એક વાયરલ વીડિયો પર આધારિત છે. આવા ગંભીર આરોપોની પુષ્ટિ માટે સ્વતંત્ર તપાસ અને સત્તાવાર પુષ્ટિની જરૂર છે. વીડિયો સામે આવ્યા પછી સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિના સ્તરે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે, તેથી સંબંધિત એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ કરાવીને તથ્યો સામે લાવવાની જરૂર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
hafiz saeedPakistani terroristattack on indiabangladeshpakistanISI Armyહાફિઝ સઈદપાકિસ્તાની આતંકવાદીભારતબાંગ્લાદેશપાકિસ્તાનISIસેના

Trending news