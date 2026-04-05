પ્લુટોનિયમ કે યુરેનિયમ... કયું છે વધુ ખતરનાક ? 1 કિલોમાંથી કેટલા પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય ?

Plutonium vs Uranium : પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમ બંને પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે જરૂરી ઘટકો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમમાં વધુ ખતરનાક કયું છે અને 1 કિલોમાંથી કેટલા પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:26 PM IST
  • પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમને લઈને વૈશ્વિક ચર્ચા થઈ રહી છે
  • બંને પરમાણુ ટેકનોલોજીના મૂળભૂત ઘટકો છે
  • પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમ બંને રેડિયોએક્ટિવ અને જોખમી છે

Plutonium vs Uranium : તાજેતરમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમને લઈને વૈશ્વિક ચર્ચા થઈ રહી છે. બંને પરમાણુ ટેકનોલોજીના મૂળભૂત ઘટકો છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે આ પદાર્થો કેટલા ખતરનાક છે અને 1 કિલોમાંથી કેટલા પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય છે. 

પ્લુટોનિયમ કે યુરેનિયમ... કયું છે વધુ ખતરનાક ?

પ્લુટોનિયમ અને યુરેનિયમ બંને રેડિયોએક્ટિવ અને જોખમી છે. જો કે, પ્લુટોનિયમ-239 સામાન્ય રીતે ઘણી બાબતોમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. યુરેનિયમની તુલનામાં પ્લુટોનિયમ રેડિયોએક્ટિવનું ખૂબ ઊંચું સ્તર છે. આનો અર્થ એ થાય કે સમાન માત્રામાં પણ તે વધુ માત્રામાં રેડિયોએક્ટિવ ઉત્સર્જન કરે છે. પરિણામે તેને સંભાળવા અને સંગ્રહ કરવાથી આરોગ્ય માટે ઘણું મોટું જોખમ ઊભું થાય છે.

માનવ સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસરની દ્રષ્ટિએ પ્લુટોનિયમ ખૂબ ઝેરી છે. જો પદાર્થના નાના કણો પણ શ્વાસમાં લેવામાં આવે અથવા પીવામાં આવે, તો તે ફેફસાં, હાડકાં અથવા યકૃતમાં એકઠા થઈ શકે છે, જે કેન્સર જેવા રોગો તરફ દોરી શકે છે. યુરેનિયમ પણ હાનિકારક છે, પરંતુ તેની રેડિયોએક્ટિવ સક્રિયતા અને ઝેરી ગુણધર્મોની તીવ્રતા પ્લુટોનિયમ કરતા ઘણી ઓછી છે.

ક્રિટિકલ માસની ભૂમિકા

ફક્ત એક કિલોગ્રામ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે ક્રિટિકલ માસની વિભાવનાને સમજવી જરૂરી છે. આ પરમાણુ ચેન રિએક્શનને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી વિભાજન સામગ્રીની ઓછામાં ઓછી માત્રાનો ઉલ્લેખ કરે છે. પ્લુટોનિયમ-239નું ક્રિટિકલ માસ યુરેનિયમ-235 કરતા ઓછું છે. આનો અર્થ એ છે કે ચેન રિએક્શન શરૂ કરવા માટે ઓછી માત્રામાં સામગ્રીની જરૂર પડે છે. આ જ કારણ છે કે પ્લુટોનિયમને યુરેનિયમ કરતા વધુ ખતરનાક ગણવામાં આવે છે.

1 કિલોગ્રામથી પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકાય ? 

પ્લુટોનિયમ અથવા યુરેનિયમનો એક કિલોગ્રામ પરમાણુ વિસ્ફોટ કરવા માટે પૂરતો નથી. આ જથ્થો પરમાણુ ચેન રિએક્શનને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી ક્રિટિકલ માસ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો પડે છે. વધુમાં પરમાણુ શસ્ત્રોનું નિર્માણ ફક્ત જથ્થાની બાબત નથી. તે બનાવવા ખૂબ જ જટિલ ઇજનેરી, સામગ્રીના ચોક્કસ આકાર, અદ્યતન ટ્રિગરિંગ મિકેનિઝમ્સ અને ચોક્કસ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓની જરૂર પડે છે.

પ્લુટોનિયમ કેમ વધુ પાવરફુલ છે ?

તેના ઓછા ક્રિટિકલ માસ અને વધુ શક્તિને કારણે પ્લુટોનિયમ ઘણીવાર નાના પાયે પરમાણુ શસ્ત્રોમાં ઉપયોગ માટે વધુ યોગ્ય માનવામાં આવે છે. યુરેનિયમ-આધારિત ઉપકરણોની તુલનામાં તે વધુ કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇનના વિકાસને સરળ બનાવે છે. જો કે, આ ખૂબ જ લાક્ષણિકતા તેને વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે અને પરિણામે તેને નિયંત્રિત કરવામાં વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે.

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

