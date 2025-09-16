Thank you My Friend... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે PM મોદીને પાઠવી જન્મદિવસની શુભેચ્છા, જાણો જવાબમાં વડાપ્રધાને શું કહ્યું?
PM Modi Birthday: પીએમ મોદી બુધવારે એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. મંગળવારે રાત્રે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. આ દરમિયાન બન્ને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા સંબંધો અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી છે. પીએમ મોદીએ આ માહિતી એક એક્સ પોસ્ટમાં આપી છે.
Trending Photos
PM Modi Birthday: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે રાત્રે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાતચીત કરી છે. આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. બન્ને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા સંબંધો અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે બન્ને દેશો વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
પીએમ મોદીએ ટ્વિટર પર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો આભાર માન્યો અને લખ્યું કે, "થેક્યૂ, મારા મિત્ર, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, તમારા ફોન કોલ અને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ બદલ આભાર. તમારી જેમ હું પણ ભારત-અમેરિકા વ્યાપક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છું. અમે યુક્રેન સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ સમાધાન માટે તમારા પ્રયાસોને સમર્થન આપીએ છીએ."
Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
આ વખતે જન્મદિવસ પર મધ્યપ્રદેશમાં રહેશે પીએમ મોદી
આ વર્ષે પીએમ મોદી તેમના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે બુધવારે મધ્યપ્રદેશમાં હશે. પીએમ મોદી અહીં ધાર જિલ્લાના ભૈંસોલા ગામની મુલાકાત લેશે અને મહિલાઓ અને પરિવારો માટે આરોગ્ય અને પોષણ પર આધારિત અભિયાન શરૂ કરશે. સાથે જ ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે પીએમ મિત્ર પાર્કનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. આ પાર્કનો ઉદ્દેશ્ય દેશને કાપડનું હબ બનાવવાનો અને નિકાસ અને રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. સરકાર દેશભરમાં આવા સાત પીએમ મિત્ર પાર્ક બનાવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે