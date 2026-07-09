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ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં બોલ્યા પીએમ મોદી- ભારત હવે એક ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બની ચૂક્યું છે...

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મેલબોર્નમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કરતા કહ્યુ કે અમે જલ્દી દુનિયાની ટોપ-3 ઇકોનોમીમાંથી એક બનવા ઈચ્છીએ છીએ, જેની પ્રેરણા છે ગ્રો મોર, અચીવ મોર.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:02 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં બોલ્યા પીએમ મોદી- ભારત હવે એક ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બની ચૂક્યું છે...
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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