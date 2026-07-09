/ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં બોલ્યા પીએમ મોદી- ભારત હવે એક ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બની ચૂક્યું છે...

PM Modi Australia Visit: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ સમયે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેમણે ઘણા કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન પહોંચેલા પીએમ મોદીનું લોકોએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. મેલબોર્ડનના સ્ટેડિયમમાં પીએમ મોદીને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યાં હતા. માર્વલ સ્ટેડિયમમાં 30 હજારથી વધુ લોકો પહોંચ્યા અને મોદી-મોદીના નારા લગાવ્યા હતા. આ ઉત્સાહ જોઈ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બેનીઝ પણ ચોંકી ગયા હતા.
તેમણે લોકોને સંબોધિત કરતા કહ્યુ કે મારા મિત્ર પીએમ મોદીનું મેલબોર્નમાં સ્વાગત છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન મારૂ ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાના સાચા મિત્ર છે. ભારતના અમદાવાદમાં થયેલું સન્માન ભૂલી શકાય નહીં. ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કર્યાં હતા.
#WATCH | Melbourne, Australia: Addressing the Indian community event, PM Narendra Modi says, "Until a few years ago, the requirement for attestation was very common; whether you wanted to do something or apply anywhere, you had to get your documents attested by an official. One… pic.twitter.com/fHfqpi7iET
— ANI (@ANI) July 9, 2026
'આ શો હાઉસફુલ છે, બ્લોકબસ્ટર છે'
મેલબોર્નના માર્વલ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય સમુદાયના લોકોને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે આ કાર્યક્રમ ભરેલો છે. બ્લોકબસ્ટર છે આ પહેલા હું સિડનીમાં બે વખત તમને મળી ચૂક્યો છું. હું મેલબોર્નના લોકોને મળવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો હતો. તેથી આ વખતે મેં વિચાર્યું કે મેલબોર્નના લોકોની સાથે ફ્લેટ વ્હાઇટ કોફી પીવી છે.
#WATCH | Melbourne, Australia: Addressing the Indian community event, PM Narendra Modi says, "...The world is witnessing the capability and credibility of India's defence platforms. You must have seen a demonstration of this during 'Operation Sindoor'. The explosions were taking… pic.twitter.com/efP7ntXGwI
— ANI (@ANI) July 9, 2026
ભારતીય સમુદાયના કાર્યક્રમને સંબોધન કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મેલબોર્ને ખરેખર બધાનું દિલ જીતી લીધું છે. હું મારા મિત્ર અને ભારતના મિત્ર પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બેનીઝનો પણ આભારી છું. તમે સિડનીમાં અમારી સાથે હતા અને આજે મેલબોર્નમાં પણ ભારતીય સમુદાયની સાથે સામેલ થયા છે, એક તરફથી આ સફર પુરી થઈ ગઈ છે. દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમવાળા શહેર અમદાવાદથી લઈને જાણીતા સ્ટેડિયમવાળા શહેર મેલબોર્ન સુધી આપણે બંને જગ્યાએ સાથે રહ્યાં છીએ. આપણે બધાએ જોયું કે જ્યારે પણ એન્થોની અલ્બેનીઝ બોલે છે તો તેઓ ભારતીયોના દિલ જીતી લે છે. તમે સિડનીમાં જબરદસ્ત છાપ છોડી અને અહીં પણ બધાનું દિલ જીતી લીધું છે.
#WATCH | Melbourne, Australia: Addressing the Indian community event, PM Narendra Modi says, "Today, India has become the world's second-largest 5G market. India is rapidly working on 'Made in India' 6G technology. Over the past 12 years, the metro network has expanded to more… pic.twitter.com/7bjsmdQkOD
— ANI (@ANI) July 9, 2026
12 વર્ષમાં પીએમ મોદીનો ત્રીજો ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મેલબોર્નમાં લોકોને સંબોધિત કરતા કહ્યુ કે જ્યારે મેં 2014મા ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો તો 28 વર્ષ બાદ કોઈ ભારતીય પ્રધાનમંત્રીનો પ્રવાસ થયો હતો અને તમને યાદ હશે કે મેં ત્યારે કહ્યું હતું કે તમારે આગામી 28 વર્ષ પ્રતીક્ષા કરવી પડશે નહીં. છેલ્લા 12 વર્ષમાં આ મારો ત્રીજો પ્રવાસ છે. આ દર્શાવે છે કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના સંબંધ કેટલી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી ગયા છે અને શું તમે જાણો છો તેમાં સૌથી મોટી ભૂમિકા કોણે ભજવી? આ મોદી નહોતા, આ તમે બધા હતા.