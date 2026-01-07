Prev
પીએમ મોદી મારાથી ખુશ નથી કારણ કે..., ભારત સાથેના સંબંધો પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન

India America Relation: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત દ્વારા રશિયન તેલ ખરીદવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેમના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સારા સંબંધો છે, પરંતુ ભારત ઊંચા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:57 AM IST

India America Relation: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમના અને પીએમ મોદી વચ્ચે સારા સંબંધો છે, પરંતુ પીએમ મોદી હાલમાં તેમનાથી નાખુશ છે. ટ્રમ્પના મતે, આ એટલા માટે છે કારણ કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યું છે, જેના કારણે ઊંચા ટેરિફ લાગે છે.

ભારતે 68 અપાચે હેલિકોપ્ટરનો ઓર્ડર આપ્યો

એક બેઠકનો ઉલ્લેખ કરતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે પીએમ મોદીએ વ્યક્તિગત રીતે એપોઇન્ટમેન્ટની વિનંતી કરી હતી. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ સંરક્ષણ સહયોગ અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે ભારત વર્ષોથી અપાચે હેલિકોપ્ટરની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, અમે તે બદલી રહ્યા છીએ. ભારતે 68 અપાચે હેલિકોપ્ટરનો ઓર્ડર આપ્યો છે.

ટ્રમ્પનું અગાઉનું નિવેદન

અગાઉ, એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન મોદી ખૂબ સારા માણસ છે. તેઓ એક સારા વ્યક્તિ છે. તેઓ જાણે છે કે હું નાખુશ છું. મને ખુશ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. ટ્રમ્પે પોતાના અગાઉના નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર થાય છે, પરંતુ જો અમેરિકા ઇચ્છે તો અમેરિકા ભારત પર ખૂબ જ ઝડપથી ટેરિફ વધારી શકે છે.

ભારત પર વધારાના ટેરિફ લગાવી શકાય

ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે, તેઓ (ભારત) વેપાર કરે છે, અને અમે તેમના પર ખૂબ જ ઝડપથી ટેરિફ વધારી શકીએ છીએ. ટ્રમ્પે અગાઉ સંકેત આપ્યો હતો કે ભારત પર વધારાના ટેરિફ લગાવી શકાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પીએમ મોદી જાણે છે કે તેઓ રશિયન તેલની ખરીદીથી નાખુશ છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું છે કે અમેરિકા રશિયા સાથે વેપાર ચાલુ રાખનારા દેશો સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે.

ટ્રમ્પે ભારત પર એક પછી એક ટેરિફ લગાવ્યો

ગયા વર્ષે, ટ્રમ્પે ટેરિફ અંગે ભારત સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. તેમણે ભારત પર 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ લગાવ્યો. આ ઉપરાંત, રશિયન તેલની ખરીદી પર 25 ટકા વધારાનો દંડ ટેરિફ પણ લગાવવામાં આવ્યો. આમ, કેટલીક શ્રેણીઓ પર કુલ ટેરિફ 50 ટકા સુધી પહોંચી ગયો. આ નિર્ણયથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર તણાવ આવ્યો. ભારતે તે સમયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે તેના રાષ્ટ્રીય હિતો અને ઉર્જા સુરક્ષાના આધારે નિર્ણયો લે છે.

પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન પર વાત

ટ્રમ્પની તાજેતરની ચેતવણી ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે ફોન પર વાત થયાના થોડા અઠવાડિયા પછી આવી છે. તે વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય વેપારને આગળ વધારવા અને ચાલુ ટેરિફ તણાવ છતાં સહયોગની ગતિ જાળવી રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. આ ફોન કોલ એ જ દિવસે થયો હતો જ્યારે ભારતીય અને અમેરિકન વાટાઘાટકારોએ ટેરિફ વિવાદને ઉકેલવા માટે વાટાઘાટોનો નવો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો હતો.

ભારતીય ચોખા અંગે આકરું નિવેદન

ફોન કોલના થોડા દિવસો પહેલા, ટ્રમ્પે ભારતીય ચોખા અંગે આકરું નિવેદન આપ્યું હતું. વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ દરમિયાન, એક અમેરિકન ખેડૂત પ્રતિનિધિએ ભારત, ચીન અને થાઇલેન્ડ પર ડમ્પિંગનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આના જવાબમાં, ટ્રમ્પે ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટને પ્રશ્ન કર્યો, "ભારતને આવું કરવાની મંજૂરી કેમ છે? તેમને ટેરિફ ચૂકવવા પડશે. શું તેમની પાસે ચોખા પર કોઈ છૂટ છે?"

ટેરિફનો મુદ્દો બે મિનિટમાં ઉકેલાઈ જશે: ટ્રમ્પ

જ્યારે તેમને જાણ કરવામાં આવી કે ભારત સાથે ટ્રેડ કરાર ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પરંતુ તેઓએ આ ન કરવું જોઈએ. અમે તેને ઉકેલીશું. ટેરિફ બે મિનિટમાં સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે છે.

ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ટેરિફ વિવાદના ઉકેલ માટેની વાતચીત હાલમાં સ્થગિત છે. અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનો પર ભારત દ્વારા લગાવવામાં આવેલી હાઈ ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીને લઈને વોશિંગ્ટન નોંધપાત્ર દબાણ લાવી રહ્યું છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇચ્છે છે કે ભારત અમેરિકન ખેડૂતો માટે તેનું બજાર વધુ ખુલ્લું મૂકે. બીજી તરફ, ભારતે કહ્યું છે કે તે તેના ખેડૂતો અને સ્થાનિક કૃષિ હિતોને અવગણી શકે નહીં.
 

donald trumppm narendra modiIndia America RelationTariff ControversyGujarati NewsBusiness NewsWorld news

