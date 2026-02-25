મારો જન્મ તે જ દિવસે થયો... ઈઝરાયલની સંસદ 'નેસેટ'માં પીએમ મોદીનું ઐતિહાસિક સંબોધન, આતંકવાદ પર કર્યા આકરા પ્રહાર
PM Modi Speech in Israel Parliament: પીએમ મોદી બે દિવસ ઈઝરાયલના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. નવ વર્ષ બાદ આ તેમની પહેલી મુલાકાત છે. તેઓ આ પહેલા 2017માં ઈઝરાયલના પ્રવાસે ગયો હતા.
- પીએમ મોદીએ નેસેટમાં 26/11 અને 7 ઓક્ટોબરના હુમલાને યાદ કર્યા
- 7 ઓક્ટોબરના હુમલાથી પ્રભાવિત પરિવારો માટે પીએમ મોદીએ વ્યક્ત કરી ઊંડી સંવેદના
- ભારતે ઈઝરાયલને માન્યતા આપી તે જ દિવસે મારો જન્મ થયો હતો: પીએ મોદી
PM Modi Speech in Israel Parliament: નવ વર્ષ બાદ બે દિવસની મુલાકાત માટે ઇઝરાયલ પહોંચેલા પીએમ મોદીનું નેતન્યાહૂ સરકારે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. પીએમ નેતન્યાહૂ પોતે તેમની પત્ની અને કેબિનેટ મંત્રીઓ સાથે તેલ અવીવ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદી હવે ઇઝરાયલની સંસદ, નેસેટને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. શાસક અને વિપક્ષી બન્ને પક્ષોના નેતાઓ તેમને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા.
ઇઝરાયલની સંસદને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, "આ પ્રતિષ્ઠિત સદન સમક્ષ ઊભા રહેવું મારા માટે સૌભાગ્ય અને સન્માનની વાત છે. હું ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે અને એક પ્રાચીન સભ્યતાના પ્રતિનિધિ તરીકે બીજી સભ્યતાને સંબોધન કરી રહ્યો છું. હું મારી સાથે 140 કરોડ ભારતીયોની શુભેચ્છાઓ અને મિત્રતા, સન્માન અને ભાગીદારીનો સંદેશ લાવ્યો છું."
વડાપ્રધાન મોદીનું નેસેટમાં સંબોધન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેસેટમાં કહ્યું કે, '...મારો જન્મ તે જ દિવસે થયો હતો જે દિવસે ભારતે ઈઝરાયેલને સત્તાવાર માન્યતા આપી હતી, એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બર 1950ના રોજ. હું ભારતના લોકો તરફથી એ દરેક જાન અને દરેક પરિવાર માટે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું, જેમની દુનિયા 7 ઓક્ટોબરે હમાસના ક્રૂર આતંકવાદી હુમલામાં તબાહ થઈ ગઈ. અમે તમારું દર્દ સમજીએ છીએ, અમે તમારા દુઃખમાં સહભાગી છીએ. ભારત આ સમયે અને ભવિષ્યમાં પણ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે ઈઝરાયલની સાથે મજબૂતીથી ઉભું છે.'
શાંતિનો રસ્તો સરળ હોતો નથી - પીએમ મોદી
ગાઝા પીસ ઇનિશિયેટિવની ચર્ચા કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, '...ગાઝા પીસ ઇનિશિયેટિવ, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે મંજૂરી આપી હતી, એક રસ્તો બતાવે છે. ભારતે આ પહેલ માટે પોતાનું મક્કમ સમર્થન જાહેર કર્યું છે. અમારું માનવું છે કે, તેમાં આ વિસ્તારના તમામ લોકો માટે એક સાચી અને ટકાઉ શાંતિનું વચન છે, જેમાં ફિલિસ્તીન મુદ્દાનો ઉકેલ પણ સામેલ છે. આપણા તમામ પ્રયાસ સમજદારી, હિંમત અને માનવતાથી ચાલવા જોઈએ. શાંતિનો રસ્તો હંમેશા સરળ હોતો નથી, પરંતુ ભારત આ વિસ્તારમાં વાતચીત, શાંતિ અને સ્થિરતા માટે તમારી અને દુનિયાની સાથે છે.'
આતંકવાદ પર આકરા પ્રહાર
આતંકવાદ પર પ્રહાર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, 'કોઈપણ કારણ સામાન્ય લોકોની હત્યાને યોગ્ય ઠેરવી શકતું નથી. કોઈપણ વસ્તુ આતંકવાદને યોગ્ય ઠેરવી શકતી નથી. ભારતે પણ લાંબા સમય સુધી આતંકવાદનું દર્દ સહન કર્યું છે. અમને 26/11ના મુંબઈ હુમલામાં ઈઝરાયલના નાગરિકો સહિત નિર્દોષોના જીવ ગયાની યાદ છે. તમારી જેમ, અમારી પણ આતંકવાદ માટે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ છે, જેમાં કોઈ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ નથી.'
'યહૂદી સમુદાય ભારતમાં અત્યાચાર વગર રહેતો આવ્યો છે'
ભારતમાં રહી રહેલા યહૂદીઓની સ્થિતિ વિશે જણાવતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, '...યહૂદી સમુદાય ભારતમાં કોઈપણ અત્યાચાર કે ભેદભાવ વગર રહેતો આવ્યો છે. તેમણે પોતાના ધર્મને સુરક્ષિત રાખ્યો છે અને સમાજમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લીધો છે...'
હું તમારી આ યાત્રાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો છું - નેતન્યાહૂ
સંસદમાં PM મોદીનું સ્વાગત કરતા ઇઝરાયલી PM બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, "...મારે તમને કહેવું જ જોઇએ, નરેન્દ્ર મારા પ્રિય મિત્ર. હું આજે તમારી યાત્રાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું. હું તમારી આ યાત્રાથી આનાથી વધારે ક્યારેક પ્રભાવિત થયો નથી જેટલો આજે થયો છું. ઇઝરાયલનો એક મહાન મિત્ર, ભારત-ઇઝરાયલી ગઠબંધનનો એક મહાન સમર્થક. વિશ્વ મંચ પર એક મહાન નેતા સાથે જેરુસલેમમાં આપનું સ્વાગત છે, મારા પ્રિય મિત્ર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તમારા પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિનિધિમંડળ."
નેતન્યાહૂએ વધુમાં કહ્યું કે, "હું લગભગ એમ કહેવાની હિંમત કરીશ કે દોસ્તથી પણ વધારે એક ભાઈ. હવે જ્યારે તમે છેલ્લી વખત અહીં હતા, ત્યારે આપણે બન્ને ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારે હતા. ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે, 'આપણે અમારા જૂતા ઉતારીને પાણીમાં કેમ ન ચાલીએ?'... અમે પાણી પર ચાલ્યા નહોતા, પરંતુ ત્યારથી અમે ચમત્કારો કર્યા છે. કારણ કે અમે જે કર્યું છે તે એ છે કે અમે અમારા વેપારને બમણો કર્યો છે, અમારા સહયોગને ત્રણ ગણો કર્યો છે અને અમારી સમજણને ચાર ગણી કરી છે."
'વડાપ્રધાન મોદીનું આલિંગન કંઈક ખાસ છે'
ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, "અમારા બન્ને વચ્ચે વ્યક્તિગત રીતે અને બન્ને દેશો અને અમારા લોકો વચ્ચે એક શાનદાર મિત્રતા છે. આજે સવારે, મારી પત્ની સારા અને મેં એરપોર્ટ પર તમારું સ્વાગત કર્યું. જેમ જેમ તમે સીડીઓ પરથી નીચે આવ્યા, અમે એકબીજાને ગળે લગાવ્યા. વડાપ્રધાન મોદીનું આલિંગન કંઈક ખાસ છે. તેને મોદી હગ કહેવાય છે. તે આખી દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે. અને જ્યારે તમે ખરેખર કોઈ નજીકના વ્યક્તિને ગળે લગાવો છો, ત્યારે તમે જાણો છો કે તે કોઈ ઢોંગ નથી. તે વાસ્તવિક છે. તેને મોદી હગ કહેવાય છે."
