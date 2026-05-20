/મેલોની સાથે ડિનર અને પછી કોલોસિયમની સૈર! ઈન્ટરનેટ પર ફરી હિટ થઈ બંને નેતાની જોડી, Video

PM Modi Italy Visit: પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ઈટાલી પહોંચતા જ પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. બંને નેતાઓની આ સાતમી મુલાકાત રહી જે ભારત અને ઈટાલીના મજબૂત થઈ રહેલા સંબંધોનો સંકેત ગણવામાં આવી રહી છે.
ઈન્ટરનેટ પર ફરી એકવાર પીએમ મોદી અને જ્યોર્જિયા મેલોની કે જેમને Melodi નામથી પણ ફેન્સ બોલાવે છે તે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર જ્યારે પણ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઈટાલીના પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોનીની તસવીરો સામે આવે છે ત્યારે તેને વાયરલ થવામાં જરાય વાર લાગતી નથી. આ વખતે પણ કઈક એવું થયું છે. પોતાના પાંચ દેશોના પ્રવાસના અંતિમ પડાવ પર પીએમ મોદી ઈટાલીની રાજધાની રોમ પહોંચ્યા. બંને નેતાઓએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર મુલાકાતોની તસવીરો શેર કરી. ત્યારબાદ આ તસવીરો ગણતરીની પળોમાં વાયરલ થઈ ગઈ.
પોતાના પાંચ દિવસના પ્રવાસના અંતિમ પડાવમાં પીએમ મોદી હવે ઈટાલીના રોમ પહોંચ્યા છે. રોમની હોટલ પહોંચતા પ્રવાસી ભારતીયો, સાંસ્કૃતિક કલાકારો અને સ્થાનિક સમર્થકોએ પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું.
I am very grateful to the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening.
Their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. The Indian diaspora continues to make our nation proud across the world. pic.twitter.com/YK72UPrVzZ
— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ઈટાલીમાં લેન્ડ થયા બાદ પીએમ મોદીએ ઈટાલીના પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે ડિનર પર મુલાકાત કરી. ત્યારબાદ બંને નેતા રોમના ઐતિહાસિક કોલોસિયમ પણ પહોંચ્યા. ઔપચારિક દ્વિપક્ષીય વાર્તા પહેલા બંને નેતાઓએ અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરી.
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU
— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
રોમનું કોલેજિયમ જોવા પહોંચ્યા પીએમ મોદી
પ્રાચીન રોમન સામ્રાજ્યની ઓળખ ગણાતા કોલોસિયમની પૃષ્ઠભૂમિમાં બંને નેતાઓની આ તસવીર ખુબ ચર્ચામાં રહી. સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ તેને ડિપ્લોમેટિક ફ્રેન્ડશિપ અને પાવર સેલ્ફી તરીકે ઓળખાવવા લાગ્યા. બંને નેતાઓની કેમિસ્ટ્રી પહેલા પણ અનેક વૈશ્વિક મંચો પર ચર્ચામાં રહી ચૂકી છે.
ભારત-ઈટાલી મિત્રતા મજબૂત કરવા પર ભાર
પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ઈટાલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોની સાથેની મુલાકાતની તસવીરો શેર કરતા લખ્યું કે રોમ પહોંચતા પીએમ મેલોની સાથે ડિનર પર મળવાની અને ત્યારબાદ ઐતિહાસિક કોલોસિયમ જવાની તક મળી. અમે અનેક પ્રકારના વિષયો પર અમારા વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યું. પીએમ મોદીએ વધુમાં લખ્યું કે આજે થનારી અમારી ઔપચારિક વાતચીતનો મને ઈન્તેજાર છે, જ્યાં અમે ભારત અને ઈટાલીની મિત્રતાને વધુ મજબૂત કરવાના ઉપાયો પર ચર્ચા ચાલુ રાખીશું.
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) attended a dinner hosted by his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome.
આ મોટા મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા
પીએમ મોદીના આ ઈટાલી પ્રવાસનો મુખ્ય હેતુ બંને દેશો વચ્ચે રણનીતિક અને આર્થિક સંબંધો વધારવાનો છે. આજે થનારી મુખ્ય બેઠકમાં ટ્રેડ, રક્ષા, ક્લીન એનર્જી, રણનીતિક સહયોગ અને ટેક્નોલોજી પાર્ટનરશીપ જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની આશા છે.