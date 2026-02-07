Prev
મહાતિરના સમયમાં જોવા મળી સંબંધોમાં કડવાશ, પરંતુ હવે મલેશિયાએ PM મોદીને ગણાવ્યાં 'ગ્રેટ ફ્રેન્ડ'

પીએમ મોદી બે દિવસના પ્રવાસે મલેશિયા પહોંચ્યા અને ત્યાં ભારતીય સમુદાયના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. સંબોધન દરમિયાન તેમણે તમિલ સંસ્કૃતિને બિરદાવી જ્યારે મલેશિયાના પીએમએ તેમને ગ્રેટ ફ્રેન્ડ ગણાવ્યા. તેઓ પોતે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 07, 2026, 07:21 PM IST

મહાતિરના સમયમાં જોવા મળી સંબંધોમાં કડવાશ, પરંતુ હવે મલેશિયાએ PM મોદીને ગણાવ્યાં 'ગ્રેટ ફ્રેન્ડ'

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી બે  દિવસના મલેશિયાના પ્રવાસે છે અને આજે કોઆલાલંપુર પહોંચી ગયા છે. મલેશિયાના પીએમ અનવર ઈબ્રાહિમે પોતે એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ બંને નેતાઓ એક સાથે જ કારમાં બેસીને રવાના થયા હતા. હાલના સમયમાં આ રીતે કારમાં જવું એ પીએમ મોદીની ડિપ્લોમસીનો જાણે એક ભાગ બની ગયો છે. અનવર ઈબ્રાહિમે પણ પીએમ મોદીને પોતાના ગ્રેટ ફ્રેન્ડ ગણાવ્યા. 

અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદીનો આ ત્રીજો મલેશિયા પ્રવાસ છે. ઓગસ્ટ 2024માં ભારત અને મલેશિયા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વેપારી રણનીતિક ભાગીદારીનો દરજ્જો અપાયા બાદ આ પહેલો પ્રવાસ છે. તમને જણાવી દઈએ કે એક સમય એવો પણ હતો કે જ્યારે તત્કાલિન મલેશિયન પીએમ મહાતિર મોહમ્મદ હતા ત્યારે ભારત સાથે સંબંધોમાં કડવાશ આવી હતી. જો કે હવે જે વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે તે જોતા આ સંબંધમાં ગરમાવો ચર્ચામાં આવી ગયો છે. 

PM Anwar Ibrahim and I are heading to the community programme in Kuala Lumpur.@anwaribrahim pic.twitter.com/wkMCYuatB6

— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026

પીએમ મોદીને ગણાવ્યાં ગ્રેટ ફ્રેન્ડ
કોઆલાલંપુરમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય સમુદાય પીએમ મોદીના સ્વાગત માટે પહોંચ્યો. પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. અહીં ભારતીયોને મળવા પહોંચેલા પીએમ મોદીએ જ્યારે ડાયસ્પોરા ઈવેન્ટમાં પોતાનું સંબોધન શરૂ કર્યું તો મોદી મોદીના નારા સંભળાવવા લાગ્યા. મલેશિયાના પીએમ અનવર ઈબ્રાહિમે પણ આ ઈવેન્ટમાં ભારતીય પીએમ મોદીને ગ્રેટ ફ્રેન્ડ ગણાવ્યા હતા. 

કાર્યક્રમમાં શું કહ્યું પીએમ મોદીએ
પીએમ મોદીએ આ કાર્યક્રમમાં તમિલ ભાષા અને સંસ્કૃતિના ખુબ વખાણ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે તમિલ લોકોએ પોતાના કૌશલ્યથી માનવતાની સેવા કરી છે. તેમણે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ થિરુ સીપી રાધાકૃષ્ણન, વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, મંત્રી મુર્ગન સોગનાથન મુરુગન વગેરેના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો જેઓ તમિલનાડુના છે. આ દરમિયાન તેમણે મલેશિયાના પીએમ અનવર ઈબ્રાહિમ વિશે એક એવી વાત કરી કે લોકો દંગ રહી ગયા તેમણે કહ્યું કે તેઓ ખુબ સારું ગાય છે. પરંતુ અનેક ભારતીયોને ખબર નથી. મલેશિયાના પીએમના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન તેમના ગીતનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં તેઓ જૂનું બોલીવુડ ગીત ગાય છે. તેઓ એમજીઆરના તમિલ ગીતો પણ ખુબ પસંદ કરે છે. પીએમ મોદી જેવું આ બોલ્યા કે મલેશિયાના પીએમ હસી પડ્યા હતા. બીજી બાજુ મલેશિયાના પીએમ અનવર ઈબ્રાહિમે પણ કહ્યું કે અમે આજે અહીં હાજર તમામ લોકોના ઉત્સાહ અને પ્રેમને મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી મેં તમારા સંઘર્ષ, તમારી રાજનીતિક મુશ્કેલીઓને જોઈ છે  અને હું ભાગ્યશાળી છું કે હું ભારતના મોદીજીનો એક ખુબ સારો પર્સનલ મિત્ર છું. 

— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026

કાશ્મીર મુદ્દે આવી હતી કડવાહટ
આ અગાઉ પૂર્વ મલેશિયન પીએમ મહાતિર મોહમ્મદે યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારતે જમ્મુ અને કાશ્મીર પર હુમલો કરીને કબજો કર્યો છે. આ સાથે જ ભારતને પાકિસ્તાન સાથે મળીને આ મુદ્દો ઉકેલવાની વાત કરી હતી. જેના પર વિદેશ મંત્રાલયે કડક પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તે પહેલા 2019માં મહાતિર મોહમ્મદે ભારતના નવા નાગરિકતા કાયદા (CAA)ની પણ ટીકા કરી હતી અને તેને મુસલમાનો વિરુદ્ધ ગણાવી દીધો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે આ કાયદાના કારણે લોકો મરી રહ્યા છે. કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાનો પણ વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે ભારતના ભાગેડુ ઈસ્લામિક ઉપદેશક ઝાકિર નાઈકને પણ શરણ આપી હતી. જેનો ભારતે  ખુબ વિરોધ કર્યો હતો. હિન્દુઓ અને ભારતીયો વિરુદ્ધ ભડકાઉ  ભાષણો આપતો હતો. મહાતિરના આ વલણથી ભારત સાથે સંબંધો બગડ્યા હતા. ભારતે મલેશિયાથી પામ ઓઈલની આયાત પર પ્રતિબંધ  પણ મૂક્યો હતો. 

બદલાઈ રહ્યા છે સંબંધો
જો કે હવે પીએમ મોદીની યાત્રા દરમિયાન જે જોવા મળી રહ્યું છે તે જોતા એવું લાગે છે કે સંબંધો બદલાઈ રહ્યા છે. પીએમ મોદીના આગમન બાદ મલેશિયાના પીએમ અનવર ઈબ્રાહિમ અને પીએમ મોદી એક સાથે કારમાં ગયા તે વાત સાક્ષી પૂરે છે કે કડવાહટનો દૌર વીતી ચૂક્યો છે. બંને એક સાથે એક કારમાં બેસીને ભારતીય સમુદાયના કાર્યક્રમ સ્થળે ગયા. ભારત અને મલેશિયાના સંબંધોમાં હાલ પ્રગતિ જોવા મળી છે. બંને દેશ રક્ષા, સુરક્ષા સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં, આર્થિક અને ઈનોવેશન પાર્ટનરશીપને વધારવા તથા નવા ક્ષેત્રોમાં પોતાનો સહયોગ વધારવા માંગે છે. 

