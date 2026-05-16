/નેધરલેન્ડથી PM મોદીનું ગ્લોબલ એલર્ટ, કહ્યું- આ આફતોનો દાયકો, જો સ્થિતિઓ ઝડપથી નહીં બદલાય તો....

PM Modi Netherlands Visit: પીએમ મોદી પાંચ દેશોના પ્રવાસે છે. યુએઈની મુલાકાત બાદ તેઓ નેધરલેન્ડ પહોંચ્યા અને અહીં તેમણે ભારતીય સમુદાયને સંબોધન કર્યું. નેધરલેન્ડ બાદ પીએ મોદી સ્વિડન, નોર્વે અને ઈટાલીના પ્રવાસે જશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાલ નેધરલેન્ડના પ્રવાસે છે અને અહીં તેમમે ભારતીય સમુદાયને સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે અહીંનો માહોલ જોઈને એવું લાગે છે કે જાણે તેઓ ભારતમાં હોય. નેધરલેન્ડના ધ હેગને દુનિયા સિટી ઓફ પીસ તરીકે ઓળખે છે. પીએમ મોદીએ અહીં ભારતીય સમુદાયને સંબોધન કરતા અનેક મહત્વની વાતો શેર કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજનું ભારત મોટા સપના જોઈ રહ્યું છે. ભારતે ચાંદ પર જ્યાં દુનિયાનો કોઈ દેશ પહેલા પહોંચી શક્યો નથી ત્યાં પહોંચીને પણ ઈતિહાસ રચ્યો.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે પણ તેમની નેધરલેન્ડના નેતૃત્વ સાથે વાતચીતથઈ ત્યારે તેમણે હંમેશા ભારતીય સમુદાયના વખાણ કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે સમયની સાથે અનેક ચીજો બદલાઈ પરંતુ ભારતની સંસ્કૃતિ આજે પણ લોકોના દિલમાં વસેલી છે. સમય બદલાયો, પરંતુ સંસ્કાર અને પોતાનાપણું બદલાયું નથી.
પીએમ મોદીએ આજનો આ 16 મેનો દિવસ ખુબ ખાસ ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે આજના દિવસે જ 12 વર્ષ પહેલા 2014માં લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા હતા. દાયકાઓ બાદ ભારતમાં સ્થિર અને પૂર્ણ બહુમતવાળી સરકાર બનવાનું નક્કી થયું હતું. એક એ દિવસ હતો અને એક આજનો દિવસ છે. કોટિ કોટિ ભારતવાસીઓનો વિશ્વાસ મને ન તો અટકવા દે છે કે ન તો થાકવા દે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારતમાં જે સોલર પાર્ક બની રહ્યા છે તે વિશ્વમાં સૌથી મોટા પાર્કમાંથી એક છે. સૌથી ઊંચી અને સૌથી લાંબી ટનલ હોય, સૌથી ઊંચા અને સૌથી લાંબા પુલ હોય, સૌથી લાંબા એક્સપ્રેસ વે હોય, સૌથી મોટું મેટ્રો નેટવર્ક હોય, કે સૌથી મોટું સિવિલ એવિએશન નેટવર્ક હોય, સૌથી મોટું ઈલેક્ટ્રિફાઈડ રેલ નેટવર્ક હોય તેમાંથી અનેક આજે ભારતમાં બની રહ્યા છે.
પીએમ મોદીએ વર્તમાન સ્થિતિ પર ગંભીરતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે પહેલા કોવિડ આવ્યો, પછી યુદ્ધ થવાના શરૂ થયા અને હવે વર્તમાન ઉર્જા સંકટ છે. આ દાયકો દુનિયા માટે આફતોનો દાયકો બની રહ્યો છે. જો આ સ્થિતિઓ ઝડપથી નહીં બદલાય તો વીતેલા અનેક દાયકાઓની સિદ્ધિઓ પર પાણી ફરી વળશે. દુનિયાની વસ્તીનો મોટો ભાગ ફરીથી ગરીબીના દલદલમાં ધકેલાશે. આવી વૈશ્વિક સ્થિતિઓમાં આજે દુનિયા રેઝિલિએન્ટ સપ્લાય ચેનની વાત કરી રહી છે ત્યારે ભારત અને નેધરલેન્ડ્સ મળીને એક ભરોસાપાત્ર, પાદર્શક અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર સપ્લાય ચેઈન બનાવવામાં લાગ્યા છે.
#WATCH नीदरलैंड्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "...पहले कोविड आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज का एनर्जी क्राइसिस(ऊर्जा संकट) है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा।… pic.twitter.com/rGmnjhanwX
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આજે ભારતમાં દર મહિને 20 બિલિયનથી વધુ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એટલે કે આખી દુનિયામાં થઈ રહેલા ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાંથી અડધાથી વધુ ફક્ત ભારતમાં થાય છે. 12 વર્ષ પહેલા દેશમાં 500થી ઓછા સ્ટાર્ટઅપ હતા. આજે આ સંખ્યા વધીને 2 લાખથી પણ વધુ થઈ છે.
ચીપ વિશે બોલતા તેમણે કહ્યું કે ભારત ચીપ મેકિંગમાં સેમિકન્ડક્ટર સેક્ટરમાં પણ મોટા પગલાં ભરવા જઈ રહ્યું છે. હાલ ભારતમાં 12 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ્સ પર કામ ચાલે છે. જેમાંથી બે પ્લાન્ટ્સમાં પ્રોડક્શન પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. એટલે કે હવે ચીપ પણ ડિઝાઈન્ડ ઈન ઈન્ડિયા, મેઈડ ઈન ઈન્ડિયા હશે.