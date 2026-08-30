Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /PM મોદીને મળ્યું ઉઝબેકિસ્તાનનું સર્વોચ્ચ સન્માન, તાશ્કંદથી આપ્યો આ ખાસ સંદેશ

PM મોદીને મળ્યું ઉઝબેકિસ્તાનનું સર્વોચ્ચ સન્માન, તાશ્કંદથી આપ્યો આ ખાસ સંદેશ


PM Modi Special Message: રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝીયોયેવ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, મેં તમારું પુસ્તક જોયું, જેમાં તમે બધા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં પ્રોજેક્ટ્સ ઓળખ્યા છે અને આપણા દ્વિપક્ષીય આર્થિક સહયોગને આગળ વધારવા માટે સમયરેખા નક્કી કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:08 PM IST
PM મોદીને મળ્યું ઉઝબેકિસ્તાનનું સર્વોચ્ચ સન્માન, તાશ્કંદથી આપ્યો આ ખાસ સંદેશ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
GMP પહોંચ્યો 372 રૂપિયા પર, પહેલા દિવસે બે ગણો ભરાયો IPO, હજુ બે દિવસ રોકાણની તક
2
3
4
5