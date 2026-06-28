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ભારત ફરી એકવાર વૈશ્વિક મંચ પર છવાઈ ગયું! પીએમ મોદીને સેશેલ્સનું સર્વોચ્ચ સન્માન, 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝન' મળ્યું

PM Modi Receives Seychelles' Highest Honour: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટમાં વૈશ્વિક લીડરશિપ માટે સેશેલ્સનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર  'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બીચ / બ્લુ હોરાઇઝન એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:03 PM IST
ભારત ફરી એકવાર વૈશ્વિક મંચ પર છવાઈ ગયું! પીએમ મોદીને સેશેલ્સનું સર્વોચ્ચ સન્માન, 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝન' મળ્યું
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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