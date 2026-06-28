ભારત ફરી એકવાર વૈશ્વિક મંચ પર છવાઈ ગયું! પીએમ મોદીને સેશેલ્સનું સર્વોચ્ચ સન્માન, 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝન' મળ્યું

Guardian of the Blue Horizon: આજે સમગ્ર વિશ્વ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની વૈશ્વિક કૂટનીતિ અને પર્યાવરણ સુરક્ષા નીતિઓનો સ્વીકાર કરી રહ્યું છે. હિંદ મહાસાગરના રણીતિક અને સુંદર દ્વીપ રાષ્ટ્ર સેશેલ્સે પોતાની આઝાદીની સુવર્ણ જયંતિના અવસર પર પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને પોતાના દેશનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિતઅને સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બીચ / બ્લુ હોરાઇઝન' (Guardian of the Blue Horizon) એનાયત કર્યો છે. આ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પીએમ મોદીને પર્યાવરણ બચાવવા, સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટ (સતત વિકાસ) અને ગ્રીન વિઝનને પ્રોત્સાહન આપવામાં તેમના દ્વારા નિભાવવામાં આવેલી સાહસિક વૈશ્વિક લીડરશિપ માટે આપવામાં આવ્યો છે.
સેશેલ્સ સરકાર પ્રમાણે આ સન્માન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના તે દૂરગામી વિઝનને એક આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ આપે છે, જે હેઠળ તેમણે ન માત્ર ભારત પરંતુ સમગ્ર દુનિયાને પર્યાવરણ અને વિકાસ વચ્ચે એક સંતુલિત બનવાનું શીખવ્યું છે. પોતાની ત્રણ દિવસ સત્તાવાર યાત્રા પર સેશેલ્સ પહોંચેલા પીએમ મોદીએ આ સન્માનને સ્વીકારતા તેને 140 કરોડ ભારતીયો અને બંને દેશની 50 વર્ષ જૂની અતૂટ મિત્રતાનું સન્માન ગણાવ્યું. આ ઐતિહાસિક પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદીએ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે ભારતના મહાસાગર વિઝન અને નેબરહુડ ફર્સ્ટની નીતિને મજબૂત કરવા પર ભાર આપ્યો છે.
Prime Minister Narendra Modi has been conferred the 'Guardian of the Blue Horizon', Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development.
The award acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green… pic.twitter.com/mgqCkmT8oD
— ANI (@ANI) June 28, 2026
ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થથી લઈને એગ્રીકોલા મેડલ સુધી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને અત્યાર સુધી અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળી ચૂક્યા છે. હજુ પાછલા મહિને (મે 2026મા) સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા ખાદ્ય તથા કૃષિ સંગઠન (FAO) એ રોમમાં પીએમ મોદીને પોતાનું સર્વોચ્ચ સન્માન એગ્રીકોલા મેડલ (Agricola Medal) થી નવાજ્યા હતા. આ એવોર્ડ તેમને ભારત અને દુનિયામાં ખાદ્ય સુરક્ષાને મજબૂત કરવા, ખેતીની આધુનિક તકનીક બદલવા અને સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપવામાં આવ્યો હતો.
આ પહેલા પણ વર્ષ 2018મા વૈશ્વિક સહયોગ, એકંદર વિકાસ અને પર્યાવરણના અનુકૂળ આર્થિક વિકાસને વધારવા માટે પીએમ મોદીનું પ્રતિષ્ઠિત સિયોલ પીસ પ્રાઇસથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય સોલર એલાયન્સ જેવા ક્રાંતિકારી પગલા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ તેમને દુનિયાનો સૌથી મોટો પર્યાવરણ પુરસ્કાર ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થ એનાયત કર્યો હતો. સેશેલ્સનો આ નવા પુરસ્કારે ફરી સાબિત કર્યું છે કે જળવાયુ પરિવર્તન જેવા વૈશ્વિક પડકારો સામે લડવામાં આજે સમગ્ર વિશ્વ ભારતના પ્રધાનમંત્રીના વિચાર અને તેમના નેતૃત્વની પ્રશંસક બની ગઈ છે.