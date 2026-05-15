/LPG પર આવ્યા ગુડ ન્યૂઝ, ભારત-UAE વચ્ચે થઈ મોટી ડીલ, મળશે મોટી રાહત!

LPG Latest Update: હાલ દેશમાં જે ઉર્જા સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે તેમાં રાહત મળે તેવા સમાચાર આવ્યા છે. પીએમ મોદી હાલ યુએઈ પ્રવાસે છે અને અહીં ભારત અને યુએઈ વચ્ચે એક મોટી ડીલ થઈ છે. જાણો આ ડીલ વિશે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે તનાતની ચાલી રહી છે તેને પગલે વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા સંકટ સર્જાયું છે અને ભારત સુધી તે પહોંચી ગયું છે. આજે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 ટકા વધારો ઝીંકાયો છે. આ બધા વચ્ચે પીએમ મોદી હાલ વિદેશ પ્રવાસ છે અને પહેલા તેઓ યુએઈ પહોંચ્યા. ભારત અને યુએઈ વચ્ચે મોટી એનર્જી ડીલ થઈ છે. બંને દેશો વચ્ચે એલપીજીની આપૂર્તિ મુદ્દે સમજૂતિ કરાઈ છે. વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ આ ડીલથી ભારતને મોટી રાહત મળી શકે છે.
પીએમ મોદી હાલ યુઈએ પ્રવાસે છે અને તેમણે યુએઈમાં ઈરાની હુમલાને વખોડ્યા તથા કહ્યું કે, તેઓ શાંતિ માટે દરેક શક્ય મદદ કરવા તૈયાર છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી બની છે. આ વિસ્તારમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે જે પણ જરૂરી હશે તે કરવામાં આવશે. બંને દેશો વચ્ચે રણનીતિક ભાગીદારીનું ફ્રેમવર્ક પણ તૈયાર કરાયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદી ચાર કલાક માટે યુએઈ પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ યુરોપના પ્રવાસે જશે.
કઈ ડીલ થઈ
ભારત અને યુએઈ વચ્ચે રણનીતિક પેટ્રોલિયમ ભંડાર વિશે સમજૂતિ કરાઈ છે. બંને દેશો વચ્ચે રાંધણ ગેસ (LPG)ની આપૂર્તિ અંગે પણ સમજૂતિ થઈ છે. યુએઈએ ભારતના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આરબીએલમાં મોટું રોકાણ કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે. જાણકારી મુજબ યુએઈ લગભગ 5 અબજ ડોલરનું રોકાણ કરશે.
પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું હતું કે અબુ ધાબી એરપોર્ટ પર મારું સ્વાગત કરવા બદલ હું મારા ભાઈ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તેમણે કહ્યું કે, હું ઉર્જા, રોકાણ, સપ્લાય ચેન, અને અન્ય પ્રમુખ સેક્ટરોમાં ભારત અને યુએઈ વચ્ચે સંબંધો મજબૂત કરવાના હેતુથી થનારી અમારી ચર્ચાઓ વિશે ઉત્સુક છું.
ભારતીય જહાજ પર હુમલાથી યુએઈ ભડકી ગયું
અત્રે જણાવવાનું કે યુએઈએ ઓમાન કાંઠા પાસે ભારતીય ઝંડાવાળા એક જહાજ પર થયેલા હુમલાની પણ આકરી ટીકા કરી અને તેને આતંકવાદી હુમલો તથા મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગોની સ્થિરતા માટે જોખમમાં વધારો ગણાવ્યો. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય મુજબ સોમાલિયાથી રવાના થયેલું આ જહાજ બુધવારે હુમલાનો ભોગ બન્યું હતું.
મંત્રાલયે કહ્યું કે જહાજના તમામ 14 ક્રૂ સભ્યોને ઓમાનના અધિકારીઓએ બચાવી લીધા. હુમલો કોણે કર્યો તેની હજુ જાણ થઈ નથી. યુએઈના વિદેશ મંત્રાલયે ગુરુવારે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે યુએઈ ઓમાન તટ પાસે ભારતીય ઝંડાવાળા જહાજ પર થયેલા આતંકી હુમલાની આકરી ટીકા કરે છે. આ હુમલો આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી નૌવહનની સુરક્ષા માટે ગંભીર જોખમ છે અને મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગોની સ્થિરતાને નબળી કરનારો છે.
આ ઘટના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક થઈ જે ઓમાન તટ પાસે આવેલો એક સાંકડો સમુદ્રી રસ્તો છે. અહીંથી જ દુનિયાનો લગભગ 20 ટકા ઉર્જા પુરવઠો પસાર થાય છે. પશ્ચિમ એશિયામાં 28 ફેબ્રુઆરીથી જ્યારથી ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલા કરવાના શરૂ કર્યા ત્યારથી તણાવ ફેલાયેલો છે. હોર્મુઝમાં સ્થિતિ નાજુક બનેલી છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલા બાદ ઈરાને વળતી કાર્યવાહી કરતા તણાવ ખુબ વધી ગયો.