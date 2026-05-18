/PM મોદી જે નોર્વે દેશ ગયા ત્યાં કેટલી છે ભારતના 500 રૂપિયાની કિંમત ? જાણીને ચોકી જશો

Rupee Vs Norwegian Krone: PM મોદી નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લો પહોંચ્યા છે. તેઓ 19 મેના રોજ ત્રીજા ભારત-નોર્ડિક સમિટમાં ભાગ લેશે, જ્યાં વિવિધ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત દરમિયાન, ત્યાં ભારતીય રૂપિયાનું મૂલ્ય સમજવું રસપ્રદ છે. વિનિમય દર મુજબ, નોર્વેમાં 500 ભારતીય રૂપિયાની કિંમત ફક્ત 47.90 નોર્વેજીયન ક્રોન છે. આ મજબૂતાઈ પાછળની આર્થિક ગણતરીઓ જાણો.
Rupee Vs Norwegian Krone: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમવાર, 18 મે, 2026ના રોજ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિદેશ પ્રવાસ માટે નોર્વે પહોંચ્યા. આ પ્રસંગ ત્રીજી ભારત-નોર્ડિક સમિટનો છે, જેમાં તેઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, તેમજ ઘણી મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠકોનો છે.
તેમની વિદેશ મુલાકાતોના આ હાઈ-પ્રોફાઇલ રાજદ્વારી સમાચારો વચ્ચે, ઘણા ભારતીય નાગરિકો ઘણીવાર આશ્ચર્ય પામે છે કે આપણા પ્રધાનમંત્રી હાલમાં જે દેશમાં હાજર છે ત્યાં ભારતીય રૂપિયાનું મૂલ્ય શું છે.
તો, આજે, જાણીએ કે 500 રૂપિયાની ભારતીય નોટ નોર્વેજીયન બજારમાં પ્રવેશ કરે તો તેની કિંમત ખરેખર કેટલી હશે.
યુરોપની નજીક હોવા છતાં, નોર્વેનું પોતાનું ચલણ
જ્યારે પણ આપણે કોઈ યુરોપિયન દેશ વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે ધ્યાનમાં આવે છે તે તેનું શેર કરેલું ચલણ, યુરો છે. ભૌગોલિક રીતે, નોર્વે યુરોપની ખૂબ નજીક સ્થિત છે, પરંતુ તેણે તેની આર્થિક નીતિઓ અંગે એક અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો છે.
નોર્વે યુરોપિયન યુનિયન (EU)નો સભ્ય નથી. પરિણામે, તેણે પોતાને શેર કરેલા ચલણમાંથી બાકાત રાખ્યું છે અને એક અલગ ચલણ ચલાવે છે. નોર્વેનું સત્તાવાર ચલણ નોર્વેજીયન ક્રોન છે. ફોરેક્સ માર્કેટમાં, તેને 'NOK' તરીકે સંક્ષિપ્તમાં કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેનો ચલણ કોડ 'kr' છે. તેનું પોતાનું ચલણ હોવાથી નોર્વેને તેની નાણાકીય નીતિઓ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મળે છે.
નોર્વેમાં 500 રૂપિયાની કિંમત કેટલી છે?
નોર્વેજીયન ક્રોન ભારતીય રૂપિયા કરતાં નોંધપાત્ર ફાયદો ધરાવે છે. જો તમે વ્યવસાય માટે અથવા 500 ભારતીય રૂપિયાના વિનિમય માટે નોર્વેની મુસાફરી કરો છો, તો તમને ફક્ત 47.90 નોર્વેજીયન ક્રોન મળશે. ભારતીય રૂપિયો નોર્વેજીયન ચલણ કરતાં થોડો નબળો છે. આ જ કારણ છે કે ત્યાં મુસાફરી કરતા ભારતીયોએ ખર્ચ કરતી વખતે વિનિમય દર પર ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે.
નોર્વેજીયન ક્રોન આટલું મજબૂત કેમ છે?
કોઈપણ દેશનું ચલણ કોઈ કારણ વગર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મજબૂત થતું નથી. નોર્વેના ચલણની મજબૂતાઈ સંપૂર્ણપણે તેના મજબૂત અર્થતંત્રના પાયામાં રહેલી છે. આ મજબૂતાઈનું પ્રાથમિક અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ તેલ અને કુદરતી ગેસનું ઉત્પાદન છે. નોર્વે આ કુદરતી સંસાધનોના નિકાસમાંથી નોંધપાત્ર નફો કમાય છે.
વધુમાં, સરકારે એક મજબૂત જાહેર ભંડોળ જાળવી રાખ્યું છે, જે કટોકટીના સમયે અર્થતંત્રને આંચકાથી રક્ષણ આપે છે. વધુમાં, કુલ વસ્તી ઘણી ઓછી છે, જ્યારે નાગરિકોનું આવક સ્તર ખૂબ ઊંચું છે. સ્થિર અર્થતંત્ર, નક્કર સરકારી નીતિઓ, ઓછી વસ્તી અને ઉચ્ચ આવકનું આ સંયોજન નોર્વેજીયન ક્રોનને વૈશ્વિક બજારમાં ખૂબ જ મજબૂત ચલણ બનાવે છે.