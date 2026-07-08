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ઈન્ડોનેશિયાનું 1000 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક 'પ્રમ્બાનન મંદિર', જ્યાં PM મોદી પહોંચ્યા, વિગતો જાણી ગર્વ કરશો

પીએમ મોદીએ ઈન્ડોનેશિયાના પ્રવાસ દરમિયાન 1000 વર્ષ જૂના પ્રમ્બાનન મંદિરની મુલાકાત લીધી. જાવા દ્વીપ પર આવેલું નવમી શતાબ્દીનું એક ભવ્ય અને વિશાળ હિન્દુ મંદિર છે. આ મંદિરના સંરક્ષણ અને મરામ્મતનું કામ શરૂ થયું છે. જેમાં ભારત પણ સહયોગ કરશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:47 PM IST
ઈન્ડોનેશિયાનું 1000 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક 'પ્રમ્બાનન મંદિર', જ્યાં PM મોદી પહોંચ્યા, વિગતો જાણી ગર્વ કરશો
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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