ઈન્ડોનેશિયાનું 1000 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક 'પ્રમ્બાનન મંદિર', જ્યાં PM મોદી પહોંચ્યા, વિગતો જાણી ગર્વ કરશો

પીએમ મોદી બુધવારે ઈન્ડોનેશિયાના યોગ્યાકાર્તા સ્થિત આવેલા દેશના સૌથી મોટા હિન્દુ મંદિર પ્રમ્બાનન પહોંચ્યા. તેમની સાથે ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સિબિયાંતો પણ હતા. બંનેએ મંદિરના સંરક્ષણ-જીર્ણોદ્ધાર પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ધાટન કર્યું. પીએમ મોદીએ મંદિરમાં દર્શન પણ કર્યા. મંદિર પરિસરાં તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે મને કોઈને કોઈ રીતે હંમેશા ભગવાન શિવ સાથે જોડાવવાની તક મળી છે. સોમનાથ, કાશી વિશ્વનાથ, કેદારનાથ ધામ અને ઉજ્જૈનના મહાકાલ મંદિર બાદ પ્રમ્બાનન મંદિરના વિકાસની તક મળવી એ મારું સૌભાગ્ય છે. પીએમ મોદી ઈન્ડોનેશિયાથી ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્ન માટે રવાના થયા. તેઓ 8 થી 10 જુલાઈ સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે રહેશે.
જે 1000 વર્ષ જૂના મંદિર માટે આ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ છે તે ઐતિહાસિક મંદિર લગભગ 40 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું છે. તે વખતે આ મંદિરના જૂના કમ્પાઉન્ડમાં લગભગ 240 મંદિર હતા. જે આજે પણ ઈન્ડોનેશિયાના સૌથી ખાસ સાંસ્કૃતિક સ્થળમાંથી એક છે.
કેમ પ્રસિદ્ધ છે આ મંદિર?
President Prabowo Subianto and I inaugurated the UNESCO World Heritage Prambanan Temple Compound Restoration and Conservation Project. This initiative is a shining example of the enduring civilisational bonds between India and Indonesia, rooted in a shared heritage that has… pic.twitter.com/Fy8FoBvJ8X
— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
9મી શતાબ્દીનો સૌથી ખાસ ઈતિહાસ
इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में ॐ नमः शिवाय! pic.twitter.com/AuHupT2vSO
— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026