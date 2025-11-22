Prev
G20માં PM મોદીના ત્રણ મુખ્ય પ્રસ્તાવો: ડ્રગ-આતંકવાદ નેક્સસ પર કડક કાર્યવાહીથી લઈને ગ્લોબલ હેલ્થ ટીમની રચના સુધી

PM Modi in G20: G20 સમિટમાં હાજરી આપવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકા પહોંચેલા પીએમ મોદીએ શનિવારે સાથી રાષ્ટ્રપ્રમુખો સમક્ષ દરખાસ્તો રજૂ કરી. તેમણે ગ્લોબલ હેલ્થ રિસ્પોન્સ ટીમ સ્થાપિત કરવાની અને ડ્રગ-આતંકવાદી જોડાણને નબળું પાડવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:19 PM IST

PM Modi in G20: G20 સમિટમાં હાજરી આપવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગ પહોંચેલા પીએમ મોદીએ ત્રણ મુખ્ય દરખાસ્તો રજૂ કરી. તેમણે વૈશ્વિક વિકાસ ધોરણો પર ઊંડાણપૂર્વક પુનર્વિચાર કરવા હાકલ કરી. તેમણે ડ્રગ-આતંકવાદી જોડાણનો સામનો કરવા માટે એક નવી G20 ટીમ અને વૈશ્વિક આરોગ્યસંભાળ માટે એક પ્રતિભાવ ટીમ બનાવવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. ભારતના દર્શનને સમગ્ર માનવતાના કલ્યાણનો માર્ગ ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે વિશ્વએ માનવ, સમાજ અને પ્રકૃતિને એક અસ્તિત્વ તરીકે માનવું જોઈએ.

પરંપરાગત જ્ઞાનને સાચવવાની તૈયારી

G20 નેતાઓની બેઠકને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ પરંપરાગત વૈશ્વિક જ્ઞાનનો ભંડાર બનાવવાનું પણ સૂચન કર્યું. તેમણે નોંધ્યું કે વિશ્વભરના ઘણા સમુદાયો હજુ પણ કુદરતી જીવન જીવે છે. આ સંદર્ભમાં, G20 હેઠળ પરંપરાગત જ્ઞાનનો વૈશ્વિક ભંડાર બનાવવો જોઈએ, જે ભવિષ્યની પેઢીઓને સાંસ્કૃતિક અને પર્યાવરણીય જ્ઞાનનો સુરક્ષિત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરે.

ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ સામે નવી G20 પહેલનો પ્રસ્તાવ

વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વમાં ડ્રગ હેરફેર અને આતંકવાદની વધતી જતી અસરને ઘટાડવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. ડ્રગ હેરફેરને વૈશ્વિક પડકાર ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે ભારત ફેન્ટાનાઇલ જેવા અત્યંત ખતરનાક પદાર્થોના ફેલાવાને રોકવા માટે ડ્રગ-આતંકવાદી જોડાણનો સામનો કરવા માટે G20ની અંદર એક ટીમ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.

ગ્લોબલ હેલ્થકેર રિસ્પોન્સ ટીમ

વડાપ્રધાન મોદીએ ગ્લોબલ હેલ્થકેર રિસ્પોન્સ ટીમનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે આપણે રોગચાળા અને કુદરતી આફતોનો સામનો કરવા માટે સાથે આવવાની જરૂર છે. તેમણે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે G20 દેશોએ આ મુદ્દા પર સાથે આવવું જોઈએ અને એક હેલ્થકેર રિસ્પોન્સ ટીમ સ્થાપિત કરવી જોઈએ જે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક તૈનાત કરી શકાય. 

તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે આપણે આરોગ્ય કટોકટી અને કુદરતી આફતોનો સામનો કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વધુ મજબૂત બનીએ છીએ. આપણો પ્રયાસ એ હોવો જોઈએ કે G20 દેશોના પ્રશિક્ષિત તબીબી નિષ્ણાતોની ટીમો તૈયાર હોય, કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક તૈનાત કરવા માટે તૈયાર હોય.

વધુમાં, પીએમ મોદીએ આફ્રિકાના વિકાસને વૈશ્વિક વિકાસ સાથે જોડ્યો. તેમણે કહ્યું કે આફ્રિકાનો વિકાસ વિશ્વના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પીએમએ કહ્યું કે, ભારત હંમેશા આફ્રિકાની સાથે મજબૂત રીતે ઊભું રહ્યું છે. મને ગર્વ છે કે ભારતના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન, આફ્રિકન યુનિયનને G20નો કાયમી સભ્ય બનાવવામાં આવ્યો હતો. હવે, વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં ગ્લોબલ સાઉથનો અવાજ મજબૂત કરવાની જરૂર છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

