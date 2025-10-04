હમાસ બંધકોને છોડવા માટે તૈયાર...PM મોદીએ ટ્ર્મ્પના કર્યા વખાણ, કહ્યું- ભારત સમર્થન કરે છે
ગાઝામાં શાંતિ લાવવાના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રયત્નોને પીએમ મોદીએ બિરદાવ્યા છે. હમાસ દ્વારા શાંતિ યોજના સ્વીકારવાના અને બંધકોના છૂટકારાને મોટું પગલું ગણાવ્યું છે.
ગાઝામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હમાસે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પીસ પ્લાનના કેટલાક ભાગોનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. જેમાં બંધકોના છૂટકારાનો પણ સંકેત સામેલ છે. જેના પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ટ્રમ્પના પ્રયત્નોને બિરદાવ્યા અને ભરોસો વ્યક્ત કર્યો કે ભારત હંમેશા આ વિસ્તારમાં સ્થાયી અને ન્યાયસંગત શાંતિના પ્રયત્નોનું સમર્થન કરતું રહેશે.
હમાસની શરતો અને શાંતિ યોજના
હમાસે ટ્રમ્પની 20 પોઈન્ટવાળી શાંતિ યોજનાના કેટલાક ભાગોનો સ્વીકાર કર્યો છે. જેમાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવું, ઈઝરાયેલની સેનાનું પાછળ હટવું, ઈઝરાયેલી બંધકો અને પેલેસ્ટાઈનના કેદીઓનો છૂટકારો, સહાય અને પુર્નવસનના પ્રયત્નો સામેલ છે. આ સાથે જ હમાસે પેલેસ્ટાઈનના વિસ્તારમાંથી જબરદસ્તીથી કાઢી મૂકવા વિરુદ્ધ પણ પોતાની સહમતિ જતાવી. નોંધનીય છે કે ટ્રમ્પની ધમકીના ગણતરીના કલાકોમાં આ પગલું જોવા મળ્યું. જેમાં કહેવાયું હતું કે જો યોજનાને રવિવાર સાંજ સુધીમાં સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો 'બધુ ખતરનાક થઈ જશે'.
પીએમ મોદીની પ્રતિક્રિયા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ પ્રગતિને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં ગાઝામાં શાંતિ પ્રયત્નો નિર્ણાયક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. મોદીએ બંધકોના છૂટકારાની સંભાવનાને એક મોટું પગલું ગણાવ્યું અને ભરોસો વ્યક્ત કર્યો કે ભારત હંમેશા આ પ્રકારના પ્રયત્નોનું સમર્થન કરતું રહેશે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું કે ભારત સ્થાયી અને ન્યાયસંગત શાંતિની દિશામાં તમામ પહેલનું સશક્ત સમર્થન ચાલુ રાખશે.
We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.
India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump @POTUS
— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025
અત્રે જણાવવાનું કે હમાસનું આ પગલું માત્ર ગાઝા માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર મધ્યપૂર્વી વિસ્તાર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેના દ્વારા હિંસા ઘટવાની સંભાવના સાથે બંધકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં પણ મદદ મળશે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ પગલાંથી વૈશ્વિક સમુદાયને મધ્ય પૂર્વમાં સ્થિરતાની દિશામાં આશા વધી છે. ભારતના સમર્થન અને ટ્રમ્પના પ્રયત્નોની સાથે આ ઘટના વૈશ્વિક સ્તર ઉપર પણ શાંતિ પ્રયાસો માટે સકારાત્મક સંકેત પણ આપે છે.
