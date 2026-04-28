World Poorest Countries : આ છે વિશ્વનો સૌથી ગરીબ દેશ, જાણો પાકિસ્તાન ક્યા ક્રમે છે

World Poorest Countries : દુનિયામાં કેટલાક દેશો એવા છે જે અત્યંત ગરીબીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, વિશ્વનો કયો દેશ સૌથી ગરીબ છે અને આ યાદીમાં પાકિસ્તાન ક્યા ક્રમે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:17 PM IST
  • દુનિયાના કેટલાક દેશો અત્યંત ગરીબીનો સામનો કરી રહ્યા છે
  • દક્ષિણ સુદાન વિશ્વનો સૌથી ગરીબ દેશ છે
  • આ યાદીમાં બુરુન્ડી બીજા ક્રમે છે

World Poorest Countries : આંકડા મુજબ માથાદીઠ GDPના આધારે દક્ષિણ સુદાન વિશ્વનો સૌથી ગરીબ દેશ છે. પાકિસ્તાન વારંવાર ગરીબીના કારણે ચર્ચામાં રહે છે છતાં તે વિશ્વના પાંચ સૌથી ગરીબ દેશોમાં સ્થાન ધરાવતું નથી. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે ત્યાં પરિસ્થિતિ સારી છે, પાકિસ્તાનનું અર્થતંત્ર નોંધપાત્ર તણાવ હેઠળ છે. ત્યારે વિશ્વના પાંચ સૌથી ગરીબ દેશો પર એક નજર કરીએ.

વિશ્વના પાંચ સૌથી ગરીબ દેશો

વૈશ્વિક આર્થિક ડેટા અનુસાર, સંઘર્ષ, અસ્થિરતા અને અવિકસિત માળખાગત સુવિધાઓથી પીડાતા પ્રદેશોમાં ગરીબી સૌથી વધુ છે. દક્ષિણ સુદાન આ યાદીમાં ટોપ પર છે. સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી દેશ લાંબા ગૃહયુદ્ધ અને સતત અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યો છે.

બુરુન્ડી યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. અહીં મર્યાદિત સંસાધનો અને ગીચ વસ્તીને કારણે આર્થિક વિકાસ અત્યંત પડકારજનક છે. મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિક ત્રીજા ક્રમે છે. વિશાળ ખનિજ ભંડાર હોવા છતાં દેશ સતત હિંસાને કારણે ગરીબીના ચક્રમાં ફસાયેલો છે.

કોંગોનું ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ચોથા ક્રમે છે. કુદરતી સંસાધનોથી સમૃદ્ધ હોવા છતાં દેશના મુખ્ય પડકારો ભ્રષ્ટાચાર અને સંઘર્ષથી ઉદ્ભવે છે. મોઝામ્બિક પાંચમા સ્થાને છે. રાજકીય અશાંતિ અને કુદરતી આફતોને કારણે દેશની પ્રગતિ અટકી ગઈ છે.

આ દેશો ગરીબ કેમ છે ?

આ બધા દેશોમાં એક સામાન્ય પેટર્ન સ્પષ્ટ છે, રાજકીય અસ્થિરતા, સંઘર્ષ, માળખાગત સુવિધાઓનો અભાવ અને મર્યાદિત આર્થિક આધાર પર ભારે નિર્ભરતા. કુદરતી સંસાધનોની હાજરી હોવા છતાં નબળી શાસન પ્રણાલીઓ ઘણીવાર વિકાસ માટે આ સંપત્તિઓના અસરકારક ઉપયોગને અવરોધે છે.

પાકિસ્તાનની સ્થિતિ

વૈશ્વિક સ્તરે પાકિસ્તાન પાંચ સૌથી ગરીબ દેશોની યાદીમાં સ્થાન ધરાવતું નથી. જો કે, તેની આર્થિક સ્થિતિ ચિંતાનું કારણ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) અને વિશ્વ બેંક જેવી સંસ્થાઓના અંદાજ મુજબ, પાકિસ્તાન હાલમાં પ્રતિ વ્યક્તિ GDPના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક સ્તરે 145મા અને 162મા ક્રમે છે. 

વધતી ગરીબી અને આર્થિક દબાણ

પાકિસ્તાનના આર્થિક પડકારો તેના ગરીબીના આંકડામાં સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબિત થાય છે. લગભગ 25% વસ્તી ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. કેટલાક અંદાજો અનુસાર, ગરીબીનું વાસ્તવિક સ્તર તેનાથી પણ વધારે હોઈ શકે છે. વધતા જતા ફુગાવાને કારણે રોજિંદા જીવનજરૂરિયાતો મોંઘી થઈ ગઈ છે. આ સાથે જ પાકિસ્તાન પણ મોટા વિદેશી દેવાના બોજ હેઠળ દબાઈ રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, દેશનું દેવું 130 બિલિયન ડોલરથી વધુ છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

