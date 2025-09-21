Prev
કેવી રીતે મળે છે H-1B વિઝા! કેમ ભારતીયોને સૌથી વધુ પસંદ આવે છે આ Visa?

H-1B Visa: હાલમાં જ અમેરિકાની સરકારે ખાસ કરીને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આદેશ બાદ આ ​​નીતિમાં એક મોટો ફેરફાર કર્યા છે. પરિણામે H-1B વિઝા ફીમાં અનેક ગણો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Sep 21, 2025

H-1B Visa: દર વર્ષે લાખો ભારતીયોનું સપનું હોય છે કે, તેઓ અમેરિકામાં જઈને મોટી ટેક કંપનીઓમાં કામ કરવા, સારી સેલેરી કમાવી અને પોતાના કરિયરમાં સફળતા મેળવવાનું સપનું હોય છે. ખાસ કરીને એન્જિનિયરો, સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ, ડેટા સાયન્ટિસ્ટ અને મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સ માટે અમેરિકા એક મોટું હબ છે. પરંતુ અમેરિકામાં નોકરી મેળવવા માટે માત્ર ડિગ્રી અથવા અનુભવ પૂરતો નથી, અહીં કામ કરવા માટે એક ખાસ વીઝાની જરૂર પડે છે. જેને H-1B વિઝા કહેવામાં આવે છે. આ વિઝા ખાસ કરીને હાઈ સ્કિલ્ડ વર્કર્સ માટે બનાવવામાં આવેલ છે, જેમ કે, આઇટી, એન્જિનિયરિંગ, હેલ્થ કેર અને સાયન્સના ફિલ્ડમાં કામ કરનારા લોકો માટે.

હાલમાં જ અમેરિકાની સરકાર, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આદેશને પગલે આ નીતિમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફારમાં H-1B વિઝા ફીમાં હવે ઘણી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે અગાઉ H-1B વિઝાની કિંમત લગભગ 5 લાખ સુધી ખર્ચ આવતો હતો. જ્યારે હવે નવી ફી 88 લાખ કરવામાં આવી છે. આ નવી ફી 21 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ કરવામાં આવશે. H-1B વિઝા મેળવવી હવે 50 ગણી વધારે મોંઘી થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જોઈએ કે, H-1B વિઝા કેવી રીતે મળે છે અને આ વિઝા ભારતીયોમાં શા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે.

H-1B વિઝા શું છે અને કેવી રીતે મળે છે?
H-1B એક નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા છે, એટલે આ વિઝા તમને અમેરિકાની નાગરિકતા આપતું નથી, પરંતુ તમને ત્યાં થોડા વર્ષો માટે કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ વિઝા અમેરિકાની કંપનીઓને આ સુવિધા આપે છે કે, તેઓ અન્ય દેશોમાંથી સ્કિલ્ડ લોકોને નોકરી પર રાખી શકે છે. H-1B વિઝાની માન્યતા શરૂઆતમાં ત્રણ વર્ષ છે, અને તેને બીજા ત્રણ વર્ષ માટે લંબાવી શકાય છે. દર વર્ષે 85,000 H-1B વિઝા જારી કરવામાં આવે છે. આમાંથી 65,000 સામાન્ય કેટેગરી માટે હોય છે. જ્યારે બાકીના 20,000 એવા લોકો માટે છે જેમણે યુએસમાંથી માસ્ટર અથવા ઉચ્ચ ડિગ્રી પૂર્ણ કરી છે.

H-1B વિઝા મેળવવાની પ્રક્રિયામાં ઘણી બધી અરજીઓ મળે છે, પરંતુ મર્યાદિત સંખ્યામાં જ આ વિઝા મળે છે.  H-1B વિઝા મેળવવા માટે કંપનીની સ્પોન્સરશિપ જરૂરી છે, એટલે કે એક અમેરિકન કંપની તમારા વતી અરજી કરશે. આ ઉપરાંત તમારી પાસે ખાસ ટેકનિકલ અથવા પ્રોફેશનલ સ્કિલ હોવી જોઈએ. સાથે જ બધા અરજદારોને કમ્પ્યુટર દ્વારા રેન્ડમલી પસંદ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યુ અને વિઝા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

H-1B વિઝા ભારતીયોને કેમ આવે છે સૌથી વધુ પસંદ?
દર વર્ષે H-1B વિઝા મેળવનારાઓમાં 70 ટકાથી વધુ ભારતીયો છે. 2023માં 1.91 ભારતીયોને આ વિઝા મળ્યા હતા. 2024માં આ સંખ્યા વધીને 2.07 થવાનો અંદાજ છે. અમેરિકામાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો અને ટેક વર્કર્સની સેલેરી ભારત કરતા અનેક ગણી વધારે હોય છે. અમેરિકામાં કામ કરતા પ્રોફેશનલ્સને સારી સુવિધાઓ અને હાઈ લાઈફસ્ટાઈલ લેવલ મળે છે. ત્યાં કામ કરવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ મળે છે, જે ભવિષ્યની નોકરીઓમાં ફાયદાકારક છે. H-1B વિઝા સાથે લોકો બાદમાં સ્થાઈ નાગરિકતા માટે અરજી કરી શકે છે. આ બધા કારણોસર H-1B વિઝા ભારતીયો માટે સૌથી વધુ પસંદ આવે છે.

