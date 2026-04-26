'આજે રાત્રે થશે ગોળીઓનો વરસાદ...' ટ્રમ્પ પર હુમલા પહેલા આ વ્યક્તિએ કરી હતી ભવિષ્યવાણી ? ઘટના બાદ Video થયો વાયરલ

હોમWorldઆજે રાત્રે થશે ગોળીઓનો વરસાદ... ટ્રમ્પ પર હુમલા પહેલા આ વ્યક્તિએ કરી હતી ભવિષ્યવાણી ? ઘટના બાદ Video થયો વાયરલ

Donald Trump Attack : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હાજરીમાં બનેલી ફાયરિંગની ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટ હુમલાના થોડા કલાકો પહેલા Shots Fired એટલે કે ગોળીબારનો ઉલ્લેખ કરતા જોવા મળે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 26, 2026, 06:00 PM IST
  • અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હુમલાનો પ્રયાસ
  • અમેરિકાની હિલ્ટન હોટેલમાં બની હતી ઘટના
  • ઘટના પહેલા પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટ આપેલું નિવેદન વાયરલ

Donald Trump Attack : શનિવારે રાત્રે અમેરિકાની હિલ્ટન હોટેલમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હાજરીમાં બનેલી ફાયરિંગની ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયોએ સનસનાટી મચાવી દીધી છે. આ વીડિયોમાં વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટ Shots Fired એટલે કે ગોળીબાર વિશે વાત કરતા જોવા મળે છે. 

શું હતું કેરોલિન લેવિટનું નિવેદન ?

હકીકતમાં વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા આયોજિત કોરોસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનર પહેલા પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટને આ કાર્યક્રમના માહોલ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આજની રાત માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેમનું ભાષણ ક્લાસિક ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સ્ટાઈલમાં જ હશે રમુજી અને મનોરંજક. આજે રાત્રે રૂમની અંદર  Shots Fired થશે. તેથી, દરેકે તેને જોવું જોઈએ, તે ખરેખર અદભુત બનવાનું છે.

 

Tune in to @FNSaturdayNight at 9 PM ET for @jimmyfailla's coverage of the White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/k7jHhKvNlp

— Fox News (@FoxNews) April 25, 2026

આ ઘટના પછી સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ આ વીડિયોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે કે શું વ્હાઇટ હાઉસને હુમલાની અગાઉથી જાણકારી હતી. જોકે, નિવેદનની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ બહાર આવી. હકીકતમાં લેવિટે Shots Firedનો ઉપયોગ ટ્રમ્પના શાબ્દિક પ્રહાર અને કટાક્ષના સંદર્ભમાં કરી રહી હતી. જો કે, થોડા કલાકો પછી હકીકતમાં ગોળીબાર થયો તેથી તેના નિવેદન પર સવાલ ઉભા થયા છે. 

હિલ્ટન હોટેલમાં શું થયું ?

શનિવારે રાત્રે કોરોસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે ફાયરિંગનો અવાજ સંભળાયો. ટ્રમ્પની સિક્યોરિટીએ તાત્કાલિક અને સુરક્ષિત રીતે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને સ્ટેજ પરથી ઉતારી દીધા. બાદમાં ટ્રમ્પે આ ઘટનાને હત્યાનો પ્રયાસ તરીકે વર્ણવી. અધિકારીઓએ હુમલાખોરની ઓળખ કેલિફોર્નિયાના 31 વર્ષીય કોલ થોમસ એલન તરીકે કરી છે. તે હોટલમાં મહેમાન તરીકે રોકાયો હતો. શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પાસેથી એક શોટગન, એક હેન્ડગન અને અનેક ચાકુ મળી આવ્યા હતા.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

donald trumptrump attackwhite house shootingWhite HouseCaroline Leavitt

