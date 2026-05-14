/LPG સંકટમાં મળશે રાહત! UAEમાં મોટી ડીલ કરી શકે છે પીએમ મોદી, જાણો કેમ મહત્વનો છે આ પ્રવાસ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 15-20 માર્ચ, 2026 સુધી યુએઈ, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટલીના પ્રવાસે રહેશે. યાત્રાની શરૂઆત યુએઈથી થશે. યુએઈની ત્રણ કલાકની યાત્રા દરમિયાન પીએમ મોદી અને અલ નાહ્યાન વચ્ચે મુલાકાત થવાની છે. ઉર્જા સંકટ વચ્ચે ભારતને સારા સમાચાર મળી શકે છે.
આવતીકાલ શુક્રવારથી પોતાના પાંચ દિવસના વિદેશ પ્રવાસે નીકળનારા પીએમ મોદી ૩ કલાક યુએઈમાં રોકાશે. પરંતુ આ ત્રણ કલાકમાં જે થશે.. તેને દુનિયા જોતી રહી જશે.. ઊર્જા સંકટ વચ્ચે પીએમ મોદી અને અલ નાહયાન વચ્ચે થનારી મુલાકાત પર સૌની નજર ટકેલી છે. કેવી રીતે પીએમનો યુએઈ પ્રવાસ હિન્દુસ્તાનને ઊર્જા સંકટમાંથી બહાર લાવી શકે છે. કેવી રીતે યુએઈમાં પીએમ મોદીની કૂટનીતિ ભારતને આ સંકટમાંથી બહાર કાઢશે, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં.
હવે દેશમાં એલપીજીની અછત નહીં રહે... PM મોદીની યુએઈ રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત બની જશે વાત! અમે એવું એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે પ્રધાનમંત્રી મોદી શુક્રવારથી 5 દિવસના વિદેશ પ્રવાસે છે... જેમાં પીએમ મોદી નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે, ઈટલી અને યુએઈનો પ્રવાસ કરશે. ત્યારે વૈશ્વિક સંકટના આ સમયમાં પીએમ મોદીનો યુએઈ પ્રવાસ ખુબ મહત્વનો ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે.. કેમ કે આ વૈશ્વિક સંકટનો ઉલ્લેખ પીએમ મોદી પોતે પણ કરી ચૂક્યા છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માત્ર ૩ કલાક જ યુએઈમાં રહેશે અને આ દરમિયાન જ એ ડીલ થશે.. જેના પર આખા દેશની નજર છે. 5 દેશોની યાત્રાની શરૂઆત પીએમ મોદી UAEથી કરવા જઈ રહ્યા છે. પીએમ મોદી યુએઈમાં રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન જાયદ અલ-નાહયાન સાથે મુલાકાત કરશે. ઈરાન જંગ વચ્ચે જ્યાં દુનિયા તેલ-ગેસની અછતથી ઝઝૂમી રહી છે, ત્યારે મુલાકાતમાં બંને નેતાઓ ઊર્જા સુરક્ષા પર પ્રમુખતાથી વાત કરશે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ દરમિયાન લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ એટલે કે LPG અને વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ ભંડાર સાથે જોડાયેલા બે મહત્વના કરારો પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. યુએઈ રોજનું ૩.૨ થી ૩.૬ મિલિયન બેરલ તેલનું ઉત્પાદન કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ તે ઓપેક અને ઓપેક પ્લસમાંથી બહાર આવી ચૂક્યું છે અને આવતા વર્ષ સુધીમાં રોજનું 5 મિલિયન બેરલ તેલ કાઢવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે ભારતની એનર્જી સિક્યોરિટી માટે યુએઈ ઘણું મહત્વનું છે.
આ પ્રવાસ પર પીએમ મોદી અને યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે વ્યાપાર અને રોકાણ, ક્રૂડ ઓઇલ અને LNG સપ્લાય ફિનટેક, AI અને સ્ટાર્ટઅપ સહયોગ, સંરક્ષણ અને દરિયાઈ સુરક્ષા, આતંકવાદ-વિરોધી સહયોગ, ખાડી ક્ષેત્રની સ્થિરતા, નવી ટેકનોલોજી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સેમિકન્ડક્ટર, સ્માર્ટ સિટી, ગ્રીન એનર્જી અને હાઈ-ટેક રોકાણ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
ઈરાન યુદ્ધની આગમાં જ્યાં આખું મિડલ ઈસ્ટ સળગી રહ્યું છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતાં વૈશ્વિક તેલ બજાર ઠપ્પ છે, ત્યાં યુએઈએ ગલ્ફ ઓફ ઓમાનના ફુજૈરાહ પોર્ટ પરથી નવો રસ્તો શોધી લીધો છે. યુએઈની આ જ ખૂબી હવે ભારતની તાકાત બનવા જઈ રહી છે. પીએમ મોદીનો આ માત્ર ૩ કલાકનો પ્રવાસ દેશને એલપીજી અને મોંઘા તેલના સંકટમાંથી ઉગારવા માટેનો 'માસ્ટરસ્ટ્રોક' સાબિત થઈ શકે છે, જે કટોકટીના સમયમાં પણ હિન્દુસ્તાનની ઊર્જા સુરક્ષાને અભેદ્ય રાખશે."