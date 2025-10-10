Prev
Next

લાહોર અને ઇસ્લામાબાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન, ગોળીબાર બાદ ઇન્ટરનેટ બેન... પાકિસ્તાનમાં રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા લોકો ?

Pakistan Protests: પાકિસ્તાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન વધી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માં થયેલા હિંસક પ્રદર્શનો બાદ, શુક્રવારે લાહોર અને ઇસ્લામાબાદમાં પણ હિંસક પ્રદર્શનો થયા. સરકારે લાહોર અને ઇસ્લામાબાદ સહિત અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દીધું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

લાહોર અને ઇસ્લામાબાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન, ગોળીબાર બાદ ઇન્ટરનેટ બેન... પાકિસ્તાનમાં રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા લોકો ?

Pakistan Protests: શુક્રવારે પાકિસ્તાનમાં મોટા વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા. તહરીક-એ-લબ્બૈક પાકિસ્તાન (TLP) એ દેશભરમાં પ્રદર્શનો કર્યા. લાહોરમાં TLP સમર્થકો અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક અથડામણો થઈ. પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર જતી જોઈને, પાકિસ્તાન સરકારે ઇસ્લામાબાદ, રાવલપિંડી અને લાહોર સહિત અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દીધું છે.

દક્ષિણપંથી ઉગ્રવાદી જૂથ તહરીક-એ-લબ્બૈક પાકિસ્તાન (TLP) ગાઝામાં થયેલી હત્યાઓનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. તેઓએ બુધવારે નોંધપાત્ર વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા અને શુક્રવારે ઇસ્લામાબાદમાં કૂચની જાહેરાત કરી. TLPના વિરોધ પ્રદર્શનોની અપેક્ષાએ પાકિસ્તાન સરકારે તૈયારીઓ કરી હતી, પરંતુ લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને પોલીસ સાથે અથડાયા. પાકિસ્તાન સરકારે રાજધાની ઇસ્લામાબાદ તરફ જતા મુખ્ય રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા જેથી પ્રદર્શનકારીઓ પ્રવેશી ન શકે.

Add Zee News as a Preferred Source

TLP ચીફ રિઝવીની ધરપકડ

ઇસ્લામાબાદ પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે લાહોરમાં ઇઝરાયલ વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો પર કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ અને પાર્ટીના સભ્યો વચ્ચે હિંસક અથડામણમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. તહરીક-એ-લબ્બૈક ઇસ્લામાબાદમાં યુએસ દૂતાવાસની બહાર ઇઝરાયલ વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું હતું. પંજાબ પોલીસે ગુરુવારે TLP ચીફ સાદ હુસૈન રિઝવીની ધરપકડ કરવા માટે મુખ્યાલય પર દરોડા પાડ્યા હતા. ધરપકડ બાદ વિરોધ પ્રદર્શનો વધુ તીવ્ર બન્યા હતા.

પંજાબમાં કલમ 144

TLP ચીફ હુસૈન રિઝવીની ધરપકડ બાદ દેશના ઘણા ભાગોમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા. પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીએ પાકિસ્તાન ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઓથોરિટી (PTA) ને મધ્યરાત્રિથી અનિશ્ચિત સમય માટે મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પંજાબ પ્રાંતમાં પણ કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, તમામ પ્રકારના વિરોધ પ્રદર્શનો, રેલીઓ અને જાહેર મેળાવડા પર 10 દિવસ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
pakistan protestsTLP protestslahore protestGujarati Newsinternet shut down in pakistaninternet shut down in lahoreWorld newsPakistan News

Trending news