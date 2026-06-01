પુતિનના 2 'સિક્રેટ બાળકો'! જેમની ઝલક આજ સુધી દુનિયાએ નથી જોઈ, જાણો ક્યાં અને કોણ રાખી રહ્યું છે સંભાળ?

Vladimir Putin Secret Family: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની પર્સનલ લાઈઝને લઈને એક નવો ખુલાસો થયો છે. એક રિપોર્ટના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, પુતિનના બે પુત્રો પણ છે, જેઓ અત્યંત સુરક્ષિત જગ્યાએ રહે છે. તેમની એક અલગ જ દુનિયા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પુતિનના આ બન્ને પુત્રો તેમની પાર્ટનર રહેલી અલીના કાબાએવા દ્વારા છે. પુતિનની પર્સનલ લાઈઝને લઈને આ નવા અને ચોંકાવનારા ખુલાસા પર વાંચો આ રિપોર્ટ...
રહસ્યોથી ભરેલી છે પુતિનની દુનિયા
વ્લાદિમીર પુતિન દુનિયાની એક એવી હસ્તી છે જે દમદાર પણ છે અને રહસ્યોથી ભરેલી પણ છે. પુતિનની જિંદગી કોઈ સસ્પેન્સ અને થ્રિલર ફિલ્મથી ઓછી નથી. દુનિયા પુતિનને તેમના કડક નિર્ણયો અને પશ્ચિમી દેશો સાથે ટક્કર લેવા માટે ઓળખે છે, પરંતુ તેમની જિંદગીનું એક પાસું એવું પણ છે, જે તેમને અલગ બનાવે છે.
પહેલો પુત્ર 2015માં અને બીજા પુત્રનો જન્મ 2019માં થયો
પુતિનની પર્સનલ લાઈફને લઈને હંમેશા નવા-નવા ખુલાસા થતા રહ્યા છે. ફરી એકવાર પુતિનને લઈને એક એવો ખુલાસો થયો છે જે હેરાન કરનારો છે. રશિયન ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન 'ડોઝિયર સેન્ટર' અને 'સિસ્ટમા'એ પોતાની તપાસમાં પુતિનની પર્સનલ લાઈફને લઈને ઘણા મોટા અને ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. રિપોર્ટ્સનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, પુતિન અને તેમની પાર્ટનર રહેલી પૂર્વ ઓલિમ્પિક જિમ્નાસ્ટ ચેમ્પિયન અલીના કાબાએવાથી તેમને બે પુત્રો છે. પુતિન અને કાબાએવાના સંબંધોને ક્રેમલિને ક્યારેય સત્તાવાર રીતે સ્વીકાર્યા નથી, પરંતુ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અલીનાથી પુતિનને બે પુત્રો છે. એક પુત્રનું નામ ઇવાન હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે બીજા પુત્રનું નામ વ્લાદિમીર જુનિયર છે. ઇવાનનો જન્મ 2015માં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં થયો હતો. જ્યારે વ્લાદિમીર જુનિયરનો જન્મ 2019માં મોસ્કોમાં થયો હતો.
ઘરની નજીક એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ છે તૈનાત
રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, આ બન્ને બાળકો સામાન્ય બાળકોની જેમ સ્કૂલે નથી જતા અને ન તો પોતાની ઉંમરના બીજા બાળકોને મળે છે. પુતિનના આ બન્ને બાળકો એકાંતમાં રહે છે. રિપોર્ટ જણાવે છે કે, પુતિનના પુત્રો મોસ્કોની ઉત્તરમાં આવેલા પુતિનના અત્યંત સુરક્ષિત અને આલીશાન વાલ્ડાઈ મેન્શનમાં રહે છે. તેમની સુરક્ષામાં ચોવીસે કલાક પુતિનની પર્સનલ સિક્યોરિટી ફોર્સ તૈનાત રહે છે. તેઓ મુખ્યત્વે પ્રાઈવેટ યોટ, બખ્તરબંધ ટ્રેનો અને ખાનગી વિમાનો દ્વારા જ મુસાફરી કરે છે. રિપોર્ટ્સમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, જ્યાં પુતિનના પુત્રો રહે છે, ત્યાં એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ તૈનાત છે.
બાળકોની સામે દરેક વાત ન કરી શકાય
રિપોર્ટ અનુસાર, આ બાળકોને ભણાવવા અને તેમની સંભાળ રાખવા માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને વિદેશી નેની અને શિક્ષકો રાખવામાં આવ્યા છે, જેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા, બોસ્નિયા અને જર્મની જેવા દેશોના છે. આ શિક્ષકોને સત્તાવાર રીતે એક મેડિકલ સેન્ટરમાં ટ્રાન્સલેટર દર્શાવીને રાખવામાં આવ્યા છે અને તેમને દર મહિને લાખો રૂબલ સેલરી આપવામાં આવે છે. આ સ્ટાફ મેમ્બર્સ માટે કડક નિયમો છે. તેઓ બાળકોની સામે રાજકારણ, ધર્મ કે LGBT જેવા મુદ્દાઓ પર વાત કરી શકતા નથી. પુતિનના પુત્રોને બાળપણથી જ અંગ્રેજી અને જર્મન જેવી યુરોપિયન ભાષાઓ શીખવવામાં આવી રહી છે. સ્ટાફની ભરતી કરવા અને તેમને પોતાની પાસે ટકાવી રાખવા માટે પુતિન પરિવાર તેમને દર મહિને 8000 ડોલર સુધીનો પગાર આપે છે.
ઇવાનને માનવામાં આવી રહ્યો છે પુતિનનો ઉત્તરાધિકારી
રિપોર્ટ્સમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનો મોટો પુત્ર ઇવાન પોતાની માતાની જેમ જિમ્નાસ્ટિક્સ અને સ્પોર્ટ્સની ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં ઇવાનને પુતિનનો ઉત્તરાધિકારી પણ કહેવામાં આવી રહ્યો છે. રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, બન્ને બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને ખૂબ જ સાવચેતી રાખવામાં આવે છે. બન્ને છોકરાઓની સાથે-સાથે સ્ટાફના સભ્યોની પણ સતત મેડિકલ તપાસ થતી રહે છે. કેટલાક શિક્ષકોને મેડિકલ તપાસમાં સામાન્ય બેક્ટેરિયા મળી આવતા નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. સાફ-સફાઈ માટે ઘણા કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે.
પુતિન પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને હંમેશા ખૂબ જ ગુપ્ત રહ્યા છે. તેમણે પોતાની પહેલી પત્ની લ્યુડમિલાથી થયેલી બે દીકરીઓ વિશે પણ જાહેરમાં ખૂબ જ ઓછી વાત કરી છે. હંમેશાની જેમ રશિયન સરકાર કે પુતિન તરફથી આ બન્ને પુત્રો અંગેના દાવાઓ પર કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. આ બાબતને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.