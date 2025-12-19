રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ તાત્કાલિક બંધ કરવા તૈયાર થયા પુતિન, પરંતુ રાખી એક શરત
Russia Ukraine War: રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિને યુક્રેન યુદ્ધ પર એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી છે. પુતિને કહ્યું કે તેઓ યુક્રેન સાથે યુદ્ધ તાત્કાલિક બંધ કરવા તૈયાર છે. જોકે, તેમણે આ માટે એક મહત્વપૂર્ણ શરત પણ મૂકી છે.
Russia Ukraine War: રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પર પુતિને એક મોટી માહિતી આપી છે. પુતિને કહ્યું કે જો તેમને સુરક્ષા ગેરંટી આપવામાં આવે તો તેઓ યુક્રેન સાથે યુદ્ધ બંધ કરવા તૈયાર છે. યુક્રેન સાથે શાંતિ વાટાઘાટો અંગે, પુતિને કહ્યું કે, જોકે અત્યાર સુધી, અમને યુક્રેન તરફથી કોઈ વાસ્તવિક તૈયારી દેખાતી નથી. તેમ છતાં, અમે કિવ શાસન તરફથી સંકેતો સહિત કેટલાક સંકેતો જોઈ રહ્યા છીએ કે તેઓ કોઈ પ્રકારની વાટાઘાટોમાં જોડાવા તૈયાર છે. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે અમે હંમેશા આ કહ્યું છે કે અમે આ સંઘર્ષને શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત કરવા માટે તૈયાર છીએ.
ટ્રમ્પ સાથેની તેમની મુલાકાતનો પણ ઉલ્લેખ
પુતિને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાંતિ પ્રયાસો વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ ગંભીર પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આ બેઠક દરમિયાન, તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથેની તેમની મુલાકાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
ચોક્કસ સમાધાન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું
તેમણે કહ્યું કે, એન્કોરેજમાં, અમે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના પ્રસ્તાવો સાથે સંમત થયા હતા અને વ્યવહારિક રીતે તેમને સ્વીકાર્યા હતા. તેથી, એમ કહેવું કે અમે કંઈપણ નકારી રહ્યા છીએ તે સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. આનો કોઈ આધાર નથી. મોસ્કોમાં પ્રારંભિક બેઠકોમાં, અમને ચોક્કસ દરખાસ્તો કરવામાં આવી હતી અને ચોક્કસ સમાધાન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે હું એંકોરેજ પહોંચ્યો, ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે આ અમારા માટે સરળ નિર્ણયો નહીં હોય.
મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે પ્રયાસો કરવા જોઈએ
પુતિને કહ્યું કે નિર્ણય હવે પશ્ચિમી વિરોધીઓ પાસે છે, મુખ્યત્વે કિવ શાસનના નેતાઓના કોર્ટમાં છે. અમારા માટે, અમે સંવાદ અને સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ બંને માટે તૈયાર છીએ. અમે આવતા વર્ષે પણ શાંતિથી રહેવા માંગીએ છીએ. અમે કોઈ લશ્કરી સંઘર્ષ ઇચ્છતા નથી. મેં વારંવાર કહ્યું છે કે વાતચીત દ્વારા તમામ વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે પ્રયાસો કરવા જોઈએ. પુતિને વધુમાં કહ્યું કે, મને લાગે છે કે તમે સંમત થશો, આપણે સંઘર્ષના મૂળ કારણોને દૂર કરવા જોઈએ જેથી આવી ઘટનાઓ ફરીથી ન બને, અને શાંતિ લાંબા ગાળાની, મજબૂત અને ટકાઉ બને.
પુતિન પાસે 25 વર્ષથી દેશનું નેતૃત્વ
રશિયન રાષ્ટ્રપતિની વાર્ષિક પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાષ્ટ્રવ્યાપી "કોલ-ઇન શો" સાથે છે, જે દેશભરના રશિયનોને પુતિનને પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપે છે. પુતિને 25 વર્ષથી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું છે. આ વર્ષે, નિરીક્ષકો યુક્રેન પર પુતિનની ટિપ્પણીઓ અને ત્યાં યુએસ-સમર્થિત શાંતિ યોજના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
વ્યાપક રાજદ્વારી પ્રયાસ શરૂ કર્યો
યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફેબ્રુઆરી 2022માં રશિયા દ્વારા યુક્રેનમાં સૈનિકો મોકલ્યા પછી લગભગ ચાર વર્ષ લાંબી લડાઈને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક રાજદ્વારી પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે, પરંતુ વોશિંગ્ટનના પ્રયાસોને મોસ્કો અને કિવ તરફથી તીવ્ર વિરોધાભાસી માંગણીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
