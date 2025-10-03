Prev
'ભારત કોઈની સામે ઝૂકશે નહીં, યુએસ ટેરિફ બિનઅસરકારક', પુતિનની ટ્રમ્પને મોટી ચેતવણી

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કહ્યું કે અમેરિકા ભારત અને ચીન પર ઉર્જા સંબંધો તોડવા માટે દબાણ કરી શકે નહીં. મોદીમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા પુતિને કહ્યું કે ભારત કોઈપણ અપમાન સ્વીકારશે નહીં.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:17 AM IST

'ભારત કોઈની સામે ઝૂકશે નહીં, યુએસ ટેરિફ બિનઅસરકારક', પુતિનની ટ્રમ્પને મોટી ચેતવણી

નવી દિલ્હીઃ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને ગુરૂવાર (2 ઓક્ટોબર) એ અમેરિકા પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે કહ્યુ કે અમેરિકા ભારત અને ચીન પર દબાવ બનાવી રશિયા સાથે ઉર્જા સંબંધ ખતમ કરાવવા ઈચ્છે છે, પરંતુ આવું પગલું નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

પુતિને ચેતવણી આપી કે જો અમેરિકા રશિયાની વ્યાપારિક ભાગીદારી પર વધુ શુલ્ક લગાવે છે તો તેનાથી વૈશ્વિક કિંમતો વધશે અને અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજદર ઊંચા રાખવા પડશે. હાલમાં અમેરિકાએ ભારતની નિકાસ પર એડિશનલ 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે, જેથી આ ટેક્સ વધી 50 ટકા થઈ ગયો છે.

રશિયન રાષ્ટ્રપતિનું કડક વલણ
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યુ- ભારત અને ચીન પોતાની સાથે અપમાન થવા દેશે નહીં. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો ભારત રશિયા પાસેથી ઉર્જા ખરીદવાનું બંધ કરે છે તો તેણે નુકસાન ઉઠાવવું પડશે. પરંતુ ભારતની જનતા અને નેતૃત્વ આ થવા દેશે નહીં. પુતિને પીએમ મોદી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે મોદી આવા કોઈ પગલાં લેશે નહીં.

પુતિને અમેરિકાની બેવડી નીતિ પર સવાલ ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યુ કે અમેરિકા ખુદ રશિયા પાસેથી સમૃદ્ધ યુરેનિયમ ખરીદે છે, પરંતુ બાકી દેશોને રશિયાની ઉર્જાથી દૂર રહેવા માટે કહે છે.

સતત ભારતની આલોચના કરી રહ્યું છે અમેરિકા
આ નિવેદન તેવા સમયે સામે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા સતત ભારતની આલોચના કરી રહ્યું છે કે તે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યુ છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના સહયોગીઓએ ઘણીવાર ભારત પર દબાવ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ટ્રમ્પના સલાહકાર પીટર નવારોએ તો ભારતને ટેરિફનો મહારાજા કહ્યો હતો અને મોદી પર પુતિન તથા શી જિનપિંગની નજીક હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

અગાઉ, પુતિને અમેરિકાને ચેતવણી આપી હતી કે ભારત અને ચીન સાથે વસાહતી યુગની ભાષામાં વાત કરી શકાતી નથી. તેમણે કહ્યું, "વસાહતીવાદનો યુગ પૂરો થઈ ગયો છે. ભારત અને ચીન જેવી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ કોઈપણ અલ્ટીમેટમ સામે ઝૂકશે નહીં." રશિયન વિદેશ મંત્રી સેરગેઈ લાવરોવે પણ કહ્યું હતું કે ભારત અને ચીન જેવા દેશો ક્યારેય અમેરિકાના દબાણને સ્વીકારશે નહીં.

