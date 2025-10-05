નવા-જુનીના એંધાણ ! પુતિને અમેરિકાને આપી ધમકી, કહ્યું: આ કામ કર્યું તો સબંધોનો આવશે અંત
Russia Ukraine war: રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસો વચ્ચે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી હોય તેવું લાગે છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ચેતવણી આપી છે કે યુક્રેનને ટોમાહોક મિસાઇલો પૂરી પાડવાથી રશિયા-અમેરિકા સંબંધોનો અંત આવી શકે છે.
Russia Ukraine war: તેમણે કહ્યું કે આવા પગલાથી બંને દેશો વચ્ચેની સકારાત્મક ભાવનાનો નાશ થશે. આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શાંતિ વાટાઘાટોની નિષ્ફળતા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી અને રશિયાને કાગળનો વાઘ ગણાવ્યું.
US સાથેના સંબંધોનો અંત લાવશે
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રશિયા-યુક્રેન, ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના પ્રયાસો નિષ્ફળ જતા દેખાય છે. તેઓ સતત હમાસને ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે શાંતિ વાટાઘાટોમાં વિલંબ કરવાથી ભયંકર પરિણામો આવશે. જ્યારે હાલ ચાલી રહેલા રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિને હવે ધમકી આપી છે કે જો યુએસ યુક્રેનને શસ્ત્ર સહાય પૂરી પાડશે તો તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેના સંબંધોનો અંત લાવશે.
સકારાત્મક ભાવનાનો નાશ
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને રવિવારે કહ્યું હતું કે જો યુએસ યુક્રેનને રશિયામાં દુર સુધી હુમલા કરવા માટે ટોમાહોક મિસાઇલો પૂરી પાડશે, તો તે યુએસ અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડશે. રશિયન રાજ્ય ટેલિવિઝનના એક પત્રકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં, પુતિને કહ્યું કે આનાથી આપણા સંબંધોનો નાશ થશે, અથવા ઓછામાં ઓછું તેની આસપાસની સકારાત્મક ભાવનાનો નાશ થશે.
રશિયન ડ્રોન નાટો હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઉડાન ભરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ
એ નોંધવું જોઈએ કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પુતિન અલાસ્કામાં એક શિખર સંમેલન દરમિયાન મળ્યા હતા. પુતિન ટ્રમ્પ સાથે શાંતિ સંધિ માટે સંમત થયા હતા, પરંતુ બે મહિનાથી પણ ઓછા સમયમાં, પરિસ્થિતિ વધુ દૂર થતી દેખાય છે. રશિયન સૈનિકો યુક્રેનમાં આગળ વધી રહ્યા છે, અને રશિયન ડ્રોન નાટો હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઉડાન ભરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
રશિયાની પ્રગતિ રોકવામાં નિષ્ફળ
આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શાંતિ સુધી પહોંચવામાં પુતિનની અસમર્થતા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી છે અને યુક્રેનને વશ કરવામાં નિષ્ફળતા માટે રશિયાને "કાગળનો વાઘ" ગણાવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે, પુતિને ટ્રમ્પને જવાબ આપ્યો હતો કે શું રશિયાની પ્રગતિ રોકવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ નાટો "કાગળનો વાઘ" છે.
અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો
યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે ગયા મહિને કહ્યું હતું કે યુએસ લાંબા અંતરની ટોમાહોક મિસાઇલો માટે યુક્રેનની વિનંતી પર વિચાર કરી રહ્યું છે, જે મોસ્કો સહિત રશિયામાં ઊંડે સુધી પ્રહાર કરી શકે છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે નહીં.
