/પુતિને 30 વર્ષથી સૂતા સમુદ્રી રાક્ષસને જગાડ્યો! રશિયાનું આ સમુદ્રી રાક્ષસ યુદ્ધજહાજ કેમ અમેરિકા માટે બન્યું કાળ? જાણો

World News : રશિયાની સેનાની કઈ પાંખ સૌથી શક્તિશાળી છે- ભૂમિસેના, વાયુસેના કે નેવી? એક જમાનામાં આ જનરલ નોલેજનો સવાલ રહ્યો હતો. પરંતુ સોવિયત સંઘના વિખેરણ બાદ માત્ર આર્મી પાવરના સમીકરણો જ ન બદલાયા, પણ રશિયા સામે અફઘાનિસ્તાનથી લઈને યુક્રેન યુદ્ધ જેવા પડકારો પણ સામે આવ્યા. પરંતુ હવે, જે સમુદ્રી રાક્ષસને રશિયાએ ૩૦ વર્ષ બાદ ટ્રાયલ માટે ઉતાર્યો છે, તે તેની નૌકાદળની શક્તિને નવા સ્તરે લઈ જવાનો છે. આખરે રશિયાના આ યુદ્ધજહાજ Admiral Nakhimov ને 'સમુદ્રી રાક્ષસ' કેમ કહેવામાં આવે છે, સમજો આ રિપોર્ટથી...
સમુદ્રમાં સુપરપાવરનું લેન્ડીંગ
સમુદ્રમાં રશિયાનો આ એવો સુપરપાવર છે, જેણે યુરોપમાં નાટોથી લઈને અમેરિકા સુધીની સેનાઓની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. સમુદ્રમાં આ સુપરપાવરનું 30 વર્ષ બાદ ઉતરવું રશિયાના દુશ્મન દેશો માટે કોઈ ભયાનક સમાચારથી ઓછું નથી. આ એક એવો મહાદાનવ છે, જે એકલો જ કોઈ પણ દેશના આખેઆખા નૌકાદળના કાફલાને તબાહ કરી શકે છે.
આ સમુદ્રી મહાદાનવ કેટલો ખતરનાક છે?
સમુદ્રનો આ સુલતાન એટલો ખતરનાક છે કે આની સામે આવ્યા પછી દુશ્મન દેશના જહાજોને બચવા કે ભાગવા માટે માત્ર એક સેકન્ડનો સમય મળશે અને પછી બધું જ ખાખ થઈ જશે! સોવિયત સંઘના જમાનાનો આ રાક્ષસ છેલ્લા 30 વર્ષથી અપગ્રેડ થવા માટે અટકેલો હતો, પરંતુ ઓગસ્ટ 2025માં તેણે પહેલીવાર પોતાની તાકાતથી સમંદરના મોજાંને ચીરવાનું શરૂ કર્યું અને હવે 2026 આ મહાદાનવ પોતાની અંતિમ પરીક્ષા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છે.
Admiral Nakhimov ની ખાસિયત
રશિયા માટે આ રાક્ષસને ફરી જીવતો કરવો સરળ નહોતો
આ જહાજને એવી રીતે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે કે તે આજની તારીખમાં દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી કોમ્બેટ શિપ બની ચૂક્યું છે. જો કે, રશિયા માટે આ રાક્ષસને ફરી જીવતો કરવો સરળ નહોતો. યુક્રેન સાથે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધના કારણે લાગેલા પ્રતિબંધો અને ભારે બજેટ સંકટના લીધે રશિયાને આના નાના ભાઈ સમાન જહાજ ‘પ્યોત્ર વેલિકી’ને સમય પહેલાં જ રિટાયર્ડ કરવું પડ્યું, કારણ કે બંને જહાજોને મેન્ટેન રાખવા રશિયાની ઇકોનોમી પર ભારે પડી રહ્યા હતા.
સોવિયત સંઘના વિખેરાયા પછી રશિયાએ કોઈ નવું મોટું જહાજ બનાવ્યું નથી, તેથી પોતાની ધાક જમાવી રાખવા માટે તેણે પોતાની પૂરી તાકાત 'એડમિરલ નખિમોવ'ને ચમકાવવામાં ઝોંકી દીધી.
અમેરિકા અને નાટો રશિયાના સમુદ્રી રાક્ષસ સામે સ્તબ્ધ થઈ ગયા
અમેરિકા અને નાટો દેશો જે આર્કટિક ક્ષેત્રમાં રશિયાને ઘેરવાના સપના જોઈ રહ્યા છે, ત્યાં હવે રશિયાનો આ સમુદ્રી સુલતાન કાળ બનીને તૈનાત થવાનો છે. આર્કટિક ક્ષેત્રમાં રશિયાની ઘેરાબંધી કરવાનો અમેરિકા અને નાટોનો પ્લાન હવે આ 'સમુદ્રી રાક્ષસ' સામે આવતા જ ધ્વસ્ત થઈ ગયો છે. માઈનસ ડિગ્રી તાપમાનવાળા આ કઠિન દરિયાઈ માર્ગ પર રશિયાનું આ ન્યૂક્લિયર પાવર્ડ વૉરશિપ એક અભેદ દીવાલ બનીને ઊભું રહેશે. આ માત્ર ચોકીદારી નથી, પણ અમેરિકી નૌસેનાના વર્ચસ્વને રશિયાનો ખુલ્લો પડકાર અને પોતાની હદ ઓળંગવા પર બરબાદીની સીધી ચેતવણી છે.