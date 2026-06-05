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પુતિને 30 વર્ષથી સૂતા સમુદ્રી રાક્ષસને જગાડ્યો! રશિયાનું આ સમુદ્રી રાક્ષસ યુદ્ધજહાજ કેમ અમેરિકા માટે બન્યું કાળ? જાણો

Russian Sea Monster Warship 2026 : રશિયાથી આખી દુનિયા અને મહાસત્તા અમેરિકા પણ કેમ થરથર કાંપે છે તેનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે, તેની પાસે સમુદ્રનો મહાદાનવ છે. એકવાર આ યુદ્ધજહાજ Admiral Nakhimov સમુદ્રમાં ઉતરે એટલે, દુશ્મન દેશ કંપી ઉઠે છે. કરાણ કે, તે એકલું જ કોઈ પણ દેશના આખેઆખા નૌકાદળના કાફલાને તબાહ કરી શકે તેટલો સક્ષમ છે. જાણો રશિયાને આખરે 30 વર્ષ બાદ આ સૂતેલા રાક્ષસને જગાડવાની કેમ જરૂર પડી, અને તે કેટલો શક્તિશાળી છે

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:14 PM IST
પુતિને 30 વર્ષથી સૂતા સમુદ્રી રાક્ષસને જગાડ્યો! રશિયાનું આ સમુદ્રી રાક્ષસ યુદ્ધજહાજ કેમ અમેરિકા માટે બન્યું કાળ? જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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