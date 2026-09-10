/શિ જિનપિંગ અને પુતિન આવશે ભારત! એક ચકલું યે ના ફરકે તેવી ભારતે કરી તૈયારી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

Putin & Xi Jinping's India Visit : ચીન અને ઈરાન સાથે પણ ભારતના સબંધો નવા તબક્કામાં પ્રવેશતા જોવા મળી રહ્યા છે. પુતિનનો આ પ્રવાસ જેટલો વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વનો છે. એટલો જ તેમની સુરક્ષાને લઈને પણ દિલ્લીમાં ભારે બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલાં ડિસેમ્બર 2025માં દિલ્હી આવ્યા હતા પુતિન. છેલ્લા 9 મહિનામાં આ બીજી વખત છે, જ્યારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન દિલ્હી પહોંચવાના છે. આ વખતે બ્રિક્સ સમિટ અને તે પહેલાં ભારત સાથેની સૌથી મોટી ડિફેન્સ ડીલને લઈને તેમનો પ્રવાસ મહત્વનો છે.
આ કોઈ સામાન્ય પ્રવાસ નથી. સમગ્ર દુનિયાની નજર આ પ્રવાસ પર છે. એટલે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ આ પ્રવાસ અત્યંત મહત્વનો છે. પુતિનના આગમન પહેલાં NSGએ મૉક ડ્રિલ કરી છે. આ વીડિયોમાં NSGના સુપર કમાન્ડોની સિક્યુરિટી ડ્રિલ જોવા મળી હતી. કોઈ પણ પ્રકારની ઈમરજન્સી કે હુમલાની સ્થિતિમાં કેવી રીતે NSGના કમાન્ડો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી શકે, તેની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ ડ્રિલ પહેલાં જ રશિયાનું મિલિટરી ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ નોઈડા એરપોર્ટ પર લેન્ડ કરી ચૂક્યું છે. રશિયાનું આ ઈલ્યુશિન IL-76 વિમાન રશિયન રાષ્ટ્રપતિના આગમનના થોડા કલાકો પહેલાં જ ભારત પહોંચી ગયું છે. આ વિમાનમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિના સુરક્ષા સ્ટાફથી લઈને તેમની કાર અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા તમામ જરૂરી સાધનો હોય છે. એટલા માટે જ તેને ચાલતું-ફરતું ક્રેમલિન એટલે કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિનું નિવાસસ્થાન પણ કહેવામાં આવે છે.
#WATCH | Uttar Pradesh | Three Russian transport aircraft have landed at Noida International Airport for the first time, ahead of the BRICS Summit 2026 pic.twitter.com/XCLizdrDIA
— ANI (@ANI) September 10, 2026
આ મિલિટરી પ્લેન દ્વારા પુતિનની સુરક્ષા માટે જરૂરી રશિયાના ખાસ સુરક્ષા અધિકારીઓ અને તેમની બખ્તરબંધ કાર પણ દિલ્હી પહોંચી ચૂકી છે. જોકે ડિસેમ્બર 2025માં જ્યારે પુતિન દિલ્હી આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે પોતાના પ્રોટોકોલથી અલગ જઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે એક જ કારમાં મુસાફરી કરી હતી. તે સમયે એરપોર્ટથી લઈને અંતિમ ગંતવ્ય સુધી આ કારની આસપાસ અભૂતપૂર્વ સુરક્ષા વ્યવસ્થા જોવા મળી હતી. આ વખતેની તૈયારીઓ તેનાથી અલગ જોવા મળી રહી છે.
જ્યારે દિલ્હી પહોંચશે પુતિનનું પ્લેન
વિમાનમાંથી ઉતર્યા બાદ પુતિન ત્રણ સ્તરના કમાન્ડો સુરક્ષા વચ્ચે આગળ વધે છે. પહેલો સુરક્ષા ઘેરો તેમના અંગત કમાન્ડોનો હોય છે. બીજો ઘેરો રશિયાના સુરક્ષા અધિકારીઓનું હોય છે અને ત્રીજો ઘેરો યજમાન દેશના કમાન્ડો તથા સ્પેશિયલ ફોર્સિસનો હોય છે. વ્લાદિમીર પુતિન વર્ષ 2000થી સત્તામાં છે. સોવિયેત તાનાશાહ જોસેફ સ્ટાલિન બાદ ક્રેમલિનના કોઈપણ નેતાની સરખામણીમાં તેમનો કાર્યકાળ સૌથી લાંબો રહ્યો છે.
સૌથી હાઈ સિક્યુરિટી ધરાવતા રાષ્ટ્રપતિ
પુતિન આ જ કડક સુરક્ષા પ્રોટોકોલ સાથે બ્રિક્સ સમિટમાં ભારત આવી રહ્યા છે. આ બ્રિક્સ સમિટ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત મંડપમમાં યોજાવાની છે. તેમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ પહોંચશે. આ સમિટને લઈને સમગ્ર દિલ્હીમાં ખાસ સિક્યુરિટી ડ્રિલ ચાલી રહી છે.
#WATCH | Delhi: National Security Guard (NSG) conducted mock drills at multiple places across Delhi, including Jawahar Lal Nehru Stadium, Rajghat, Bharat Mandapam and Army Polo ground, to ensure foolproof security ahead of the BRICS Summit. pic.twitter.com/NAlGG1mcre
— ANI (@ANI) September 8, 2026
BRICS માટે દિલ્લીમાં લોખંડી બંદોબસ્ત
ભારત પહોંચેલા પુતિનના સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી એજન્ટ્સના જણાવ્યા અનુસાર પુતિનને હેલિકોપ્ટર પસંદ નથી. તેઓ સામાન્ય રીતે મોટરસાયકલ સવાર સુરક્ષાકર્મીઓ અને અનેક મોટી કાળી કાર સાથેના વિશાળ કાફલામાં મુસાફરી કરે છે. આ માટે ઘણી વખત હવાઈ વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારના ડ્રોન ઉડાવવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવે છે. ટ્રાફિક પણ રોકી દેવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં પણ પુતિન માટે આ જ મોડલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે..