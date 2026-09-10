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શિ જિનપિંગ અને પુતિન આવશે ભારત! એક ચકલું યે ના ફરકે તેવી ભારતે કરી તૈયારી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

BRICS Summit India : રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવી રહ્યા છે. આ વર્ષે બ્રિક્સ સંમેલન ભારતમાં યોજાઈ રહ્યું છે. જેથી સમગ્ર દુનિયાની નજર દિલ્લીમાં યોજાનારી બ્રિક્સ સમિટ પર છે. પરંતુ રશિયન રાષ્ટ્રપતિનો આ પ્રવાસ એક બીજા કારણસર પણ ખાસ છે. પુતિનનો ભારત પ્રવાસ એવા સમયે થઈ રહ્યો છે જ્યારે ભારત સાથેની મોટી ડિફેન્સ ડીલનો મુસદ્દો તૈયાર છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 10, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:39 PM IST
શિ જિનપિંગ અને પુતિન આવશે ભારત! એક ચકલું યે ના ફરકે તેવી ભારતે કરી તૈયારી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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